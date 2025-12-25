Giới nhà giàu Hàn Quốc chia rẽ

Quan điểm khác biệt giữa các thế hệ trong giới giàu có Hàn Quốc đang gây ra xung đột trong quá trình chuyển giao tài sản.

Theo một báo cáo được Viện Giải pháp Thừa kế của Hanwha Life công bố ngày 24/12, những cá nhân sở hữu khối tài sản lớn trong giới nhà giàu Hàn Quốc nhìn chung đều lo ngại rằng họ chưa chuẩn bị đầy đủ cho việc thừa kế và tặng cho tài sản.

Tuy nhiên, sự khác biệt rõ rệt giữa các thế hệ đang định hình nguyên nhân gây xung đột trong quá trình chuyển giao tài sản, The Korea Times đưa tin.

Những người giàu ở độ tuổi 30-40 xem việc phân bổ tài sản là nguyên nhân chính gây căng thẳng, trong khi nhóm ở độ tuổi 60-70 lại chú trọng hơn đến thời điểm chuyển giao tài sản. Báo cáo cũng chỉ ra những quan điểm trái ngược về vấn đề kế thừa doanh nghiệp gia đình.

Viện này đã công bố "Hành trình của cải 2025" (Journey of Wealth 2025) - nghiên cứu chuyên sâu đầu tiên theo dõi toàn bộ vòng đời của cải, từ giai đoạn tích lũy đến quá trình chuyển giao thông qua thừa kế và tặng cho, dựa trên góc nhìn theo từng giai đoạn cuộc đời.

Nhiều con cái giới nhà giàu Hàn Quốc không tiếp quản công việc gia đình mà theo đuổi sự nghiệp riêng. Ảnh: @yonjiham/Instagram.

Nghiên cứu cho thấy sự phát triển kinh tế nhanh chóng của Hàn Quốc đã tạo ra những trải nghiệm khác biệt rõ rệt giữa ông bà, cha mẹ và con cái - dẫn đến sự khác nhau cơ bản trong thái độ đối với của cải.

Tập trung vào hai nhóm người giàu - độ tuổi 30-40 và 60-70, vốn là những giai đoạn quan trọng trong chuyển giao tài sản - báo cáo không chỉ bàn về kế hoạch thuế, mà còn mở rộng sang những câu hỏi lớn hơn như cách thức tạo ra, bảo vệ và truyền lại tài sản.

Để tăng tính khách quan và chiều sâu của nghiên cứu, viện đã thực hiện khảo sát trực tuyến hơn 1.000 người giàu trên toàn quốc, kết hợp với 20 cuộc phỏng vấn chuyên sâu.

Kết quả cho thấy mối lo ngại phổ biến về sự chuẩn bị chưa đầy đủ cho việc thừa kế và tặng cho, đồng thời bộc lộ sự khác biệt rõ giữa các thế hệ. Trong khi nhóm trẻ chú trọng cách phân bổ tài sản hợp lý, nhóm lớn tuổi lại đề cao thời điểm chuyển giao và mong muốn có sự tư vấn lâu dài, phù hợp với từng gia đình.

Khoảng cách tương tự cũng xuất hiện trong vấn đề kế thừa doanh nghiệp gia đình: Thế hệ lớn tuổi lo ngại về năng lực kế thừa của con cháu; trong khi thế hệ trẻ nhấn mạnh khả năng thích ứng và phát triển chiến lược phù hợp với thay đổi của thị trường.

Đáng chú ý, trong nhóm 30-40 tuổi không muốn tiếp quản doanh nghiệp gia đình, lý do phổ biến nhất là muốn theo đuổi con đường sự nghiệp riêng. Hầu hết họ đều cảm thấy hài lòng vì được tự định hình tương lai của mình.

Ông Kwon Hyuk-woong và Lee Kyung-keun, đồng Tổng giám đốc Hanwha Life, viết trong lời mở đầu chung: "Khi Hàn Quốc chuyển mình từ kỷ nguyên tích lũy của cải sang kỷ nguyên tập trung vào chuyển giao của cải, 'Hành trình của cải 2025' xem xét kỹ lưỡng sự khác biệt giữa các thế hệ về nhận thức và mối quan ngại xung quanh việc kế thừa tài sản.

Báo cáo này nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách hiểu biết giữa các thế hệ truyền lại của cải và các thế hệ nhận được của cải. Viện sẽ tiếp tục cung cấp những hiểu biết và giải pháp với tư cách là đối tác lâu dài trong suốt hành trình cuộc đời của khách hàng".

Được thành lập năm 2024, Viện Giải pháp Thừa kế của Hanwha Life cung cấp tư vấn chuyên biệt cho khách hàng có tài sản lớn về thừa kế, tặng cho và đầu tư, đồng thời tạo điều kiện kết nối mạng lưới doanh nhân và nhà đầu tư. Viện dự kiến sẽ tiếp tục nghiên cứu những mối quan tâm mới nổi của giới nhà giàu và công bố báo cáo "Hành trình của cải" hàng năm.