TikToker Sư Tử Ăn Chay khoe diện mạo sau 10 năm ăn chay

Sau 10 năm theo đuổi chế độ ăn chay kết hợp tập luyện, TikToker Sư Tử Ăn Chay gây chú ý khi chia sẻ sự thay đổi về ngoại hình, vóc dáng.

Ngày 28/1, trên trang Facebook có hơn 376.000 người theo dõi, TikToker Sư Tử Ăn Chay chia sẻ về sự thay đổi ngoại hình sau 10 năm theo đuổi chế độ ăn chay.

Trong loạt ảnh được đăng tải, Sư Tử Ăn Chay cho thấy sự khác biệt về vóc dáng qua các mốc thời gian. Ở năm 2016, nam TikToker sở hữu thân hình săn chắc, các nhóm cơ ở ngực, vai và bụng đã lộ rõ, song tổng thể còn gọn gàng, khối lượng cơ chưa quá dày.

Ở hiện tại, sau nhiều năm duy trì lối sống ăn chay kết hợp tập luyện, ngoại hình của anh thay đổi rõ rệt. Khối lượng cơ bắp tăng lên đáng kể, đặc biệt ở vai, ngực, cánh tay và đùi. Các đường nét cơ thể hiện rõ hơn, vóc dáng trở nên lực lưỡng, đầy đặn và cân đối so với trước đây.

Kèm theo bài đăng, nam TikToker chia sẻ quan điểm trước những ý kiến cho rằng việc ăn chay khó duy trì cơ bắp. Anh cho rằng cơ bắp không thể tồn tại vĩnh viễn mà có thể suy giảm do tuổi tác, lối sống ít vận động hoặc chế độ dinh dưỡng không phù hợp.

Sự thay đổi ngoại hình của Sư Tử Ăn Chay gây chú ý. Ảnh: Sư Tử Ăn Chay/Facebook.

Theo Sư Tử Ăn Chay, dù ăn mặn hay ăn chay, việc đảm bảo đủ dinh dưỡng, đặc biệt là chất đạm, vẫn là yếu tố quan trọng.

Bài viết nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt yêu thích và nhiều bình luận từ người theo dõi. Một số ý kiến bày tỏ sự ấn tượng trước sự thay đổi ngoại hình của nam TikToker, cho rằng vóc dáng hiện tại là minh chứng cho quá trình rèn luyện bền bỉ và kỷ luật lâu dài.

"Mình ít khi ngưỡng mộ ai. Ăn chay mà giữ được vóc dáng này thì quả là tinh thần thép", "Nhìn cặp đùi là thấy uy tín rồi"... là một số bình luận nổi bật.

Trước đó, ngày 21/1, anh cũng chia sẻ về hình ảnh mái tóc năm 2016 và năm 2026. "Vẫn là Sư Tử nhưng version 2016 - tóc ngắn cạo đầu, ăn thịt. 10 năm sau tự nhiên ăn cỏ, mọc bờm ra", anh viết.

Sư Tử Ăn Chay (tên thật Quách Thanh Lâm, sinh năm 1999 tại TP.HCM) là gương mặt quen thuộc trong cộng đồng yêu thích thể hình, lối sống lành mạnh và bảo vệ môi trường.

TikToker có hơn 707.000 người theo dõi được biết đến với nội dung về lối sống ăn chay, tập luyện thể hình. Năm ngoái, anh từng gây chú ý khi là một trong những người đầu tiên đặt nghi vấn về chất lượng kẹo rau củ Kera.

Trước khi nổi tiếng trên mạng xã hội, Quách Thanh Lâm từng giành quán quân cuộc thi Vietnam Fitness Model mùa 3 và đạt danh hiệu á quân Nam vương Đại sứ Du lịch Hoàn vũ 2019 tổ chức tại Malaysia.