Cổ đông Nhà nước lại muốn thoái sạch vốn khỏi MSB

Sau lần bán bất thành hồi đầu năm, Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải Việt Nam (VMSC) tiếp tục đăng ký bán toàn bộ số cổ phiếu MSB đang sở hữu vào tháng 3-4 tới.

Thất bại với kế hoạch bán hơn 2,45 triệu cổ phiếu MSB vào đầu năm, VMSC tiếp tục đăng ký bán toàn bộ số cổ phiếu này trong tháng 3-4. Ảnh: MSB.

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) vừa công bố thông tin liên quan đến kế hoạch thoái vốn của cổ đông là Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải Việt Nam (VMSC).

Theo đăng ký trước đó, VMSC dự kiến chuyển nhượng toàn bộ hơn 2,45 triệu cổ phiếu MSB theo phương thức khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 23/1 đến 13/2. Tuy nhiên, tổ chức này không thực hiện được bất kỳ giao dịch nào với lý do điều kiện thị trường chưa phù hợp.

Sau đó, VMSC tiếp tục nộp hồ sơ đăng ký bán toàn bộ số cổ phần nói trên, thông qua phương thức khớp lệnh, dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 5/3 đến 3/4. Giá trị giao dịch dự kiến tính theo mệnh giá là hơn gần 25 tỷ đồng .

Theo MBS, việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của VMSC tại ngân hàng nhằm thực hiện chủ trương thu hồi vốn đã đầu tư theo Quyết định số 132/QĐ-BGTVT ngày 6/2/2024 của Bộ trưởng Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) về phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc giai đoạn đến hết năm 2025.

Trước đó, trong đợt đăng ký bán từ 19/12/2025 đến 16/1/2026, dù đặt mục tiêu thoái toàn bộ phần vốn nắm giữ, VMSC chỉ chuyển nhượng thành công 410.000 cổ phiếu MSB, qua đó hạ tỷ lệ sở hữu xuống còn 0,078% vốn, tương đương hơn 2,45 triệu cổ phiếu như hiện nay.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch cuối tuần (27/2), cổ phiếu MSB tạm dừng ở mức 12.200 đồng/cổ phiếu, đi ngang so với phiên liền trước. Khối lượng giao dịch là hơn 6,7 triệu cổ phiếu, vốn hoá thị trường hiện đạt gần 38.000 tỷ đồng .

Theo báo cáo của MSB, tính đến ngày 12/2, cổ đông tổ chức lớn nhất của ngân hàng là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam với tỷ lệ nắm giữ vốn ở mức 6,05%. Theo sau là CTCP Đầu tư Ricohomes nắm 4,98% vốn, Công ty TNHH Thành phố Công nghệ xanh Hà Nội nắm 4,97% vốn, Công ty TNHH Khu nghỉ dưỡng Bãi Dài nắm 4,96% vốn.

Ngoài ra, ngân hàng còn các cổ đông như Buenavista Holdings Limited nắm 2,37%; Công ty Xây dựng và Kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Hà Nội - Đài Tư nắm 2,21%; CTCP Rox Key Holdings sở hữu 46,8 triệu cổ phiếu MSB, tương đương 1,5%. Người liên quan tới cổ đông tổ chức này cũng nắm giữ 1,76% vốn (tương đương gần 55 triệu cổ phiếu MSB).

Về tình hình kinh doanh, khép lại năm 2025, MSB đạt lợi nhuận trước thuế hợp nhất 7.058 tỷ đồng , tăng nhẹ so với kết quả đạt được năm trước sau khi trích lập gần 2.000 tỷ đồng cho chi phí phí dự phòng rủi ro tín dụng.

Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 408.000 tỷ đồng , tăng 27% so với thời điểm đầu năm. Với mức tăng trưởng tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp cho mảng ngân hàng là 15,8%, quy mô cho vay khách hàng của ngân hàng mẹ vượt trên 201.000 tỷ đồng .

Ở chiều huy động, tiền gửi khách hàng đạt mức gần 197.000 tỷ đồng , tăng 27% so với đầu năm.