Cô gái thoát chứng 'nghiện mềm' bằng cách sống chánh niệm

Tôi nhận ra rằng hầu hết các chứng nghiện mềm là những nỗ lực sai hướng nhằm né tránh cảm xúc. Bằng cách cắt bỏ những cơn nghiện mềm, tôi học được cách trân trọng những cảm xúc của mình.

Một Quyết Định của tôi

Đó là giai đoạn khủng hoảng nhất của tôi, và tự sâu bên trong, những bài học về những mảnh đời kia đã như một phước lành ghé đến, giúp tôi có thể đưa ra Một Quyết Định của riêng mình - một quyết định làm thay đổi sâu sắc cuộc đời tôi mãi mãi về sau.

Đó rõ ràng là một bước ngoặt trong cuộc đời và cũng là khi tôi dám tuyên bố rằng bản thân sẽ không bao giờ lạc bước mộng du trong chính cuộc đời mình nữa. Tôi quả quyết rằng tôi sẽ thực sự cảm cuộc đời mình, luôn tỉnh táo, có minh triết và nhận thức. Và tôi cũng sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giữ vững thái độ sống này. Tôi sẽ sống với một thái độ biết ơn và giàu cảm hứng - đây chẳng phải một lời chót lưỡi đầu môi mà thực sự đến từ tận đáy lòng, giống như những ngọn hải đăng mà tôi may mắn được nhìn thấy.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pixabay.

Cũng từ quyết định này mà tôi chủ động mưu cầu nhiều hơn trong cuộc sống, tìm đến những gì giữ cho tôi luôn tỉnh thức, chánh niệm và thực sự sống. Và đó cũng chính là lúc tôi được đánh thức bằng một sự giác ngộ - tất cả những gì tôi đã từng cố gắng làm để cám thấy tốt hơn thực ra chẳng mang lại cho tôi chút cảm xúc thật nào.

Từ việc nghiện ăn, nghiện mua sắm, cắm đầu vào học hành, tiệc tùng, tán gẫu, những cuốn tạp chí hay những chương trình TV đã khiến tôi tê liệt. Ngay cả khi tôi cảm thấy buộc phải làm những điều đó thì chúng cũng chỉ đơn thuần là một sự tiêu khiển, là những thứ đánh lạc hướng khiến tôi không đạt được sự biên mãn mà mình hằng mong muốn. Hoá ra tôi đã tìm kiếm cuộc đời mình muốn bằng việc mải miết chạy theo những thứ mà sau này tôi đã đặt cho nó một cái tên: Nghiện mềm.

Cuối cùng, tôi đã tìm ra thứ buộc tôi phải thay đổi hành vi của mình. Bằng cách lấp đầy cuộc sống của mình bằng những niềm vui thực sự giúp tôi được tái tạo, được chữa lành, được tạo cảm hứng và giúp tôi cảm nhận được cuộc sống của mình, những cơn nghiện mềm dần tan biến từ khi nào không biết. Cũng kể từ khi tôi thoát khỏi những cơn nghiện mềm, tôi bắt đầu được trải nghiệm một cuộc đời hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Sau đó tôi cũng nhận ra rằng mối tình gà bông thời đại học và cả người chồng đầu tiên của mình đều chỉ là nhìn vậy mà không phải vậy. Đó không phải là những mối quan hệ son sắt và chân thành. Tôi đã lậm vào những mối quan hệ đó như cái cách mà tôi nghiện những thứ khác.

Kỳ thực là tôi đã dùng những cơn nghiện mềm để che giấu nhận thức của mình khỏi những cơn nghiện cứng. Khi anh ấy không đưa ra Một Quyết Định của riêng mình và muốn tiếp tục sống trong vô minh, tôi nhận ra rằng chúng tôi không thể tìm được tiếng nói chung và quyết định kết thúc mối quan hệ.

Trở lại trạng thái độc thân, tôi bắt đầu hẹn hò với những người đàn ông có nhận thức hơn và theo đuổi những giá trị cao hơn. Sau đó, tôi đã gặp chồng tôi bây giờ, Bob, anh ấy là một người đồng hành theo mọi nghĩa. Bob là một người đàn ông có sự cam kết và trách nhiệm khi đưa ra Một Quyết Định của riêng mình, để rồi sống trọn vẹn với nó như những con người tuyệt vời khác. Cuối cùng tôi cũng khám phá ra cách để tìm được niềm an lạc sâu thẳm, dài lâu; những liên kết chân thực và một cuộc đời lan toả niềm cảm hứng và ý nghĩa.

Tôi nhận ra rằng hầu hết các chứng nghiện mềm là những nỗ lực sai hướng nhằm né tránh cảm xúc. Bằng cách cắt bỏ những cơn nghiện mềm, tôi học được cách trân trọng những cảm xúc của mình, tức là đối diện với nó thay vì né tránh. Tôi kiêng đồ ngọt và bắt đầu sống giàu yêu thương hơn. Tôi ăn uống khoa học, sinh hoạt lành mạnh và sống theo một cách trọn vẹn hơn.

Rõ ràng ngâm mình vào bồn nước nóng giúp chúng ta giải toả hơn nhiều so với uống rượu, chưa kể là điều đó không có tác động tiêu cực lên hệ thần kinh và để lại những dư chấn không mong muốn. Những tràng cười sảng khoái không sầu lo, cầu nguyện và những trải nghiệm vui vẻ mang đến hệ quả tích cực hơn nhiều so với cảm giác phê pha. Cũng giống như việc đọc văn học kinh điển thì tốt hơn dán mắt và màn hình vậy.

Những tràng cười, la hét hay thậm chí là khóc nức nở đã mang lại cho sự bình yên mà không có bất cứ một hành vi vô minh nào có thể mang lại. Hãy học cách nói ra những sự thật sâu sắc hơn, đừng cố giữ lại những bí mật, cũng đừng ngại để lộ ra nỗi sợ hãi, để rồi ta cảm thấy thật sự tự do.

Tôi vẫn giữ được vóc dáng thon gọn mà không cần ăn kiêng, thấy không, tôi tự do rồi đấy! Tự do khỏi những trói buộc với đồ ăn, tự do khởi guồng quay công việc chóng mặt và những thú tiêu khiển rẻ tiền. Với tràn đầy năng lượng, tôi sống bằng chánh niệm và an lạc, cùng với sự viên mãn hơn bao giờ hết. Tôi đã được sống cuộc đời mà tôi hằng mong muốn.

Tôi cũng khám phá ra được tám kỹ năng cốt lõi mà tôi sẽ chia sẻ trong cuốn sách này; đó là những kỹ năng đã giúp tôi thoát khỏi nghiện mềm để sống cuộc đời mìh muốn - một đời viên mãn.