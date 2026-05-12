Vì sao 'cổ động viên nóng bỏng' náo loạn mạng xã hội?

Từ vài câu lệnh, nhiều người trẻ dùng AI tạo video "lọt vào camera" trên khán đài sân vận động, biến đây thành trào lưu gây sốt mạng xã hội.

Cô gái Việt bắt trend 'cổ động viên hot girl' gây sốt mạng xã hội Với vài câu lệnh AI và bức ảnh gốc của bản thân, Thùy Linh (TP.HCM) thích thú khi có thể bắt trend đi xem bóng đá, bóng chày online đang hot trên mạng.

Tối 10/5, trong lúc lướt Threads, Thùy Linh (sinh năm 1999, TP.HCM) dừng lại trước clip ghi cảnh một cô gái xinh đẹp ngồi trên khán đài sân bóng, bất ngờ được “camera nhà đài” lia cận mặt. Điều khiến Linh bất ngờ là hình ảnh được tạo hoàn toàn bằng AI.

Chỉ với một bức ảnh chân dung và vài câu lệnh đơn giản, Linh nhanh chóng tạo thử phiên bản của chính mình. Trong video, cô xuất hiện giữa khán đài một trận bóng chày ở Hàn Quốc với biểu cảm tự nhiên, ánh sáng và góc quay giống hệt hình ảnh truyền hình trực tiếp.

“Tôi bất ngờ vì video trông thật hơn tưởng tượng, không bị giả hay cứng như nhiều nội dung AI trước đây”, cô nói với Tri Thức - Znews.

Thùy Linh là một trong nhiều người trẻ đang tham gia trào lưu tạo video “đi xem bóng đá, bóng chày bằng AI” lan rộng trên TikTok, Threads những ngày gần đây. Những đoạn video vài giây với hình ảnh nhân vật ngồi trên khán đài, được camera lia cận mặt như sóng truyền hình, đang trở thành dạng nội dung thịnh hành mới trên mạng xã hội.

Dễ làm, hình ảnh đẹp

Khi tìm hướng dẫn làm video, Thùy Linh nhận thấy một số kênh hướng dẫn dùng ChatGPT tạo ảnh, sau đó đưa sang các công cụ như KlingAI, Dola, Hailuo AI để làm thành video hoàn chỉnh. Phần câu lệnh cũng được các kênh chia sẻ miễn phí.

Bức ảnh gốc Thùy Linh sử dụng để nhờ AI chỉnh sửa. Ảnh: NVCC.

"Sau khi làm, tôi rút kinh nghiệm là muốn tạo ra video đẹp thì nên sử dụng ảnh đã qua chỉnh sửa sẵn", Linh nói.

Trong khi đó, Khánh Ngân (sinh năm 2000, TP.HCM) cũng thích thú "đi xem bóng online" sau khi thấy một bài đăng tương tự trên Instagram. Ban đầu, cô thậm chí tưởng chủ nhân bức ảnh thật sự ngồi ở khán đài và được quay trúng.

"Hình ảnh rất tự nhiên, sống động và giống hệt những cảnh quay khán giả từng lan truyền ở các trận đấu bóng đá", Ngân nói.

Cô gái TP.HCM cũng không mất nhiều thời gian để có được phiên bản của mình, với hình ảnh tạo từ ChatGPT và video từ KlingAI. Cô cho biết trên nhiều video TikTok, đủ loại câu lệnh đem lại các kết quả đa dạng cũng được chia sẻ miễn phí. Khi đăng thành quả trên trang cá nhân, Ngân ghi chú đây là sản phẩm AI để tránh gây hiểu nhầm.

"Tôi cũng thường chỉnh sửa ảnh bằng AI mỗi khi có trend mới trên mạng, chủ yếu làm cho vui và không quan tâm quá nhiều các khía cạnh khác", cô chia sẻ.

Khảo sát nhanh trên một số nền tảng như TikTok, Instagram, khi tìm theo một số từ khóa #AItrend, #koreabaseball, #AIbaseball girl, người dùng nhanh chóng nhận về hàng trăm video, hình ảnh bắt trend "xem bóng online". Một số video hướng dẫn chi tiết cách thực hiện thậm chí có hàng chục nghìn lượt xem, tương tác, cho thấy độ hot của trào lưu này.

Đặc biệt, nền tảng Threads được xem là nơi "bùng nổ" các "hot girl khán đài" với hàng loạt video, hình ảnh được chia sẻ trong khoảng vài ngày gần đây. Phần lớn tỏ ra bất ngờ với kết quả nhận được sau vài bước đơn giản, cho rằng đây đơn thuần là một dạng giải trí mới, tương tự thời kỳ bộ lọc Instagram hay ứng dụng chỉnh ảnh từng bùng nổ trước đây.

Khánh Ngân bất ngờ khi AI tạo ra hình ảnh chân thực. Ảnh: NVCC.

Tuy nhiên, một số người cũng bày tỏ sự lo ngại trước các nguy cơ như lợi dụng hình ảnh lừa đảo, tạo nội dung giả mạo hoặc xâm phạm hình ảnh cá nhân. Số khác cũng cho rằng bảng tin mạng xã hội hiện bị lấp đầy bởi các nội dung AI có công thức tương tự nhau dễ đem lại cảm giác bội thực, nhàm chán.

