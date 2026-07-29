CLB cũ của Guardiola và Pirlo phá sản

Tòa án Italy xác nhận Brescia bị thanh lý tư pháp, khép lại lịch sử 115 năm của đội bóng từng gắn liền với nhiều huyền thoại bóng đá.

Brescia chính thức phá sản. Ảnh: Instagram.

Một trong những CLB giàu truyền thống nhất của bóng đá Italy chính thức biến mất khỏi bản đồ bóng đá chuyên nghiệp. Brescia, đội bóng từng là bệ phóng của Andrea Pirlo, Roberto Baggio, Pep Guardiola và Mario Balotelli, bị tòa án thành phố Brescia xác nhận thanh lý tư pháp sau khi tuyên bố phá sản.

Theo Gazzetta dello Sport, Brescia lâm vào khủng hoảng tài chính từ năm 2025 và không thể đăng ký tham dự Serie C mùa giải mới. Quyết định của tòa án đồng nghĩa CLB 115 năm tuổi chính thức đóng cửa, chấm dứt hành trình kéo dài hơn một thế kỷ.

Gazzetta dello Sport cho biết Brescia đang gánh khoản nợ khoảng 20 triệu euro. Ngay cả 6 triệu euro thu được thông qua thương vụ chuyển nhượng Sandro Tonali từ Newcastle sang Tottenham Hotspur cũng không đủ để giúp đội bóng vượt qua khó khăn tài chính.

Được thành lập vào năm 1911, Brescia dành phần lớn lịch sử để thi đấu ở Serie A và Serie B. CLB từng bốn lần vô địch Serie B và có mùa giải thành công nhất tại Serie A vào năm 2000/01, khi cán đích ở vị trí thứ 8 và giành quyền tham dự Intertoto Cup.

Tên tuổi Brescia gắn liền với nhiều biểu tượng của bóng đá thế giới. Andrea Pirlo trưởng thành từ đây trước khi trở thành huyền thoại của AC Milan và tuyển Italy. Roberto Baggio cũng trải qua giai đoạn cuối sự nghiệp trong màu áo Brescia, còn Pep Guardiola từng thi đấu cho đội bóng này ở Serie A.

Lần gần nhất Brescia góp mặt tại giải đấu cao nhất Italy là mùa 2019/20. Kể từ đó, đội bóng sa sút nhanh chóng và cuối cùng không thể thoát khỏi khủng hoảng tài chính.

Việc Brescia phá sản là lời nhắc về mặt khắc nghiệt của bóng đá hiện đại, nơi ngay cả những CLB giàu truyền thống cũng có thể sụp đổ nếu không duy trì được nền tảng tài chính bền vững.

Kroos nói gì về cách Real Madrid mua sắm Phát biểu của cựu danh thủ tuyển Đức trên Marca tối 26/7 về các mục tiêu chuyển nhượng hè 2026 của Real Madrid nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ đông đảo CĐV.