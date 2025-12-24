Trung Quốc trấn áp dịch vụ chiếu phim riêng tư trong phòng kín

Từ mô hình giải trí riêng tư, một số rạp chiếu phim ở Trung Quốc bị nghi biến tướng thành nơi cung cấp dịch vụ mại dâm trá hình, buộc cảnh sát phải mở chiến dịch kiểm tra.

Bên trong một phòng chiếu phim ở Trùng Khánh. Ảnh: Aw Cheng Wei.

Những rạp chiếu phim "riêng tư" - nơi khách có thể thuê phòng kín để xem phim theo cặp hoặc theo nhóm nhỏ - vốn xuất hiện ở Trung Quốc hơn 10 năm nay như một lựa chọn giải trí yên tĩnh, riêng tư hơn so với rạp truyền thống.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2024, mô hình này bắt đầu bị cơ quan chức năng đưa vào diện kiểm soát chặt, sau khi xuất hiện phản ánh cho rằng một số cơ sở đã biến tướng, lợi dụng không gian kín để cung cấp các dịch vụ trái pháp luật, theo The Straits Times.

Ngày 21/12, công an các thành phố Thành Đô, Tây An và Tam Á đồng loạt thông báo mở chiến dịch kiểm tra các rạp chiếu phim riêng tư nhằm ngăn chặn việc lợi dụng địa điểm giải trí cho hoạt động vi phạm pháp luật.

Công an cho biết họ đang điều tra sâu các vụ việc được phát hiện trong những đợt kiểm tra gần đây và xử lý theo đúng quy định.

Tại Thành Đô, từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng chức năng đã kiểm tra hơn 20 cơ sở, phát hiện 2 rạp liên quan đến hoạt động khiêu dâm. Tổng cộng có 8 người bị xử phạt, 2 rạp bị đóng cửa.

Một số rạp khác bị phát hiện không đăng ký thông tin khách lưu trú qua đêm theo quy định, hoặc cung cấp "dịch vụ bạn đồng hành có thu tiền".

Ở Tây An, 4 người vận hành bị tạm giữ, 3 người cung cấp dịch vụ bị xử phạt. Tại Tam Á, chủ rạp Beibei bị bắt, 3 nhân viên bị xử lý.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh Trung Quốc áp dụng nguyên tắc "không khoan nhượng" với tội phạm và yêu cầu các cơ sở kinh doanh "tuân thủ nghiêm pháp luật để giữ môi trường xã hội lành mạnh".

Một số rạp chiếu phim tại Trùng Khánh hoạt động trong các khu nhà đa chức năng, bên trong được chia nhỏ thành nhiều phòng để mang lại không gian riêng tư hơn cho khách. Ảnh: Aw Cheng Wei.

Rạp chiếu phim riêng tư là nơi khách thuê phòng riêng để xem phim một mình, theo cặp hoặc theo nhóm nhỏ, trong giới hạn an toàn phòng cháy chữa cháy.

Giá thuê phòng tùy thời gian, diện tích và mức độ sang trọng. Ở Trùng Khánh, giá có thể từ 80 đến hơn 1.000 nhân dân tệ (khoảng 12- 142 USD ).

Loại hình này là hợp pháp, nhưng một số cơ sở đã vi phạm luật như chiếu phim không có bản quyền hoặc cung cấp dịch vụ trái phép. Một số nơi còn cho khách chọn trang phục cho người đi cùng hoặc cho phép lưu trú qua đêm, trái với quy định.

Một người làm trong ngành giải trí ban đêm tại Trùng Khánh nói rằng các rạp hiện đã "kín đáo hơn trong quảng cáo", nhưng vẫn có nơi tiếp tục cung cấp dịch vụ nếu quen khách.

Người này cho biết khách thường là từ sinh viên đến đàn ông trung niên, còn những người làm dịch vụ thường trẻ và sống gần đó để có thể đến nhanh khi có yêu cầu.

Cơ quan chức năng cho biết họ sẽ tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ trách nhiệm của chủ cơ sở và nhân viên liên quan, đồng thời tăng cường kiểm tra định kỳ để ngăn chặn tái diễn vi phạm.