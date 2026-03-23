Cảnh sát quá chán nản cảnh sinh viên Mỹ tiệc tùng, thác loạn

"Không được twerking (lắc hông). Các bạn sẽ bị buộc tội gây rối trật tự công cộng!", một sĩ quan thuộc Ủy ban Bảo tồn Cá và Động vật hoang dã Florida (Mỹ) hét vào nhóm sinh viên đang nhảy múa quá đà tại bãi biển Panama City Beach tối 21/3, New York Post đưa tin.
Panama City Beach vốn là "thánh địa" tiệc tùng của sinh viên trong kỳ nghỉ xuân suốt nhiều năm. Tuy nhiên, địa phương đang cố gắng cải thiện hình ảnh sau hàng loạt vấn nạn xảy ra gần đây như nổ súng, các bữa tiệc mất kiểm soát và những vụ tấn công tình dục.
"Bạn không được uống rượu trên bãi biển ở thành phố này. Thậm chí không được mang thùng giữ lạnh và không được lưu lại bãi tắm quá 20h", Emory Gill (21 tuổi, trong ảnh) cho biết. Cô hiện bán Jell-O (một loại đồ uống được làm từ protein gelatin, pha cùng rượu và nước) tại bãi biển ở thị trấn Destin gần đó. Theo Emory, khu vực này đang trở thành điểm tiệc tùng mới ở vùng Florida Panhandle sau khi Panama City Beach siết chặt quản lý.
Trong khi đó, tại khu nghỉ dưỡng ven biển Seaside, cảnh sát cũng tăng cường tuần tra cuối tuần qua để đảm bảo các thanh thiếu niên nghỉ xuân tuân thủ quy định. Các influencer trên TikTok và Instagram đã khiến ngôi làng vốn yên bình này trở thành điểm đến nổi tiếng ăn chơi của học sinh, sinh viên. Điều đó buộc chính quyền địa phương áp dụng lệnh giới nghiêm mới đối với người chưa thành niên, đồng thời triển khai chiến dịch truyền thông kêu gọi phụ huynh giám sát con cái.
Lực lượng chức năng huy động xe đẩy túc trực tại các bãi biển nhằm theo dõi vi phạm trong các bữa tiệc. "Tình trạng hỗn loạn ở mỗi kỳ nghỉ xuân diễn ra từ cách đây 5 năm. Vì vậy chúng tôi lập lệnh giới nghiêm và chiến dịch #ComeGetYourKids để khuyến khích phụ huynh quản lý những đứa trẻ đi chơi mà không có người lớn đi cùng", Kevin Boyle, tổng quản lý Công ty Phát triển Cộng đồng Seaside, nói.
Tại quận Okaloosa, lực lượng cảnh sát địa phương cũng đã lập gần 300 biên bản vi phạm liên quan đến các hoạt động tiệc tùng, bao gồm nhiều lỗi có dính đến rượu bia.
Tommy Ford, Cảnh sát trưởng quận Bay (nơi có Panama City Beach), cho rằng có 2 nguyên nhân dẫn đến tình trạng hỗn loạn nói trên trong cộng đồng trẻ vị thành niên. Thứ nhất, trong những năm gần đây, các trường trung học ở Atlanta gần đó bắt đầu đồng bộ lịch nghỉ xuân, khiến hàng nghìn thanh thiếu niên đổ về khu vực có bãi tắm để thư giản cùng lúc. Thứ hai là sự xuất hiện của các buổi "takeover (những cuộc tụ tập tự phát được kêu gọi trên mạng xã hội). "Khi có hàng nghìn người tập trung ở một nơi, sẽ có người mang theo súng. Có cả các băng nhóm. Chỉ cần một người rút súng là có thể gây ra cảnh giẫm đạp hỗn loạn", ông Ford nói.
Về việc twerking, ông Ford cho biết hành động này "không hẳn là trái pháp luật trừ khi trở nên phản cảm hoặc gây ồn ào vi phạm quy định". Trong ảnh, những người tụ tập vui chơi tại bãi biển Daytona ngày 14/3 chạy tán loạn, gây ra tình trạng giẫm đạp sau khi nghe tin về một vụ nổ súng. Ảnh: wayofkaywil/TikTok.
