iPhone Air 'bẻ mãi không gãy'

Dù sở hữu độ mỏng ấn tượng, iPhone Air vẫn xuất sắc vượt qua bài kiểm tra độ bền khắc nghiệt của YouTuber JerryRigEverything.

iPhone Air đã bất ngờ vượt qua bài kiểm tra độ bền "khó nhằn" của JerryRigEverything. Ảnh: YouTube/JerryRigEverything.

Kênh YouTube JerryRigEverything vừa công bố video thử nghiệm độ bền của iPhone Air, mẫu smartphone mỏng nhất Apple từng sản xuất. Qua loạt bài kiểm tra khắc nghiệt, chiếc điện thoại siêu mỏng này đã chứng tỏ độ bền đáng kinh ngạc, thách thức mọi định kiến về thiết kế mỏng nhẹ.

Ngay từ khi ra mắt, iPhone Air đã gây ấn tượng mạnh với độ mỏng chỉ 5,6 mm và trọng lượng siêu nhẹ. Vỏ máy được chế tác từ chất liệu titan cấp 5 cao cấp, với 80% là titan tái chế.

Theo Zack Nelson - chủ sở hữu kênh YouTube JerryRigEverything, vật liệu này không chỉ nhẹ, bền mà còn có khả năng chống ăn mòn cao. Tuy nhiên, cũng giống như các vật liệu khác, lớp vỏ titan này vẫn có thể bị trầy xước dưới tác động của các vật sắc nhọn.

Khả năng chống lóa của iPhone Air (trái) vẫn thua kém Galaxy S24 Ultra. Ảnh: YouTube/JerryRigEverything.

Về phần màn hình, Apple đã trang bị kính Ceramic Shield 2 thế hệ mới, được quảng cáo là có khả năng chống trầy xước cao hơn gấp 3 lần.

Thực tế trong bài kiểm tra độ cứng Mohs, màn hình gần như không có vết xước ở cấp độ 6 và chỉ xuất hiện những vết xước rất mờ ở cấp độ 7. Đây là một kết quả ấn tượng khi hầu hết mẫu smartphone khác được Zack thử nghiệm đều bị xước khá nặng ở cùng cấp độ.

Tuy vậy, YouTuber vẫn nhấn mạnh một sự thật không thể thay đổi: "kính vẫn là kính" và nó không thể hoàn toàn bất khả xâm phạm.

Một điểm trừ khác là khả năng chống phản chiếu của lớp phủ màn hình. Khi đặt cạnh một chiếc Galaxy S24 Ultra đã ra mắt 2 năm, khả năng chống chói của iPhone Air tỏ ra kém hiệu quả hơn rõ rệt.

iPhone Air chỉ bị cong rất nhẹ khi được bẻ bằng tay. Ảnh: YouTube/JerryRigEverything.

Điểm đáng chú ý nhất trong thử nghiệm là bài kiểm tra bẻ cong bằng tay. iPhone Air đã chứng tỏ độ bền cực ấn tượng.

Khi bị bẻ cong từ phía trước, máy chỉ biến dạng nhẹ và ngay lập tức trở lại hình dạng ban đầu nhờ vào độ đàn hồi và độ cứng của khung titan. Chiếc điện thoại này đã vượt qua 100% thử thách một cách xuất sắc.

Để tìm ra giới hạn thực sự, Zack đã sử dụng một máy ép thủy lực chuyên dụng. Thử nghiệm này mang lại kết quả khó tin: chiếc điện thoại chỉ bị vỡ màn hình phía trước khi phải chịu một áp lực lên tới khoảng 98 kg tập trung vào chính giữa thân máy. Đáng chú ý, mặt kính lưng vẫn hoàn toàn nguyên vẹn khi bị bẻ cong bằng máy ép.

Zack đã phải dùng đến máy ép thủy lực chuyên dụng để "khuất phục" iPhone Air. Ảnh: YouTube/JerryRigEverything.

Để đạt được thiết kế siêu mỏng, iPhone Air cũng phải đánh đổi một vài yếu tố quan trọng. Máy chỉ có một ống kính camera sau 48 MP duy nhất. Bù lại, cụm camera được đúc từ cùng một mảnh kính rắn chắc, bảo vệ tốt cho ống kính không bị xước.

Qua bài kiểm tra của JerryRigEverything, iPhone Air đã chứng minh rằng "mỏng manh" không đồng nghĩa với "yếu đuối". Chiếc máy này rất khó bị bẻ gãy trong điều kiện sử dụng thông thường. Tuy nhiên, giống như mọi chiếc điện thoại thông minh khác, iPhone Air vẫn có thể bị hư hỏng do rơi vỡ hoặc trầy xước.