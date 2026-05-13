'Cổ động viên nóng bỏng' nhan nhản khắp MXH: Cơn bội thực mới

Trend “nữ cổ động viên” tạo bằng AI phủ kín Threads, TikTok những ngày qua cho thấy sức hút ngày càng lớn của các nội dung GenAI và văn hóa tạo phiên bản bản thân trên mạng xã hội.

Clip 'cổ động viên nóng bỏng' phủ sóng MXH Hàn Quốc Đoạn video ghi lại cảnh một nữ cổ động viên bóng chày ngồi trên khán đài theo dõi trận đấu giữa Hanwha Eagles và Doosan Bears thuộc giải bóng chày Hàn Quốc (KBO) thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Hàn Quốc đầu tháng 5. Song, cộng đồng người hâm mộ phát hiện đây là sản phẩm của AI.

Giữa khán đài chật kín cổ động viên, cô gái bất ngờ được “camera nhà đài” lia cận mặt. Góc nghiêng hoàn hảo, mái tóc rung nhẹ theo tiếng hò reo và biểu cảm ngượng ngùng vài giây ngắn ngủi khiến đoạn video trông chẳng khác gì khoảnh khắc viral cắt ra từ một trận bóng chày ở Hàn Quốc.

Nhưng nhân vật này có thể không tồn tại ngoài đời thật, hoặc ít nhất là cảnh tượng đó. Đoạn video được tạo hoàn toàn bằng AI - và nếu muốn, bất kỳ ai cũng có thể trở thành “nhân vật chính” trong khung hình ấy chỉ sau vài câu lệnh đơn giản, được gọi là trend "baseball girl AI".

Không chỉ “baseball girl AI”, mạng xã hội những tuần gần đây bắt đầu phủ sóng hàng loạt phiên bản đời sống được tạo bằng trí tuệ nhân tạo: video “camera vô tình lia trúng”, ảnh phong cách điện ảnh, "công chúa tuyết" hay những khoảnh khắc như bước ra từ phim thanh xuân Hàn Quốc. Chỉ với một bức ảnh chân dung, người dùng có thể tự đặt mình vào bất kỳ bối cảnh nào - đẹp hơn, nổi bật hơn và có phần lý tưởng hơn thực tế.

Sự lan truyền chóng mặt của các trend này cho thấy GenAI đang tạo ra một thế hệ nội dung mạng xã hội mới: viral nhanh, dễ sao chép và liên tục sản sinh những “phiên bản hoàn hảo” của người dùng trên Internet.

Sức hút của trào lưu dùng AI

Điểm khiến các video như “baseball girl AI” lan rộng không chỉ nằm ở công nghệ tạo hình ngày càng chân thực, mà còn ở cảm giác chúng mang lại cho người dùng: được xuất hiện theo cách nổi bật, đẹp hơn và “có câu chuyện” hơn đời thực.

Không ít video GenAI hiện tái hiện đúng kiểu khoảnh khắc vốn quen thuộc với văn hóa thần tượng và mạng xã hội: được camera chú ý, trở thành tâm điểm giữa đám đông hay xuất hiện trong khung hình mang màu sắc điện ảnh. Với nhiều người trẻ, đó là trải nghiệm trước đây vốn chỉ thuộc về idol, KOL hoặc influencer.

Sức hút này cũng phản ánh qua tốc độ bùng nổ của các công cụ AI tạo ảnh, video thời gian qua. Theo Reuters, hồi tháng 4/2025, lượng người dùng ChatGPT toàn cầu từng đạt mức kỷ lục sau khi OpenAI tung ra tính năng tạo ảnh mới theo phong cách điện ảnh và hoạt hình.

Cụ thể, dữ liệu từ SensorTower cho thấy số người dùng hoạt động hàng tuần tăng 11%, trong khi doanh thu mua trong ứng dụng tăng 6% chỉ trong một tuần.

