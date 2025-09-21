iPhone Air mỏng kỷ lục liệu có sửa được không?

Dù mang thiết kế mỏng kỷ lục, iPhone Air được đánh giá vẫn có thể sửa chữa dễ dàng nhờ cách Apple tối ưu vị trí linh kiện bên trong.

iPhone Air là mẫu smartphone mỏng nhất của Apple. Ảnh: The Verge.

Apple vừa giới thiệu iPhone Air, mẫu điện thoại mỏng nhất từ trước đến nay. Điều gây bất ngờ là thay vì làm thiết bị trở nên mong manh và khó sửa chữa hơn, Táo khuyết lại chứng minh điều ngược lại. Nhờ những thay đổi thông minh trong thiết kế, iPhone Air vừa đạt độ mỏng chỉ 5,6 mm, vừa duy trì khả năng sửa chữa ở mức đáng kể.

Một trong những thay đổi quan trọng nằm ở cách Apple bố trí lại các thành phần bên trong. Phần lớn không gian ở giữa máy được dành cho viên pin, trong khi bo mạch chủ được đặt lên phía trên.

Theo iFixit, cách sắp xếp này không chỉ giúp tiết kiệm không gian mà còn giảm tình trạng các linh kiện chồng lấn lên nhau, yếu tố thường khiến thiết bị mỏng trở nên khó tháo rời. Nhờ vậy, pin và màn hình của thiết bị có thể tiếp cận nhanh hơn khi cần sửa chữa.

Viên pin 12,26 Wh của iPhone Air nhỏ hơn một số mẫu iPhone tiền nhiệm nhưng vẫn được tối ưu để mang lại thời lượng sử dụng cả ngày. Nhà sản xuất iPhone cũng áp dụng thiết kế 2 cổng nối, giúp việc thay pin thuận tiện hơn. Pin được cố định bằng các dải keo điện, cho phép tháo lắp an toàn và hạn chế nguy cơ hỏng hóc.

Apple bổ sung lớp vỏ kim loại bảo vệ pin cho iPhone Air. Ảnh: iFixit.

Lớp vỏ kim loại bao quanh pin cũng giúp tăng độ bền khi tháo thay. Thú vị hơn, viên pin này tương thích với bộ pin MagSafe của Apple, cho phép người dùng linh hoạt hơn khi cần thay thế.

Một điểm đáng chú ý khác là cổng USB-C của iPhone Air được thiết kế theo dạng module, giúp quá trình sửa chữa khả thi dù khá phức tạp. Apple sử dụng vật liệu titan in 3D cho phần vỏ cổng, vừa giúp giảm 33% lượng vật liệu tiêu thụ, vừa đảm bảo độ cứng cáp cho khung máy mỏng. Đây là công nghệ mà Táo khuyết từng áp dụng trên Apple Watch Ultra.

So với những mẫu smartphone mỏng trước đây, iPhone Air cho thấy độ bền tốt hơn. Bài kiểm tra uốn cong của các kênh công nghệ chỉ ra rằng thiết bị ít có nguy cơ cong vênh khi bỏ túi. Dù vậy, các khe ăng-ten bằng nhựa vẫn là điểm dễ tổn thương, cho thấy Apple buộc phải đánh đổi để cân bằng giữa độ bền và khả năng vận hành.

Để đạt độ mỏng kỷ lục, Apple cũng tối giản một số tính năng. iPhone Air chỉ có một camera sau, không còn loa phụ như dòng Plus. Bù lại, máy được trang bị modem C1X, chip Wi-Fi N1 và vi xử lý A19 Pro mới nhất, tất cả đều gói gọn trong bo mạch chủ nhỏ gọn. Sự tinh giản này vừa tiết kiệm không gian, vừa giảm nguy cơ hỏng hóc từ linh kiện phức tạp.

iPhone Air chỉ có một camera sau. Ảnh: iFixit.

iPhone Air cho thấy Apple đang thay đổi tư duy khi mỏng không đồng nghĩa với việc khó sửa chữa. Ngược lại, bằng thiết kế hợp lý và vật liệu mới, công ty đã biến một chiếc điện thoại siêu mỏng trở thành sản phẩm vừa bền bỉ vừa thân thiện với việc bảo trì.

Với thiết kế này, nhà sản xuất iPhone đã mở ra hướng đi mới cho những thiết bị mỏng nhẹ nhưng vẫn có tuổi thọ dài hơn, đáp ứng nhu cầu thực tế của người dùng.