'Nữ hoàng cá tra' sắp chi 900 tỷ mua lại cổ phiếu

CTCP Vĩnh Hoàn (HoSE: VHC) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án mua lại cổ phiếu của công ty. Thời gian lấy ý kiến trước 14h ngày 12/2.
Cụ thể, Vĩnh Hoàn đã trình cổ đông kế hoạch mua lại tối đa 15 triệu cổ phiếu VHC để giảm vốn điều lệ và/hoặc gia tăng lợi ích cho các cổ đông hiện hữu. Hiện vốn điều lệ của Vĩnh Hoàn đạt gần 2.245 tỷ đồng.
Công ty sẽ thực hiện giao dịch theo phương thức khớp lệnh trên sàn. Tạm tính theo giá cổ phiếu VHC đóng cửa phiên 28/1 là 61.000 đồng/cổ phiếu, Vĩnh Hoàn sẽ phải chi hơn 900 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch mua lại này.
Nguồn vốn mua lại được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính được kiểm toán hoặc soát xét tại thời điểm gần nhất. Thời gian dự kiến là trong năm nay, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký mua lại.
Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý III/2025, doanh thu thuần của doanh nghiệp "nữ hoàng cá tra" đạt 3.471 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm liền trước. Điểm sáng nằm ở mảng tài chính khi doanh thu từ hoạt động này tăng gấp 2 lần, lên 116 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí mảng kinh doanh này lại giảm mạnh.
Các khoản chi phí khác cũng ghi nhận diễn biến tương đối tích cực. Chi phí bán hàng giảm 22%, còn chi phí quản lý doanh nghiệp chỉ tăng nhẹ 6%. Kết quả, Vĩnh Hoàn báo lãi trước thuế 535 tỷ đồng quý III/2025, tăng 33% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế theo đó đạt 455 tỷ đồng, tăng 34% so với quý III/2024.
Lũy kế 9 tháng năm ngoái, Vĩnh Hoàn lãi trước thuế 1.399 tỷ đồng, tăng 38%. Lãi ròng sau thuế đạt 1.206 tỷ đồng (+39%).
Vĩnh Hoàn được thành lập năm 1997 tại tỉnh Đồng Tháp, chuyên nuôi trồng và chế biến các sản phẩm cá tra đông lạnh. Đây là công ty đứng đầu ngành cá tra và xếp thứ 4 về giá trị xuất khẩu thủy sản lớn nhất Việt Nam năm 2025.
