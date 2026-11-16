Citigym sắp mở phòng gym tích hợp sân pickleball

Citigym cho biết sẽ tập trung nguồn lực vào sáu câu lạc bộ còn hoạt động và nghiên cứu mô hình mới, gồm phòng gym, sân pickleball và các tiện ích vận động.

Ngày 16/11, hệ thống Citigym chính thức thông báo về việc tiếp tục hoạt động bình thường tại 6 câu lạc bộ, đồng thời công bố phương án đảm bảo quyền lợi hội viên tại các câu lạc bộ ngừng hoạt động gồm Lê Văn Việt, và Quang Trung.

6 câu lạc bộ vẫn hoạt động bình thường gồm Thành Thái, Trường Chinh, Phổ Quang, Bến Vân Đồn, Sunrise và Điện Biên Phủ.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Vũ Bá Khiêm, Phó tổng giám đốc quản trị hệ thống, cho biết việc điều chỉnh mạng lưới nhằm phù hợp với định hướng kinh doanh của đơn vị.

Đối với hội viên tại hai cơ sở Lê Văn Việt và Quang Trung, ông Khiêm cho biết sẽ chuyển quyền tập luyện sang tất cả chi nhánh còn hoạt động. Hội viên được giữ nguyên thời hạn sử dụng, hạng gói tập và các dịch vụ đi kèm đã đăng ký. Doanh nghiệp cũng tặng voucher trị giá 1,5 triệu đồng để sử dụng dịch vụ vật lý trị liệu, vận động trị liệu từ đối tác.

Riêng hội viên tại cơ sở Lê Văn Việt được hỗ trợ bảo lưu miễn phí gói tập tối đa ba tháng.

Doanh nghiệp cho biết sẽ hỗ trợ hội viên thực hiện các thủ tục chuyển đổi. Trước đó, quyền lợi của hội viên tại câu lạc bộ Vạn Hạnh Mall cũng đã được chuyển đổi sau khi cơ sở này ngừng hoạt động.

Về kế hoạch phát triển, Citigym dự kiến tìm kiếm mặt bằng gần các cơ sở cũ để mở phòng tập theo mô hình tinh gọn. Hệ thống đặt mục tiêu phát triển các cơ sở diện tích khoảng 500-1.000 m2 tại khu dân cư trong nội thành, đồng thời tận dụng lợi thế mặt bằng từ các đơn vị thuộc NovaGroup và Nova Service Group.

Song song với các phòng tập, doanh nghiệp định hướng phát triển mô hình kết hợp thể dục, chăm sóc sức khỏe và phong cách sống. Tại Aqua City, Đồng Nai, hệ thống dự kiến vận hành Lifestyle Center, tổ hợp gồm phòng gym, sân pickleball, sân bóng rổ và các tiện ích vận động khác. Hệ thống cũng đang nghiên cứu mô hình mới tại NovaWorld Phan Thiết và khu phức hợp thương mại Lucky Palace ở quận 6 cũ, TP.HCM.

Trước Citigym, một số chuỗi phòng tập lớn cũng thu hẹp mạng lưới. Hồi tháng 5, Elite Fitness đóng cửa cơ sở Thảo Điền, phòng tập cuối cùng của chuỗi tại TP.HCM, sau khi không đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng thuê mặt bằng.

Đến cuối tháng 10, California Fitness & Yoga thông báo tạm ngưng hoạt động tại nhiều câu lạc bộ, trong đó có các địa điểm ở Hà Nội và TP.HCM. Chuỗi dự kiến mở lại Lapen Center Vũng Tàu và Pegasus Plaza Biên Hòa từ ngày 5/11, nhưng theo ghi nhận, chỉ cơ sở Biên Hòa hoạt động trở lại đúng thời điểm này. Câu lạc bộ tại Vũng Tàu chưa mở cửa.

Ngày 3/11, cơ sở Aeon Mall Bình Tân cũng tạm ngưng hoạt động. Đến ngày 15/11, California tiếp tục thông báo tạm ngưng câu lạc bộ Bình Dương, khiến Pegasus Plaza Biên Hòa trở thành cơ sở duy nhất của hệ thống được ghi nhận còn hoạt động trên cả nước. Hội viên tại Bình Dương được thông báo bảo lưu thẻ, nhưng doanh nghiệp chưa công bố thời điểm mở cửa trở lại hoặc phương án chuyển địa điểm tập.

Trong bài viết đăng ngày 21/10, chia sẻ với Tri Thức - Znews, bà Giang Đây, Giám đốc Truyền thông Công ty Cổ phần Uptrend Việt Nam, nhận định các chuỗi gym cao cấp chịu áp lực từ chi phí cố định lớn và sự cạnh tranh của những mô hình đòi hỏi ít vốn đầu tư hơn. Khi doanh số bán thẻ mới chững lại, nguồn thu có thể không đủ bù đắp chi phí thuê mặt bằng và vận hành hàng tháng.

Cũng trong bài viết này, ông Vũ Hải, Tổng giám đốc Ladyfits, cho rằng việc bán các gói tập dài hạn giúp phòng tập thu tiền trước, nhưng đồng thời kéo theo nghĩa vụ duy trì dịch vụ cho hội viên trong thời gian dài. Nếu không đủ nguồn lực để thực hiện cam kết, phòng tập có thể đánh mất niềm tin của hội viên, khiến doanh thu từ các gói gia hạn suy giảm.