Cô dâu khóc nức nở khi bố mẹ cùng dự đám cưới sau 11 năm ly hôn

Khoảnh khắc đứng cạnh những người thân yêu trong ngày trọng đại sau nhiều năm khiến Kim Nhi bật khóc vì xúc động.

Bố mẹ dự đám cưới con gái sau 11 năm ly hôn 11 năm kể từ ngày bố mẹ chia tay, đây là lần đầu tiên cô dâu Đồng Nai được chụp tấm hình gia đình đủ cả bố và mẹ.

Trong ngày cưới diễn ra hôm 9/4, Kim Nhi ( Đồng Nai) bật khóc nức nở khi đang chụp ảnh kỷ niệm cùng gia đình hai bên. Cô quay mặt ôm chú rể để giấu những giọt nước mắt xúc động. Khoảnh khắc lan truyền trên mạng xã hội và nhận được nhiều sự quan tâm.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Nhi cho biết đó là cảm xúc chân thật mà cô không thể kìm nén.

"Thời khắc ấy thật sự khiến tôi xúc động không nói thành lời. Hơn nữa, ngày cưới là dịp rất thiêng liêng, trang trọng nên tôi không kìm được mà khóc nấc lên. Nhưng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc", Nhi tâm sự.

Bố mẹ Nhi ly hôn khi cô còn nhỏ. Từ đó, cô lớn lên trong sự yêu thương, đùm bọc của ông bà ngoại. Dù không hiểu hết những câu chuyện của người lớn, Nhi luôn tôn trọng quyết định của bố mẹ.

Khoảnh khắc đoàn tụ khiến Kim Nhi xúc động.

Hiện tại, khi đã tìm được hạnh phúc của mình, Nhi cũng vui mừng khi thấy các thành viên trong gia đình đều có cuộc sống ổn định.

Hay tin con gái tìm được bến đỗ hạnh phúc, bố Nhi rất vui mừng. Trước ngày cưới, ông gửi cho con gái một tin nhắn khiến cô nhớ mãi.

"Bố nhắn tin cho tôi nói: 'Bố có lỗi khi suốt thời gian qua không lo được cho các con. Giờ đây con đi lấy chồng, bằng mọi giá bố sẽ đến chúc phúc và dắt tay con trao cho chú rể'. Tin nhắn ấy khiến tôi xúc động", Nhi chia sẻ.

Về phía mẹ, bà cũng thấu hiểu mong muốn của con gái và đến dự hôn lễ bằng tất cả tình yêu thương, sự chân thành.

"Cùng với sự hỗ trợ của ông bà ngoại, tôi lo được cho đám cưới của mình. Điều tôi mong mỏi chỉ là sự đồng hành của bố mẹ, để tôi có một hôn lễ trọn vẹn", Nhi kể.

Bố mẹ Kim Nhi trong đám cưới con gái.

Trong ngày trọng đại, mẹ Nhi dẫn con gái thực hiện lễ gia tiên. Sau đó, bố cô dắt tay con bước vào lễ đường và tận tay trao con gái cho chú rể. Sự hiện diện của cả bố lẫn mẹ sau 11 năm ly hôn giúp cô dâu cảm nhận được sự đủ đầy, ấm áp trong ngày vui của mình.

Không chỉ xúc động trong lễ cưới, khoảnh khắc chia tay cuối buổi tiệc cũng khiến Nhi nghẹn ngào. Khi chuẩn bị ra về, bố cô ôm chầm lấy con gái và con rể rồi bật khóc.

Đó là lần đầu tiên trong đời Nhi nhìn thấy bố rơi nước mắt. Cô hiểu rằng dù hôn nhân đổ vỡ, dù nhiều năm không thể ở bên chăm sóc các con, tình yêu thương ông dành cho con cái vẫn luôn còn nguyên vẹn.

Nhi cho biết chồng cô cũng có hoàn cảnh gia đình tương tự nên cả hai dễ dàng thấu hiểu, sẻ chia với nhau. Đến bây giờ, mỗi lần nhìn lại bức ảnh vợ chồng chụp cùng bố mẹ hai bên trong hôn lễ, cô vẫn không khỏi xúc động.

"Với tôi và chồng, đó là một trong những khoảnh khắc quý giá và đáng nhớ nhất trong cuộc đời", Nhi tâm sự.

Bố Kim Nhi ôm cô vào lòng, chúc con gái sống thật hạnh phúc.