Cô gái cao 1,8 m trượt top 10 Miss World Vietnam

Đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 diễn ra vào tối 29/3 tại TP.HCM với sự góp mặt của 47 thí sinh.

Trải qua hai lần dời lịch, hành trình của Miss World Vietnam 2025 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam) chính thức khép lại bằng đêm chung kết diễn ra tối 29/3. 47 người đẹp đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia vào cuộc đua giành vương miện hoa hậu và hai á hậu.

Chung kết Miss World Vietnam 2025 bắt đầu bằng màn đồng diễn sôi động đến từ 47 thí sinh cùng Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi vào khoảng hơn 20h.

Sân khấu chung kết năm nay được thiết kế rộng, đường line thoáng, góc quay ổn và giúp tôn hình thể thí sinh. Ban tổ chức cuộc thi đầu tư chỉn chu về âm thanh, ánh sáng và trang phục cho thí sinh. Theo ghi nhận, số lượng khán giả có mặt tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM) - địa điểm diễn ra chương trình lấp đầy các hàng ghế. Ở bên ngoài, ê-kíp còn chuẩn bị màn hình lớn và ghế cho khán giả theo dõi.

Ý Nhi cùng dàn thí sinh đồng diễn mở màn.

Song sau màn trình diễn áo dài, chương trình bắt đầu sa đà vào quảng cáo, lồng ghép các clip chiếu lại hành trình cuộc thi hoặc dành quá nhiều thời lượng cho việc phát biểu từ các đại biểu, tri ân nhà tài trợ. Do vậy, đến tận hơn 21h15, top 20 mới được công bố.

Những cái tên được MC xướng lên gồm: Lê Phương Khánh Như (SBD: 168); Lê Thị Trang ( SBD: 273); Bùi Thu Thủy (SBD: 102); Trịnh Yến Nhi (SBD: 051); Trịnh Vũ Hồng Duyên (SBD: 114); Trần Thị Kiều Anh (SBD: 055); Nguyễn Đào Tuyên Dương (SBD: 165); Phan Hải Như (SBD: 151); Lê Ngọc Như Quỳnh (SBD: 079); Trần Thị Phương Linh (SBD: 284); Phùng Thị Diệu Linh - SBD: 404; Võ Đoàn Bảo Hà - SBD: 015; Nguyễn Lan Nhi - SBD: 367; Ngô Thị Kiều Anh - SBD: 193; Lê Phương Quyên - SBD: 255; Phạm Thùy Dung - SBD: 063; Nguyễn Thị Thu Hằng - SBD: 164; Lê Thảo Linh - SBD: 024; Trương Tâm Như - SBD: 014 và Phan Phương Oanh - SBD: 211.

Top 20 cuộc thi được công bố vào lúc 21h15.

Đây đều là những cái tên được đánh giá cao từ những vòng ngoài.

Sau đó, top 20 bước vào phần thi áo tắm. Hầu hết người đẹp đồng đều về ngoại hình và khả năng trình diễn tự tin trên sân khấu.

Sau đó, top 10 người đẹp Miss World Vietnam 2025 được công bố, gồm Võ Đoàn Bảo Hà; Lê Phương Khánh Như; Trần Thị Phương Linh; Phùng Thị Diệu Linh; Trương Tâm Như; Nguyễn Lan Nhi; Lê Phương Quyên; Ngô Thị Kiều Anh; Lê Ngọc Như Quỳnh; Phan Phương Oanh. Người đẹp Nguyễn Đào Tuyên Dương (SBD: 165) - cô gái cao 1,8 m bất ngờ trượt top 10.