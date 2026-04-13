Cổ đông hé lộ tình hình kinh doanh của Thaco

  • Thứ hai, 13/4/2026 11:06 (GMT+7)
Thaco ghi nhận doanh thu khoảng 3,1 tỷ USD trong năm 2025, tăng 7% nhờ động lực chính đến từ mảng bất động sản. Trong khi đó, lợi nhuận cốt lõi bứt phá 65%.

Lợi nhuận của Thaco tăng mạnh trong năm ngoái. Ảnh: Thaco.

Tập đoàn Jardine Matheson - cổ đông lớn tại Tập đoàn Thaco - vừa công bố báo cáo thường niên 2025, trong đó không chỉ phản ánh hoạt động của tập đoàn này mà còn gián tiếp hé lộ tình hình kinh doanh của CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco) trong năm 2025.

Theo báo cáo này, Jardine Matheson cho biết Thaco đã ghi nhận doanh thu hợp nhất năm 2025 khoảng 3,1 tỷ USD (tương đương gần 81.000 tỷ đồng), tăng 7% so với năm 2024. Đáng chú ý hơn, lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của tập đoàn này đã đạt khoảng 251 triệu USD (hơn 6.500 tỷ đồng), tăng mạnh 65% so với năm liền trước.

Theo đánh giá từ Jardine Matheson, mảng bất động sản là động lực chính thúc đẩy kết quả kinh doanh của Thaco trong năm qua bên cạnh các lĩnh vực truyền thống như ôtô hay cơ khí.

Hiện Jardine Matheson đang nắm giữ khoảng 27% lợi ích tại Thaco. Tính đến cuối năm 2025, giá trị ghi sổ khoản đầu tư này đạt khoảng 723 triệu USD.

Về quy mô tài sản, tổng tài sản của Thaco đạt khoảng gần 9 tỷ USD, trong đó tài sản dài hạn đạt trên 4,4 tỷ USD và tài sản ngắn hạn trên 4,3 tỷ USD. Trong khi tài sản thuần của doanh nghiệp đạt 2,1 tỷ USD, tăng nhẹ so với mức 2,01 tỷ USD của năm trước.

Ở phía nguồn vốn, doanh nghiệp ghi nhận nợ dài hạn 2,3 tỷ USD và nợ ngắn hạn 2,7 tỷ USD.

Jardine Matheson đầu tư vào Thaco từ năm 2008. Đáng chú ý, trong đợt gia tăng sở hữu vào tháng 2/2019, tập đoàn này đã định giá Thaco lên tới 9,4 tỷ USD. Đến cuối năm 2023, tập đoàn tiếp tục rót thêm gần 9.000 tỷ đồng thông qua việc mua trái phiếu do Thaco phát hành.

Các khoản đầu tư tài chính của Jardine Matheson tại Việt Nam chủ yếu được thực hiện thông qua Jardine Cycle & Carriage (JC&C) - công ty con có trụ sở tại Singapore.

Được thành lập từ năm 1832 bởi 2 doanh nhân người Scotland là William Jardine và James Matheson, Jardine Matheson hiện là một trong những tập đoàn đầu tư lâu đời tại châu Á, đặt trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc) kể từ sau năm 1842.

Tại Việt Nam, tập đoàn này từng là cổ đông lớn của Ngân hàng ACB trong nhiều năm trước khi thoái vốn vào cuối năm 2017. Ngoài Thaco, Jardine Matheson hiện còn nắm giữ 41,4% vốn tại Cơ điện lạnh REE và 10,6% cổ phần tại Vinamilk.

Minh Khánh

  Công ty cổ phần Ôtô Trường Hải (Thaco)

    Thaco là doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp và phân phối ôtô tại Việt Nam. Hiện Thaco cũng mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực bất động sản và nông nghiệp. Công ty cũng chính là cổ đông lớn nhất của Đại Quang Minh, chủ đầu tư dự án siêu đô thị 2,2 tỷ USD Sala Thủ Thiêm (TP.HCM).

    • Thành lập: 1997
    • Sáng lập: Trần Bá Dương
    • Mã cổ phiếu: Chưa niêm yết

    Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh

      Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE Corporation) có tên gọi ban đầu là Xí Nghiệp quốc doanh cơ điện lạnh thuộc sở hữu Nhà nước. Là doanh nghiệp đầu tiên tiến hành cổ phần hóa vào năm 1993. Công ty hoạt động các lĩnh vực chính như dịch vụ cơ điện công trình, sản xuất, lắp ráp và kinh doanh hệ thống điều hòa không khí thương hiệu Reetech, phát triển, quản lý bất động sản và cơ sở hạ tầng điện, nước.

      • Thành lập: 2004
      • Mã cổ phiếu: REE

    CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk)

      Vinamilk là một công ty sản xuất, kinh doanh sữa và các sản phẩm từ sữa cũng như thiết bị máy móc liên quan. Ngoài việc phân phối mạnh trong nước, công ty còn xuất khẩu sang 43 quốc gia trên thế giới như Mỹ, Pháp, Đức, khu vực Trung Đông, Đông Nam Á. Theo thống kê của tạp chí Nikkei, Vinamilk lọt vào top 300 công ty năng động nhất châu Á vào năm 2016.

      • Thành lập: 1976
      • Mã cổ phiếu: VNM

