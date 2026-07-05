Cơ bắp gây ngỡ ngàng của Messi

Lionel Messi gây trầm trồ bởi vóc dáng săn chắc trong buổi tập của tuyển Argentina trước trận gặp Ai Cập ở vòng 16 đội World Cup 2026 vào ngày 7/7.

Các múi cơ và thân hình rắn rỏi của siêu sao 39 tuổi.

Khác với hình ảnh mảnh khảnh ở giai đoạn đầu sự nghiệp, Messi của hiện tại sở hữu nền tảng thể lực ấn tượng hơn hẳn. Bắp tay, vai và phần thân trên đều săn chắc, cho thấy anh tăng đáng kể khối lượng cơ bắp nhằm đáp ứng cường độ thi đấu ngày càng khắc nghiệt.

Sự thay đổi không phải ngẫu nhiên. Trong nhiều năm qua, Messi luôn tuân thủ chế độ tập luyện, dinh dưỡng và phục hồi cực kỳ nghiêm ngặt. Ở tuổi mà phần lớn cầu thủ giải nghệ hoặc đánh mất phong độ, đội trưởng Argentina vẫn đủ sức thi đấu liên tục, bứt tốc, rê bóng và tạo ra khác biệt trước những đối thủ trẻ hơn cả chục tuổi.

Những gì Messi thể hiện tại World Cup 2026 là minh chứng rõ nhất. Anh dẫn dắt lối chơi của Argentina, liên tục ghi bàn, kiến tạo và tạo ảnh hưởng ở những thời khắc quyết định.

Sau vòng 32 đội, chủ nhân 8 Quả bóng vàng sở hữu 20 bàn thắng tại các kỳ World Cup, tiếp tục dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới của kỳ giải 2026 và tiến gần hơn đến những cột mốc lịch sử.

Hình ảnh cơ bắp cuồn cuộn của Messi cũng xóa tan quan điểm cho rằng thành công của anh chỉ đến từ thiên bẩm. Tài năng là nền tảng, nhưng chính sự chuyên nghiệp, ý chí rèn luyện và khát khao chinh phục không ngừng mới giúp siêu sao người Argentina duy trì đẳng cấp trong gần hai thập kỷ.

Ở tuổi 39, Messi chưa có dấu hiệu dừng lại. Với nền tảng thể chất sung mãn cùng khát khao chinh phục thêm một chức vô địch World Cup, thủ quân Argentina chứng minh rằng đỉnh cao không chỉ được tạo nên bởi tài năng, mà còn bằng sự khổ luyện bền bỉ mỗi ngày.

Argentina mở tỷ số 1-0 trước Cape Verde Sáng 4/7, Lionel Messi có pha khống chế và dứt điểm tinh tế mở tỷ số 1-0 cho Argentina trước Cape Verde ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.