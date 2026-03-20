Cậu bé từng được mệnh danh 'đẹp nhất thế giới' giờ ra sao?

Từng nổi tiếng toàn cầu vì đôi mắt đẹp như tranh vẽ, Cooper JiAn Lunde hiện sống kín tiếng, tập trung học tập và chỉ thỉnh thoảng xuất hiện qua những khoảnh khắc đời thường.

Từng trở thành hiện tượng toàn cầu vì đôi mắt xanh sâu thẳm như bước ra từ tranh vẽ, Cooper JiAn Lunde là một trong những "em bé đẹp nhất thế giới" nổi bật nhất giai đoạn 2017. Khi đó, ở tuổi lên 4, cậu bé nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng nhờ đôi mắt to tròn, hàng mi dài cong vút cùng gương mặt bầu bĩnh, trong trẻo.

Hình ảnh của Cooper lan truyền mạnh mẽ trên khắp các nền tảng, giúp cậu được cộng đồng mạng ưu ái gọi bằng những mỹ từ như "thiên thần lai" hay "cậu bé đẹp trai nhất thế giới".

Gần một thập kỷ sau thời điểm nổi tiếng, cuộc sống của Cooper hiện tại có nhiều thay đổi. Trong vài năm trở lại đây, cậu bé dần rút khỏi các hoạt động quảng cáo và không còn xuất hiện dày đặc trên truyền thông.

Từ năm 2023, các tài khoản mạng xã hội của Cooper gần như không còn đăng tải nội dung hợp tác thương mại, thay vào đó là những khoảnh khắc đời thường như đi du lịch, sinh nhật hay sinh hoạt cùng gia đình.

Những cập nhật gần nhất về Cooper khá thưa thớt. Tháng 10/2025, cậu bé cùng gia đình có chuyến du lịch tại Phú Quốc (Việt Nam). Đầu năm 2026, Cooper chính thức tốt nghiệp tiểu học. Sau đó, gần như không có thêm thông tin mới, cho thấy gia đình đang chủ động giữ cuộc sống của cậu bé ở trạng thái kín tiếng.

Cooper JiAn Lunde sinh ngày 1/2/2013, mang hai dòng máu Hàn Quốc và Canada. Cậu cùng chị gái, Lauren Hanna Lunde (sinh năm 2008), đều sở hữu ngoại hình lai nổi bật.

Hình ảnh Cooper JiAn Lunde hiện tại.

Ngay từ khi chưa đầy 1 tuổi, Cooper đã làm quen với công việc chụp hình quảng cáo và dần trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều thương hiệu thời trang trẻ em.

Trong giai đoạn từ 4 đến khoảng 10 tuổi, cậu hoạt động mẫu ảnh khá đều đặn, xuất hiện trong nhiều bộ hình và thu hút lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội. Hiện tài khoản Instagram của Cooper có gần 272.000 người theo dõi.

Dù nổi tiếng từ sớm, mọi hoạt động của Cooper đều do mẹ trực tiếp quản lý. Gia đình đặc biệt chú trọng bảo vệ đời sống riêng tư, các hình ảnh đăng tải đều được chọn lọc kỹ lưỡng nhằm tránh ảnh hưởng đến sự phát triển của cậu bé. Bên cạnh đó, việc học tập, rèn luyện thể chất và phát triển kỹ năng luôn được đặt lên hàng đầu.

Ngoài công việc người mẫu, Cooper tham gia nhiều hoạt động thể thao, các lớp kỹ năng mềm và được gia đình định hướng sống đúng với lứa tuổi.