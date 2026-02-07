Lỗ đầu tư chứng khoán, Vĩnh Hoàn rút vốn khỏi loạt cổ phiếu địa ốc

Danh mục đầu tư chứng khoán của Vĩnh Hoàn co hẹp mạnh trong 2025 khi doanh nghiệp thoái vốn khỏi nhiều cổ phiếu, đồng thời ghi nhận khoản lỗ và trích lập dự phòng hàng chục tỷ.

Vĩnh Hoàn báo lãi đi lùi trong quý IV/2025. Ảnh: VHC.

CTCP Vĩnh Hoàn (HoSE: VHC) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV và hợp nhất cả năm 2025. Trước đó vài ngày, doanh nghiệp đã bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) nhắc nhở do chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý cuối năm.

Theo báo cáo mới nhất, trong quý IV/2025, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu bán hàng đạt 2.732 tỷ đồng , giảm 15% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp giảm mạnh 26%, xuống còn 429 tỷ đồng .

Hoạt động tài chính của doanh nghiệp cũng kém tích cực khi doanh thu giảm gần 70% so với cùng kỳ, chỉ còn 46 tỷ đồng . Doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ gần 4 tỷ đồng từ các công ty liên kết, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 556 triệu đồng. Bên cạnh đó, Vĩnh Hoàn còn phát sinh khoản lỗ khác 7 tỷ đồng , trái ngược với mức lãi tương đương của cùng kỳ.

Do quy mô doanh thu thu hẹp, chi phí hoạt động được tiết giảm. Cụ thể, chi phí bán hàng giảm nhẹ 3% xuống 66 tỷ đồng , trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh 41%, còn 89 tỷ đồng .

Kết quả, doanh nghiệp xuất khẩu cá tra do bà Trương Thị Lệ Khanh làm Chủ tịch HĐQT ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 286 tỷ đồng , giảm 39% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 245 tỷ đồng , giảm 43%. Công ty cho biết nguyên nhân chủ yếu đến từ giá nguyên liệu tăng và sản lượng tiêu thụ sụt giảm.

Lũy kế cả năm 2025, Vĩnh Hoàn ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 1.686 tỷ đồng , tăng 14% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.451 tỷ đồng , tăng 11% so với năm 2024.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, công ty đặt mục tiêu doanh thu trong khoảng 10.900- 12.350 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.000- 1.300 tỷ đồng . Với kết quả đạt được, Vĩnh Hoàn đã hoàn thành kế hoạch năm.

LỢI NHUẬN CỦA VĨNH HOÀN QUA CÁC NĂM Nguồn: VHC. Nhãn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 387 672 723 1688 1309 803 1280 2323 1145 1485 1686

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Vĩnh Hoàn đạt hơn 13.422 tỷ đồng , tăng 10% so với đầu năm. Trong đó, tiền và tiền gửi ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 4.348 tỷ đồng , tăng hơn 1.500 tỷ đồng và tương đương 32% tổng tài sản.

Đáng chú ý, danh mục đầu tư chứng khoán của doanh nghiệp đã thu hẹp mạnh từ 161 tỷ đồng xuống còn 24 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm ngoái.

Theo đó, công ty đã thoái toàn bộ cổ phiếu KBC và giảm tỷ trọng đầu tư vào nhóm bất động sản. Hiện danh mục còn gần 21 tỷ đồng cổ phiếu CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (HoSE: DXS) và hơn 3,4 tỷ đồng cổ phiếu CTCP Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG). Với các khoản đầu tư này, Vĩnh Hoàn phải trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán gần 7 tỷ đồng .

Ngoài ra, doanh nghiệp còn tài sản cố định chiếm gần 25% tổng tài sản với giá trị 3.310 tỷ đồng ; hàng tồn kho đạt 2.771 tỷ đồng , chiếm hơn 20%; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.030 tỷ đồng , tương đương 15% tổng tài sản.

Tại thời điểm cuối năm 2025, vốn chủ sở hữu của Vĩnh Hoàn tăng lên gần 10.000 tỷ đồng , trong đó đã bao gồm cả phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 7.000 tỷ đồng .

Trước thông tin kết quả kinh doanh quý IV kém tích cực, cổ phiếu VHC giảm sàn và trắng bên mua trong phiên 5/2, sau đó tiếp tục giảm gần 6% thị giá trong phiên 6/2, đóng cửa ở mức 60.000 đồng/cổ phiếu.

Mới đây, Vĩnh Hoàn đã công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án mua lại cổ phiếu. Thời hạn lấy ý kiến trước 14h ngày 12/2. Theo đó, công ty dự kiến mua lại tối đa 15 triệu cổ phiếu VHC nhằm giảm vốn điều lệ và/hoặc gia tăng lợi ích cho cổ đông hiện hữu.

Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh trên sàn. Tạm tính theo mức giá đóng cửa phiên 6/2, Vĩnh Hoàn có thể phải chi hơn 900 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ mua lại. Nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính được kiểm toán hoặc soát xét tại thời điểm gần nhất, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Vĩnh Hoàn được thành lập năm 1997 tại tỉnh Đồng Tháp, hoạt động trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến cá tra đông lạnh. Doanh nghiệp hiện dẫn đầu ngành cá tra và xếp thứ 4 về giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong năm 2025.