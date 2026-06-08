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Đời sống

Cô gái 'đẹp nhất thế giới' cũng bị miệt thị ngoại hình

  • Thứ hai, 8/6/2026 07:27 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Penny Lane, người mẫu được nhiều người hâm mộ gọi là "cô gái đẹp nhất thế giới", gây chú ý khi lên tiếng trước các bình luận chê bai ngoại hình.

Penny cho biết cô từng sống trong hoàn cảnh thiếu thốn tài chính thời gian dài.

Penny Lane, 31 tuổi, đến từ hạt Cheshire (Anh), trở thành hiện tượng mạng sau khi đăng tải đoạn video quay chậm cảnh cô sải bước trên sàn diễn tại tuần lễ thời trang áo tắm Miami (Miami Swim Week) - show nổi tiếng của tạp chí Sports Illustrated vào đầu tháng 6, theo News.com.au.

Trong video, người đẹp diện nhiều mẫu đồ bơi khác nhau, trong đó có bộ áo tắm một mảnh màu đen với các đường cắt táo bạo ở phần ngực và hông.

"Mọi người có nhận ra tôi đang tận hưởng quãng thời gian tuyệt vời nhất cuộc đời không?", Penny viết. Bên dưới, cô nhận được hàng loạt lời khen ngợi. Nhiều người gọi cô là "cô gái đẹp nhất thế giới còn sống", thậm chí có người bình luận rằng: "Tôi không thể tin bạn là người thật" hay "Tôi hoàn toàn sững sờ trước vẻ đẹp ấy".

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Penny gây chú ý nhờ ngoại hình sáng, vóc dáng cân đối.

Tuy nhiên, bên cạnh sự ngưỡng mộ, nữ người mẫu cũng phải đối mặt với những ý kiến tiêu cực và các bình luận công kích ngoại hình. Một số người cho rằng cô quá gầy hoặc không sở hữu vóc dáng hoàn hảo như những gì mạng xã hội ca ngợi.

Đáp lại, nữ người mẫu khẳng định cô hài lòng với cơ thể của mình, đồng thời cho biết sẽ không để những nhận xét tiêu cực ảnh hưởng đến cuộc sống. Penny cho rằng việc phán xét ngoại hình người khác trên mạng là điều không cần thiết và mỗi người nên được tôn trọng bất kể hình thể ra sao.

Penny Lane tiết lộ thêm đã trải qua quãng thời gian rất khó khăn trong quá khứ. "Tôi từng sống trong một căn nhà xuống cấp, đầy chuột và luôn trong tình trạng thiếu thốn tài chính", cô nói.

Tên đầy đủ của Penny là Penelope Elizabeth Lane. Năm 16 tuổi, Penny rời quê nhà để chuyển đến London theo đuổi sự nghiệp người mẫu. Những ngày đầu lập nghiệp, cô sống trong một ngôi nhà chật chội ở phía tây nam London cùng tới 13 cô gái khác. Điều kiện sinh hoạt thiếu thốn và cuộc sống khó khăn từng là thử thách lớn đối với cô gái trẻ khi ấy.

Xuất phát điểm không mấy thuận lợi, Penny Lane hiện là gương mặt được chú ý trong làng thời trang quốc tế, đồng thời trở thành tâm điểm trên mạng xã hội sau màn trình diễn gây sốt tại Miami Swim Week 2026.

'Thế hệ lo âu'

Theo nhà tâm lý học xã hội Jonathan Haidt, trẻ em và thanh thiếu niên ngày nay phải đối mặt với một loại áp lực mà các thế hệ trước không hề biết đến: áp lực từ những lượt thích, bình luận và sự so sánh không hồi kết trên mạng xã hội. Điều này tạo ra một vòng xoáy độc hại, nơi lòng tự trọng bị gắn chặt với những con số ảo thay vì giá trị thực tế.

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Kha Thanh

Ảnh: pennylaneisthename/Instagram

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