Cơ bụng khó tin của ‘thánh ăn’ từng tăng 5 kg chỉ sau một bữa

YouTuber nổi tiếng Heebab khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh mới, cho thấy vóc dáng săn chắc và gọn gàng.

Heebab cho biết tập luyện là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày.

Ngày 28/1, Heebab đăng tải loạt ảnh lên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trong những bức hình này, cô xuất hiện với thân hình thon gọn, hầu như không có mỡ thừa. Đặc biệt, phần cơ bụng rõ nét của nữ YouTuber khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.

Sự thay đổi này khiến không ít khán giả ngạc nhiên, bởi Heebab vốn được biết đến là một trong những gương mặt "huyền thoại" của giới mukbang - nội dung ăn uống với số lượng lớn trước ống kính. Hiện cô sở hữu khoảng 1,69 triệu người theo dõi trên YouTube, theo Koreaboo.

Gần đây, Heebab tham gia chương trình giải trí Pajama Party và thẳng thắn chia sẻ về thu nhập ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. Cô cho biết, có thời điểm thu nhập mỗi tháng của mình lên tới khoảng 100 triệu won (tương đương gần 70.000 USD ).

Nữ YouTuber cũng hé lộ hậu trường của video mukbang có lượt xem cao nhất trên kênh. Theo đó, chỉ riêng một video đã đạt khoảng 8-9 triệu lượt xem. Trong video này, Heebab mất tới 8 tiếng để ăn hết 4 chiếc pizza, 30 chiếc bánh donut xoắn và 3 suất thịt heo chiên xù.

Dù công việc gắn liền với việc ăn uống nhiều, Heebab cho biết việc giữ gìn vóc dáng đến từ sự tự giác và kỷ luật trong sinh hoạt. Cô chia sẻ rằng tập luyện là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày.

YouTuber Heebab khoe vóc dáng săn chắc trong loạt ảnh hôm 28/1.

Thậm chí, nếu có lịch đi uống rượu nhưng không kịp tập thể dục, Heebab sẽ chạy bộ khoảng 5 km để đến điểm hẹn. Ngoài ra, cô nhấn mạnh bản thân không bao giờ đi ngủ ngay sau khi ăn.

Những chia sẻ thẳng thắn của Heebab nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Nhiều người cho rằng chính lối sống kỷ luật đã giúp cô cân bằng giữa công việc mukbang nhiều áp lực và việc duy trì một cơ thể khỏe mạnh, săn chắc.

Năm 2024, khi tham gia chương trình E-Bap Three Meals trên kênh E-channel, Heebab tiếp tục khiến khán giả choáng váng với tiết lộ về sự thay đổi cân nặng. Trong một thử thách ăn uống diễn ra ngay trên các con phố sôi động của Hongdae (Hàn Quốc), cô tăng tới 4,8 kg chỉ sau khoảng 2 tiếng.

Theo đó, Heebab phải tìm người ăn cùng để thưởng thức món lươn nướng và đã mời một cặp đôi trên phố tham gia. Sau bữa ăn, những người đi cùng chỉ đoán cô tăng khoảng 2 kg, nhưng kết quả cân điện tử cho thấy mức tăng thực tế lên tới 4,8 kg. Tiết lộ của cô khiến cả trường quay lẫn khán giả không khỏi sửng sốt.