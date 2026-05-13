CLB Nam Định gục ngã, tan mộng vào chung kết

Tối 13/5, CLB Nam Định chính thức dừng bước ở bán kết cúp các CLB Đông Nam Á sau thất bại 0-2 trước Selangor trong trận lượt về trên sân nhà.

Thua 1-2 ở lượt đi trên đất Malaysia, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt buộc phải thắng để nuôi hy vọng lật ngược tình thế. Tuy nhiên, trước đối thủ chơi kỷ luật và giàu kinh nghiệm, Nam Định không thể tạo nên màn ngược dòng như kỳ vọng.

Đội bóng thành Nam nhập cuộc quyết tâm và liên tục đẩy cao đội hình gây sức ép. Dù vậy, các pha xử lý cuối cùng lại thiếu chính xác. Cơ hội đáng chú ý nhất đến ở phút 32 khi Nguyễn Xuân Son nhận đường căng ngang thuận lợi từ Percy Tau, nhưng cú dứt điểm của tiền đạo tuyển Việt Nam quá nhẹ và không thắng được thủ môn Selangor.

Trong thế trận giằng co, bước ngoặt xuất hiện ở phút 39. Sau tình huống VAR can thiệp, trọng tài xác định Mitchell Dijks phạm lỗi ôm người trong vùng cấm và cho Selangor hưởng phạt đền. Trên chấm 11 m, Chrigor Moraes dễ dàng đánh bại Trần Nguyên Mạnh để mở tỷ số trận đấu.

Bàn thua khiến Nam Định rơi vào tình thế cực khó bởi họ cần ghi ít nhất 3 bàn để đi tiếp. Sang hiệp hai, đội chủ nhà tiếp tục dồn ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 52, sân Thiên Trường bùng nổ khi Lâm Ti Phông đưa bóng vào lưới Selangor sau pha dứt điểm của Percy Tau. Tuy nhiên, VAR một lần nữa lên tiếng khi xác định Tau rơi vào thế việt vị trước đó.

Khoảng thời gian còn lại chứng kiến nỗ lực không ngừng của Nam Định, nhưng hàng thủ số đông và kín kẽ của Selangor khiến đại diện Việt Nam hoàn toàn bế tắc. Thậm chí, đội chủ nhà còn nhận thêm bàn thua thứ 2 khi Moraes hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm lạnh lùng ở phút 90+1.

Thất bại chung cuộc 1-4 ngay trên sân nhà khiến Nam Định ngậm ngùi khép lại hành trình tại giải đấu.