Trong khi trang chủ chính thức ngừng hoạt động nhiều ngày, một tên miền phụ với tên California Fitness & Yoga bất ngờ xuất hiện và chào bán các gói tập giá từ 300.000 đồng.

California Bình Dương là cơ sở cuối cùng được ghi nhận còn hoạt động trước khi thông báo tạm dừng từ ngày 15/11. Ảnh: California Fitness & Yoga.

Ngày 27/11, trang web chính thức tại địa chỉ cali.vn của hệ thống California Fitness & Yoga vẫn ở trạng thái không thể truy cập. Một số hội viên cho biết trang chủ đã ngừng hoạt động từ ngày 22/11.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, một tên miền phụ là fit.cali.vn xuất hiện với giao diện tối giản, giới thiệu các gói tập theo tháng kèm khẩu hiệu "Tập đến đâu - trả tiền đến đó".

Trang này có sử dụng hình ảnh của hệ thống California Fitness & Yoga, đồng thời niêm yết số hotline trùng khớp với số điện thoại liên hệ trên fanpage chính thức có tích xanh 1,6 triệu lượt theo dõi của thương hiệu này.

Trang này niêm yết gói tập 30 ngày cho một người giá 300.000 đồng, gói 30 ngày cho hai người giá 399.000 đồng và một gói tập theo kỳ chưa công bố mức phí.

Website tên miền fit.cali.vn giới thiệu các gói tập giá rẻ.

Tuy nhiên, khi người dùng nhấp vào mục tư vấn trên trang fit.cali.vn, hệ thống không hiển thị thêm thông tin hay biểu mẫu liên hệ. Trang web cũng không cung cấp dữ liệu cụ thể về đơn vị vận hành, thời điểm bắt đầu hoạt động, danh sách cơ sở áp dụng, điều kiện sử dụng hoặc phương thức thanh toán.

Tri Thức - Znews không thể liên hệ số hotline hiển thị trên trang.

California Fitness & Yoga bắt đầu thu hẹp hoạt động trong năm 2026, sau nhiều năm phát triển thành một trong những chuỗi phòng tập lớn tại Việt Nam. Từ khoảng 35 cơ sở trong năm 2025, các câu lạc bộ của hệ thống lần lượt tạm ngừng hoặc đóng cửa tại TP.HCM, Hà Nội và nhiều địa phương.

Ngày 19/10, nhà sáng lập kiêm CEO Dane Fort đăng video xin lỗi hội viên, nhân viên và đối tác, đồng thời đề nghị thêm 30 ngày để tái cấu trúc. Cùng thời điểm, doanh nghiệp cam kết khôi phục một số dịch vụ và xử lý các vấn đề phát sinh. Tuy nhiên, đến thời hạn dự kiến 19/11, California chưa công bố phương án cụ thể. Trong thời gian đó, các cơ sở tiếp tục đóng cửa hoặc tạm ngừng hoạt động.

Ngày 25/10, California thông báo tạm dừng hoạt động các cơ sở tại Hà Nội đến hết tháng 10. Cùng giai đoạn, nhiều câu lạc bộ ở TP.HCM và các tỉnh, thành khác cũng ngừng đón khách. Ngày 31/10, doanh nghiệp lấy ý kiến hội viên về gói tập tạm thời, dự kiến thu 599.000 đồng mỗi tháng với hội viên hiện tại và 999.000 đồng với khách hàng mới. Đề xuất thu thêm phí gây phản ứng trong bối cảnh nhiều người đã mua thẻ dài hạn hoặc trọn đời.

Ngày 4/11, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết hội viên có thể khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền để yêu cầu chấm dứt hợp đồng và hoàn trả chi phí. Cơ quan này cũng khuyến nghị khách hàng lưu giữ hợp đồng, chứng từ thanh toán và các thông báo liên quan để làm căn cứ giải quyết tranh chấp.

California từng thông báo dự kiến mở lại hai câu lạc bộ tại Vũng Tàu và Biên Hòa từ ngày 5/11. Tuy nhiên, chỉ cơ sở Pegasus Plaza ở Biên Hòa được ghi nhận hoạt động trở lại; câu lạc bộ tại Vũng Tàu chưa mở cửa theo kế hoạch. Trong khi đó, nhiều cơ sở khác tiếp tục đóng cửa hoặc tạm ngừng.

Tối 14/11, lúc 23h, doanh nghiệp thông báo tạm dừng hoạt động câu lạc bộ California Bình Dương từ ngày 15/11, với lý do điều chỉnh công tác vận hành toàn hệ thống. Đây là cơ sở cuối cùng được ghi nhận còn hoạt động. California cho biết thẻ hội viên được bảo lưu, nhưng chưa nêu thời điểm mở cửa trở lại, địa điểm tập thay thế hay phương án hoàn phí cho dịch vụ đã thanh toán nhưng chưa sử dụng.

Đến ngày 25/11, đơn vị quản lý tòa nhà Mac Plaza tại Hà Nội cho biết đã chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng với gian hàng California từ ngày 1/11 và đang tiến hành thanh lý, hoàn trả mặt bằng.