Cô gái Anh từng khổ sở vì cao 2 m

Amira Evans (26 tuổi, sống tại Bristol, Anh) từng ghét chiều cao lên tới 2 m, nhưng hiện lại xem đó là điểm thu hút đặc biệt khiến nhiều người không thể rời mắt.

Amira cho biết khi còn nhỏ, cô thường xuyên bị trêu chọc vì quá cao so với bạn bè. "Ở Anh, phụ nữ thường không cao, nên tôi luôn nổi bật theo cách khiến mình khó chịu", cô kể lại.

Thế nhưng theo thời gian, suy nghĩ của Amira dần thay đổi. Cô mất khá lâu để chấp nhận cơ thể và giờ coi chiều cao của mình như một "siêu năng lực", mở ra cho bản thân một cuộc sống mới, mang lại thu nhập đáng kể, theo Daily Star.

Hiện tại, Amira sở hữu hơn một triệu người theo dõi trên Instagram. Sau khi bắt đầu công việc tạo nội dung trực tuyến, cô nhận ra có rất nhiều người thực sự yêu thích ngoại hình của mình, đặc biệt là đôi chân dài.

"Bây giờ tôi rất tự tin và yêu cơ thể của mình. Những người theo dõi trả phí thường rất tử tế và dễ thương khi nói về ngoại hình của tôi", Amira chia sẻ.

Dù vậy, cô gái Anh cũng thừa nhận không tránh khỏi những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội, như chê bai ngoại hình. Tuy nhiên, cô vẫn duy trì việc tập luyện đều đặn và có thể nâng tạ nặng. Theo cô, việc không giống những hình mẫu cơ thể "nhỏ nhắn" hay đã qua phẫu thuật thẩm mỹ không có nghĩa là không khỏe mạnh.

"Những người ủng hộ đã giúp tôi yêu cơ thể và đường cong của mình. Giờ tôi cảm thấy thoải mái khi trở nên khác biệt", cô nói.

Amira cho biết cô cảm thấy "rất tự tin và may mắn" khi có nhiều người thấy mình hấp dẫn. Kể từ khi bắt đầu công việc sáng tạo nội dung, cô đã kiếm được hàng nghìn USD.

Hiện tại, Amira chủ yếu tạo nội dung theo yêu cầu, xoay quanh chiều cao nổi bật của mình. Một số người thậm chí đề nghị cô thực hiện những ý tưởng mang tính tưởng tượng, như "giả vờ đè bẹp họ". Theo Amira, đây là cách để nhiều người khám phá những mong muốn thầm kín mà không cần tiết lộ với người khác.