TikToker 'bay màu' vì mukbang món ăn gây sốc

Nữ TikToker Trung Quốc bị cấm cửa khỏi các nền tảng mạng xã hội vì thực hiện các video ăn uống nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến trẻ nhỏ.

Tài khoản @chenchenchen bị cấm sóng khỏi mạng xã hội.

Theo The Paper, trước khi bị cấm sóng khỏi mạng xã hội (MXH), nữ influencer ẩm thực nổi tiếng với tài khoản @chenchenchen đã thu hút 700.000 người theo dõi và 10 triệu lượt thích trên 3 nền tảng, trong đó có Douyin (phiên bản TikTok của Trung Quốc).

Cô "xây kênh" bằng những thực đơn ăn uống khác thường, đến mức kinh dị nhằm thu hút lượt xem. Trong một video hồi tháng 6, cô đã đổ một lọ viên dầu vào một hộp giấm và uống khoảng 20 viên.

Hành động này nhanh chóng làm dấy lên lo ngại về sự an toàn khi tiêu thụ một lượng dầu cá lớn cùng lúc. Thông thường, người lớn được khuyến cáo chỉ dùng tối đa 3.000 mg dầu cá mỗi ngày, và lượng mà nữ TikToker tiêu thụ đã vượt xa liều lượng khuyến cáo này.

Bất chấp những phản hồi và chỉ trích, @chenchenchen đã lặp lại hành động này trong một video khác vào tháng 8.

Trong một video khác, cô ăn hết một chai kẹo cao su đã được ngâm trong giấm, thu hút tới 390.000 lượt thích và 140.000 bình luận.

Tranh cãi bùng nổ trong một video khác, khi cô tự mình ăn liền 8 viên thuốc tiêu hóa, sau đó uống một cốc giấm, cùng với gián khô (một nguyên liệu trong Y học cổ truyền Trung Quốc) và cỏ đuôi cáo.

Nữ TikToker "bay màu" vì làm clip ăn lượng lớn dầu cá, ăn cả lọ kẹo cao su ngâm giấm.

Vlogger này còn gắn thẻ một số video của mình với cụm từ "rối loạn ăn những thứ không phải thực phẩm" (pica disorder).

Nội dung của @chenchenchen khiến nhiều người xem phẫn nộ, một số người báo cáo vi phạm của cô cho nền tảng. Giới phê bình bày tỏ lo ngại về ảnh hưởng tiềm tàng của cô ấy đối với trẻ em.

"Nền tảng này không chỉ có người lớn mà còn có cả trẻ em. Điều gì sẽ xảy ra nếu những đứa trẻ chưa biết phân biệt đúng sai lại học hỏi từ cô gái này? Làm sao các nền tảng này có thể cho phép những video như vậy lan truyền?", một người dùng đặt câu hỏi.

Trên một nền tảng video ngắn, một bé gái tiểu học đã chia sẻ video quay cảnh mình uống sữa từ mũ tắm và cho biết được truyền cảm hứng từ @chenchenchen.

"Tài khoản này nên bị cấm hoàn toàn, nhất là bây giờ khi trẻ em đang bắt chước cô ta", một dân mạng để lại bình luận đầy bức xúc.

Các tài khoản của nữ TikToker ẩm thực vẫn hoạt động cho đến khi cô bị truyền thông réo tên vào ngày 11/12, thu hút sự chú ý rộng rãi.

Những nội dung ăn uống kỳ dị có nguy cơ gây ảnh hưởng lớn đến trẻ em.

Chủ tài khoản @chenchenchen không phải là người duy nhất trên MXH cố gắng thu hút người xem bằng những màn ăn uống kỳ quái. Có những người khác được thậm chí đã phát livestream cảnh mình ăn một bát dầu hoặc ăn cá vàng còn sống.

Năm ngoái, một cô gái 24 tuổi người Trung Quốc, chuyên làm video mukbang, đã qua đời một cách bi thảm trong khi đang phát trực tiếp. Cô gái trẻ được cho là đã trở thành influencer về ăn uống sau khi chứng kiến ​​lợi nhuận từ loại nội dung này, thường xuyên ăn uống 10 tiếng/ngày.

Vào năm 2023, thành phố Nghi Tân thuộc tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc, đã ban hành lệnh chính thức cấm "mukbang bất thường", bao gồm việc ăn quá nhiều, ăn với tốc độ nhanh bất thường và sử dụng các phương pháp ăn uống kỳ quặc.

Những cá nhân vi phạm các quy định này có thể phải chịu hậu quả từ phía các nhà quản lý không gian mạng của thành phố.

Vào tháng 6, Hiệp hội Người tiêu dùng Trung Quốc cũng đã lên tiếng phản đối các hành vi ăn uống quá đà và lãng phí thực phẩm, kêu gọi người tiêu dùng tẩy chay những nội dung như vậy.