Là nhà sáng tạo nội dung ở mảng công nghệ, Thùy Linh cũng thường cập nhật liên tục các tính năng/trào lưu AI mới để trải nghiệm và chia sẻ lại với người theo dõi. Cô nhận thấy các công cụ AI ngày càng cho ra sản phẩm chân thực, tự nhiên, khó phân biệt thật giả nếu không phải người hay dùng mạng xã hội hoặc tìm hiểu về công nghệ.

Ở trào lưu mới nhất, Linh cũng lường trước nếu có người hiểu nhầm hoặc tin là ảnh thật sẽ nhanh chóng giải thích.

"Về rủi ro xâm phạm hình ảnh cá nhân như một số trend từng lan truyền, thật ra ban đầu khi các trend AI xuất hiện, tôi khá ngại thử vì có nỗi sợ tương tự. Nhưng sau khi tìm hiểu qua về công cụ AI muốn sử dụng, cũng như chọn các chế độ, tính năng hạn chế việc công cụ truy cập quá sâu vào thông tin cá nhân trên điện thoại, tôi cảm thấy thoải mái khi dùng hơn", cô chia sẻ, cho rằng những người trẻ tiếp cận công nghệ nhiều có thể chủ động bảo vệ bản thân trước những rủi ro này.

"Gây bão" ở nhiều nước

Trào lưu dùng AI tạo ảnh, video bản thân trở thành khán giả trên khán đài thể thao đang lan rộng tại nhiều quốc gia châu Á thời gian gần đây.

Hàn Quốc được xem là nơi góp phần đưa trào lưu này bùng nổ mạnh trên mạng xã hội. Từ đầu tháng 5, hàng loạt video và hình ảnh về những “cô gái sân bóng” xuất hiện dày đặc trên các nền tảng, thu hút hàng triệu lượt xem nhờ độ chân thực cao. Nhiều clip thậm chí có góc quay rung nhẹ, ánh sáng sân vận động và chất lượng hình ảnh giống hệt camera truyền hình thể thao, khiến không ít người nhầm tưởng là video thật.

Một trong những trường hợp gây chú ý nhất là đoạn clip về “cô gái Hàn Quốc đi xem bóng chày” lan truyền trên mạng xã hội Hàn Quốc và nhiều nước châu Á.

Bức ảnh nữ cổ động viên "gây bão" mạng xã hội Hàn Quốc, khiến nhiều người tưởng thật. Ảnh: X.

Theo Korea JoongAng Daily, video này từng khiến nhiều người tin rằng đó là hình ảnh ghi lại từ một trận đấu thực tế ở giải bóng chày Hàn Quốc, trước khi cộng đồng mạng phát hiện cô gái xinh đẹp, gợi cảm thực chất được tạo bằng AI. Sau đó, hàng loạt phiên bản tương tự tiếp tục xuất hiện với tên gọi như “stadium goddess” (nữ thần sân vận động) hay “baseball girl AI” (cô nàng bóng chày AI).

Theo truyền thông Hàn Quốc, sức hút của trào lưu đến từ việc AI hiện có thể tái tạo biểu cảm gương mặt, ánh sáng sân vận động và hiệu ứng camera một cách ngày càng tự nhiên.

Song song với đó, các trend AI tạo ảnh phong cách điện ảnh, hoạt hình hoặc fancam cũng phát triển mạnh trong giới trẻ Hàn Quốc. The Korea Times ghi nhận lượng người dùng các công cụ AI tạo ảnh tăng nhanh trong thời gian gần đây, khi nhiều influencer (người có ảnh hưởng trên mạng xã hội) và người dùng mạng xã hội liên tục chia sẻ các bộ ảnh do AI tạo ra.

Chỉ với hình ảnh cùng vài câu lệnh trong ứng dụng AI, video "cổ động viên nóng bỏng" dễ dàng được tạo ra. Ảnh: heyseoyoon/TikTok.

Xu hướng tương tự cũng xuất hiện tại nhiều quốc gia khác. Tại Trung Quốc, theo South China Morning Post, các nền tảng như Douyin hay Xiaohongshu đang tràn ngập nội dung tạo bằng AI, từ ảnh chân dung đến video mô phỏng cuộc sống hàng ngày. Trong khi đó, Hindustan Times cho biết tại Ấn Độ, các câu lệnh tạo ảnh AI theo phong cách điện ảnh hoặc ảnh đứng cạnh người nổi tiếng cũng trở thành một dạng nội dung thịnh hành mới trên mạng xã hội.

Điểm chung của các trend này là người dùng không cần kỹ năng chỉnh sửa chuyên nghiệp. Chỉ với một bức ảnh cá nhân và vài dòng mô tả, AI có thể tạo ra video mang cảm giác như được quay trong sân vận động thật, sự kiện âm nhạc hoặc các sự kiện đông người.

Dù còn gây tranh cãi, khó phủ nhận rằng các trend AI đang trở thành một phần của văn hóa Internet mới. Xu hướng này cho thấy cách giới trẻ đang sử dụng AI không chỉ để chỉnh sửa hình ảnh, mà còn để tạo ra những phiên bản đời sống số mang tính lý tưởng hóa của chính mình.