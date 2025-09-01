Cổ đông lo lắng, lãnh đạo doanh nghiệp đua nhau bán cổ phiếu

Dragon Capital đã bán ra tổng cộng 3,9 triệu cổ phiếu DXG. Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT Phát Đạt - thậm chí đăng ký bán 88 triệu cổ phiếu PDR, tương đương hơn 9% vốn công ty.

Tuần qua, VN-Index tăng 36,74 điểm lên 1.682,21 điểm. Thanh khoản bình quân trên sàn HoSE đạt 1.451 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch trung bình đạt 41.770 tỷ đồng /phiên. Tương tự, HNX-Index tăng thêm 7,5 điểm lên mức 279,98 điểm.

Trên sàn HoSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 338,45 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 11.153 tỷ đồng . Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 168.400 đơn vị, giá trị mua ròng đạt hơn 13 tỷ đồng .

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại đã bán ròng 5 phiên với 32,23 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt hơn 419 tỷ đồng . Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 25 đến 29/8 trên toàn thị trường, khối ngoại bán ròng 370,5 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng hơn 11.559 tỷ đồng .

Cổ đông lo lắng

Nhóm quỹ Dragon Capital vừa có văn bản báo cáo về thay đổi sở hữu tại Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG).

Nhóm quỹ Dragon Capital bán ra cổ phiếu DXG.

Theo đó, Dragon Capital đã thông qua 3 quỹ thành viên để bán ra tổng cộng 3,9 triệu cổ phiếu DXG. Cụ thể, quỹ thành viên Hanoi Investments Holdings Limited bán ra 1 triệu cổ phiếu, quỹ Norges Bank bán 1 triệu cổ phiếu, quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited bán 1,9 triệu cổ phiếu.

Sau giao dịch này, Dragon Capital giảm sở hữu cổ phần DXG xuống còn hơn 139 triệu đơn vị, tương đương 13,6% vốn tại Đất Xanh. Ước tính, Dragon Capital đã thu về gần 80 tỷ đồng .

Gần đây, một số lãnh đạo của Tập đoàn Đất Xanh cũng bán ra cổ phiếu DXG nhằm mục đích giảm tỷ lệ sở hữu. Cụ thể, từ ngày 4 đến 26/8, ông Hà Đức Hiếu - Thành viên Hội đồng quản trị DXG bán ra gần 6,4 triệu cổ phiếu đã đăng ký. Sau giao dịch này, ông Hiếu giảm sở hữu xuống còn 414.033 cổ phần.

Ngoài ra, ông Bùi Ngọc Đức - Tổng giám đốc DXG cũng bán ra 744.418 cổ phiếu DXG trong khoảng thời gian từ 24/7 đến 19/8, giảm sở hữu về còn 952.000 cổ phần DXG.

Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) bất ngờ công bố thông tin về việc ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị PDR đăng ký bán 88 triệu cổ phiếu theo phương thức thoả thuận. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 5/9 đến 3/10.

Nếu giao dịch hoàn tất, tỷ lệ sở hữu PDR của ông Đạt giảm còn 271 triệu cổ phần, tương đương 27,7% vốn điều lệ. Thông tin này khiến các cổ đông và nhà đầu tư lo lắng bởi lượng cổ phiếu ông Đạt đăng ký bán ra quá lớn, tính theo thị giá lên tới hơn 2.000 tỷ đồng .

Ông Đạt giải thích việc bán cổ phiếu là có thể hy sinh lợi ích ngắn hạn nhưng đổi lại, Phát Đạt và cổ đông sẽ có được lợi ích dài hạn, bền vững hơn. Bởi, bản chất của thương vụ này là một lựa chọn chủ động.

Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị PDR đăng ký bán 88 triệu cổ phiếu.

Hồi đầu tháng 6, con trai ông Đạt là Nguyễn Tấn Danh đã đăng ký bán sạch 3,4 triệu cổ phiếu đang nắm giữ. Đầu năm nay, ông Bùi Quang Anh Vũ - Tổng giám đốc Phát Đạt cũng bán sạch cổ phần PDR.

Thay cổ đông lớn

Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex - mã chứng khoán: SEA) có biến động cổ đông lớn khi Quản lý Quỹ đầu tư Đỏ thoái toàn bộ 14,4% vốn và Tập đoàn S.S.G mua vào 11,92% vốn.

Theo đó, Công ty CP Tập đoàn S.S.G đã mua 14.903.200 cổ phiếu SEA để nâng sở hữu lên 11,92% vốn điều lệ tại Seaprodex. Sau giao dịch, Tập đoàn S.S.G trở thành cổ đông lớn tại Seaprodex.

Ở chiều ngược lại, từ ngày 14 đến 22/8, Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư Đỏ - tổ chức liên quan bà Đỗ Thị Phương Lan, Ủy viên Hội đồng quản trị đã bán toàn bộ 18 triệu cổ phiếu SEA, giảm sở hữu về 0% vốn điều lệ Seaprodex.

Tại thời điểm ngày 30/6, Seaprodex có 3 cổ đông lớn là Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu 63,4% vốn điều lệ, Quản lý Quỹ đầu tư Đỏ sở hữu 14,4% vốn điều lệ, Tập đoàn Gelex (mã chứng khoán: GEX) sở hữu 9,5% vốn điều lệ, còn lại (12,7% vốn điều lệ) thuộc về các cổ đông khác.

Công ty CP Tập đoàn S.S.G đã mua 14.903.200 cổ phiếu SEA để nâng sở hữu lên 11,92% vốn điều lệ tại Seaprodex.

Công ty CP Quản lý Quỹ HD (HDCapital) vừa bán ra 754.800 cổ phiếu PET của Tổng công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco - mã chứng khoán: PET). Qua đó, HDCapital đã giảm sở hữu tại PET xuống còn 13,56% vốn điều lệ. Ước tính HDCapital đã thu về hơn 27 tỷ đồng .

HDCapital trở thành cổ đông lớn tại Petrosetco sau khi quỹ này thông báo mua vào thành công 15,3 triệu cổ phiếu PET trong ngày 28/7.

Thời gian qua, cơ cấu cổ đông của PET có nhiều thay đổi. Trong đó, 5 lãnh đạo cấp cao công ty đã thành công thoái toàn bộ vốn từ ngày 11 đến 18/8 và không còn nắm giữ bất cứ cổ phiếu nào của PET. Cụ thể, ông Vũ Tiến Dương - Tổng giám đốc PET bán ra 399.250 cổ phiếu, ông Hồ Minh Việt - thành viên Hội đồng quản trị bán 209.100 cổ phiếu. Ngoài ra, 3 phó tổng giám đốc là ông Huỳnh Văn Ngân, ông Hồ Hoàng Nguyên Vũ và bà Phạm Thị Hồng Điệp đã bán ra lần lượt 297.000, 78.020 và 153.300 cổ phiếu PET.

Trước đó vào ngày 23/7, VietinBank Capital đã bán 7,8 triệu cổ phiếu PET, giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 2,06%.