Hàn Quốc là nơi góp phần thổi bùng cơn sốt tạo video "nữ cổ động viên nóng bỏng" bằng AI. Ảnh: @coaidream/TikTok.

Sự phát triển của các công cụ AI cũng khiến việc tham gia trend trở nên dễ dàng hơn. Theo nghiên cứu AI-Generated Algorithmic Virality đăng trên trang web Đại học Cornell (Mỹ), nội dung AI có khả năng lan truyền mạnh nhờ được tạo ra nhanh, chi phí thấp và dễ phù hợp với cơ chế phân phối nội dung của các nền tảng mạng xã hội.

Khác với các trend tạo, chỉnh sửa video trước đây vốn cần kỹ năng dựng hoặc sử dụng phần mềm phức tạp, nhiều trend AI hiện chỉ cần một bức ảnh chân dung và vài câu lệnh có sẵn. Điều này khiến tốc độ sao chép trend trên mạng xã hội diễn ra nhanh hơn đáng kể.

Sự phổ biến của các trend AI cũng cho thấy cách người trẻ sử dụng mạng xã hội đang thay đổi. Nếu trước đây Internet chủ yếu là nơi ghi lại cuộc sống thật, AI đang biến nó thành không gian nơi người dùng chủ động tạo ra những phiên bản đời sống mang tính tưởng tượng, thẩm mỹ hoặc lý tưởng hóa hơn thực tế.

Thời kỳ “template hóa” trên mạng xã hội

Điểm đáng chú ý của các trào lưu GenAI không chỉ nằm ở hình ảnh được tạo ra, mà còn ở cách chúng lan truyền trên mạng xã hội. Chỉ trong vài ngày, Threads và TikTok có thể xuất hiện hàng nghìn phiên bản gần giống nhau: cùng góc quay, cùng ánh sáng, cùng biểu cảm và thậm chí cùng một câu lệnh tạo ảnh.

Nếu các trend Internet trước đây thường xoay quanh điệu nhảy, filter hay đoạn nhạc, làn sóng GenAI đang tạo ra kiểu viral mới: người dùng chia sẻ prompt.

Trên Threads, không khó để bắt gặp các bài đăng hướng dẫn chi tiết câu lệnh tạo “baseball girl AI”, từ mô tả góc quay truyền hình, hiệu ứng lia camera đến ánh sáng kiểu sân vận động Hàn Quốc. Chỉ cần sao chép prompt và tải lên một bức ảnh chân dung, người dùng gần như có thể tạo ra cùng một kiểu video trong vài phút.

Những trend như "baseball girl AI" cho thấy nội dung AI đang tràn ngập mạng xã hội. Ảnh: @ateliyenn/Instagram.

Tuy nhiên, tốc độ lan truyền nhanh cũng khiến vòng đời trend ngắn hơn đáng kể. Chỉ trong vài tháng gần đây, mạng xã hội liên tục thay đổi “cơn sốt” GenAI: từ ảnh phong cách Ghibli, AI yearbook, passport photo AI đến video “baseball girl” tạo bằng AI. Nhiều trend phủ kín Threads và TikTok trong vài ngày rồi nhanh chóng được thay thế bằng một format mới khác.

Bên cạnh đó, vì ai cũng có thể bắt trend dễ dàng, mạng xã hội dễ xuất hiện dày đặc các nội dung na ná nhau, gây cảm giác "bội thực". Theo The Guardian, Internet đang chứng kiến làn sóng “AI slop” - thuật ngữ dùng để chỉ lượng lớn nội dung AI được tạo ra nhanh, lặp lại và thiếu khác biệt nhằm chạy theo thuật toán mạng xã hội.

Dù vậy, tốc độ viral của “baseball girl AI” và hàng loạt trend tương tự vẫn cho thấy GenAI đang tạo ra một giai đoạn mới của văn hóa Internet - nơi việc tạo ra một phiên bản đời sống đẹp hơn, điện ảnh hơn và dễ viral hơn thực tế đang trở thành trải nghiệm mà gần như ai cũng có thể thử.