Sự cố mở cửa trễ tại một số chi nhánh sáng 27/11 khiến Citigym phải lên tiếng xin lỗi hội viên và khách hàng vào chiều cùng ngày.

Chuỗi gym buộc xin lỗi sau khi một số chi nhánh mở cửa trễ sáng 27/11. Ảnh: Citigym.

Chiều 27/11, Citigym đăng tải thông báo xin lỗi đến hội viên và khách hàng vì sự gián đoạn hoạt động tại một số câu lạc bộ trong sáng cùng ngày. Doanh nghiệp cho biết hiện tất cả câu lạc bộ thuộc hệ thống đang hoạt động bình thường và sẵn sàng đón tiếp hội viên.

Lời xin lỗi được đưa ra sau khi một số cơ sở, trong đó có Thành Thái và Phổ Quang, mở cửa trễ vào sáng 27/11. Theo ghi nhận, khi hội viên đến tập, nhân viên lễ tân chưa có mặt tại quầy. Ban quản lý các cơ sở phải trực tiếp xuống mở cửa để hội viên vào bên trong.

Sự việc khiến một số hội viên phải chờ trước khi bắt đầu buổi tập. Hội viên cũng phải tự trông coi tư trang cá nhân. Việc mở cửa trễ cũng ảnh hưởng đến lịch trình của khách hàng vào đầu ngày.

"Chúng tôi chân thành xin lỗi quý hội viên và khách hàng vì những bất tiện do sự gián đoạn hoạt động trong sáng nay", doanh nghiệp nêu trong thông báo chiều 27/11, đồng thời cho biết sẽ rà soát hoạt động tại các cơ sở liên quan.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Citigym cũng xác nhận tất cả cơ sở đều đang hoạt động bình thường.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh Citigym đang điều chỉnh hoạt động tại một số cơ sở. Đại diện Citigym từng cho biết chi nhánh Vạn Hạnh Mall đóng cửa từ ngày 10/11 sau khi doanh nghiệp đánh giá nguồn thu chưa đủ bù chi phí vận hành.

Cùng đợt rà soát, cơ sở Lê Văn Việt được thông báo tạm ngưng hoạt động để sắp xếp lại công tác vận hành. Các gói Off-Peak, Express, Classic, Bronze và Silver đăng ký tại Vạn Hạnh Mall được chuyển sang cơ sở Thành Thái, cách đó khoảng 2 km.

Đại diện chuỗi gym cho biết doanh nghiệp sẽ tập trung nguồn lực cho các câu lạc bộ còn hoạt động và tiếp tục xem xét quy mô, chi phí của toàn hệ thống.