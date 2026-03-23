Cảnh sát quá chán nản cảnh sinh viên Mỹ tiệc tùng, thác loạn

Tommy Ford, Cảnh sát trưởng quận Bay (nơi có Panama City Beach), cho rằng có 2 nguyên nhân dẫn đến tình trạng hỗn loạn nói trên trong cộng đồng trẻ vị thành niên. Thứ nhất, trong những năm gần đây, các trường trung học ở Atlanta gần đó bắt đầu đồng bộ lịch nghỉ xuân, khiến hàng nghìn thanh thiếu niên đổ về khu vực có bãi tắm để thư giản cùng lúc. Thứ hai là sự xuất hiện của các buổi "takeover (những cuộc tụ tập tự phát được kêu gọi trên mạng xã hội). "Khi có hàng nghìn người tập trung ở một nơi, sẽ có người mang theo súng. Có cả các băng nhóm. Chỉ cần một người rút súng là có thể gây ra cảnh giẫm đạp hỗn loạn", ông Ford nói.