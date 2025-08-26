'Cô dâu ma' có Thanh Vy dời lịch chiếu

Bộ phim có Rima Thanh Vy thông báo dời lịch chiếu để hoàn thiện bản dựng phim chính thức. Những ngày tới, cuộc đua phòng vé chỉ còn 2 ứng viên là "Mưa đỏ" và "Làm giàu với ma 2".

Trưa 26/8, nhà sản xuất thông báo bộ phim Cô dâu ma dời lịch phát hành sang tháng 9, nhằm dành thời gian hoàn thiện tốt nhất cho bản phim chính thức. Ban đầu, phim ấn định ngày công chiếu là 29/8, đối đầu trực diện với phim Làm giàu với ma 2.

"Nhà sản xuất dự án phim điện ảnh Cô dâu ma xin được phép gửi lời cảm ơn đến quý khán giả đã yêu mến bộ phim trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, vì một số lý do khách quan và với mong muốn mang đến một trải nghiệm điện ảnh tốt nhất cho khán giả, dự án phim Cô dâu ma xin được dời ngày công chiếu sang 5/9", đại diện nhà sản xuất cho biết.

Đơn vị này chia sẻ thêm: "Rất mong quý khán giả sẽ thông cảm và vẫn ủng hộ dự án trong thời gian tới".

Theo khảo sát, trên các trang web bán vé, lịch chiếu của Cô dâu ma cũng đã được thay đổi sang ngày 5/9.

Rima Thanh Vy đóng chính trong phim Cô dâu ma. Ảnh: NSX.

Thuộc chủ đề kinh dị, Cô dâu ma xoay quanh nhân vật Yến (Rima Thanh Vy) - cô gái Việt chân chất bước vào cuộc hôn nhân xa xứ tưởng như viên mãn, nhưng lại bị cuốn vào vòng xoáy nghi lễ, hủ tục kỳ quái của gia tộc giàu có nhà chồng. Những linh hồn u uất bám riết lấy cô, không đơn thuần là chọc ghẹo hay hù dọa mà dần mở ra những bí mật gia tộc kinh hoàng.

Cô dâu ma là dự án điện ảnh hợp tác giữa ba đơn vị Skyline Media, Silver Moonlight Entertainment (Việt Nam) và Thongkham Films (Thái Lan). Bên cạnh cặp đôi chính Rima Thanh Vy và JJ Krissanapoom, phim còn quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Jun Vũ, Công Dương, Karnpicha Pongpanit hay Narupornkamol Chaisang. Theo đơn vị sản xuất, ngoài thị trường Việt Nam, tác phẩm cũng được chiếu tại Australia, Mỹ, Canada...

Cô dâu ma tạm rời đường đua, phòng vé Việt trong tuần này sẽ chứng kiến cuộc đấu giữa Mưa đỏ và Làm giàu với ma 2. Mưa đỏ bước sang tuần thứ 2 phát hành vẫn đang chứng minh sức hút lớn, chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Trong khi Làm giàu với ma 2 là hậu truyện của bộ phim từng gây sốt năm 2024, lại quy tụ nhiều gương mặt ăn khách như Hoài Linh, Tuấn Trần.

Kết quả cuộc đấu giữa Mưa đỏ và Làm giàu với ma 2 vẫn là một ẩn số khó đoán.