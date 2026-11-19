CEO Dane Fort từng xin thêm 30 ngày để hoàn thiện việc tái cấu trúc và xử lý vấn đề tồn đọng. Sáng 19/11, doanh nghiệp nói quá trình đàm phán vẫn tiếp diễn khiến hội viên bức xúc.

Ông Dane Fort xin lỗi hội viên vào ngày 19/10.

"Tôi thật sự thất vọng", anh Nguyên Đặng (31 tuổi, sống ở phường Cát Lái, TP.HCM), hội viên tại chi nhánh Landmark 81 của chuỗi phòng tập California Fitness & Yoga, bày tỏ sau khi đọc thông báo mới nhất thương hiệu này đưa ra sáng 19/11. Anh cho rằng nhiều điều hội viên quan tâm về quyền lợi và tình hình hoạt động cụ thể của các chi nhánh chưa được giải đáp.

"Tôi từng hy vọng hệ thống sẽ có câu trả lời rõ ràng hơn sau 30 ngày. Đến bây giờ, tôi tin mình sẽ 'mất trắng' 12 triệu đồng, số tiền đã đóng cho một năm tới", anh Nguyên Đặng cho hay.

Tương tự, Hà Mai (27 tuổi, hội viên tập tại cơ sở Bình Dương), cho rằng thông báo mới quá chung chung và không đưa ra thông tin thiết thực cho hội viên.

"30 ngày chờ đợi để nhận được thông báo không có thông tin có ích nào cho hội viên", chị nói. Với chị, việc doanh nghiệp cho biết vẫn đang đàm phán nhưng chưa nêu thời điểm mở lại phòng tập hay cách xử lý quyền lợi kéo dài nỗi lo của hội viên.

Cụ thể, sáng 19/11, đúng 30 ngày sau khi ông Dane Fort, CEO Fitness & Lifestyle Group Việt Nam (FLG), tập đoàn sở hữu thương hiệu California Fitness & Yoga, xin lỗi và xin thêm thời gian để tái cấu trúc, California Fitness & Yoga đăng tải thông báo cho biết ban lãnh đạo "vẫn đang đàm phán với các đối tác".

"Chúng tôi xin xác nhận rằng ban lãnh đạo đang đẩy nhanh tiến trình đàm phán tái cấu trúc với các đối tác chiến lược nhằm tìm ra giải pháp khả thi nhất để ổn định vận hành và từng bước đảm bảo giải quyết quyền lợi cho Hội viên", bài viết đăng tải trên Fanpage hệ thống nêu rõ.

Doanh nghiệp cũng cho biết chưa thể công bố chi tiết vì quá trình tái cấu trúc phải tuân thủ các quy định bảo mật và trình tự cần thiết. Phương án sẽ được thông báo khi thống nhất và đủ điều kiện triển khai.

Trước đó, ngày 19/10, ông Dane Fort xin lỗi và hứa sẽ cho hội viên câu trả lời rõ ràng về tiến độ kế hoạch phát triển của chuỗi phòng tập, phương án xử lý từng nhóm vấn đề mà hội viên gặp phải, khôi phục các tiện ích cơ bản như khăn, nước uống và bãi đỗ xe. Theo anh Nguyên Đặng, đến nay những tiện ích này vẫn chưa được khôi phục.

Trong thời gian tiếp tục hoàn thiện quy trình "tái cấu trúc", California Fitness & Yoga khẳng định kênh tiếp nhận chính thức của chuỗi tiếp tục được duy trì để ghi nhận các phản hồi, yêu cầu tra cứu thông tin gói tập, phản ánh và kiến nghị của hội viên. Tuy nhiên, khi Tri Thức - Znews liên hệ phòng truyền thông California đồng thời gọi hotline doanh nghiệp đưa ra nhưng chưa nhận được phản hồi.

Sau lời xin lỗi ngày 19/10, nhiều cơ sở tại TP.HCM và các tỉnh, thành lần lượt tạm ngừng hoạt động. Ngày 25/10, toàn bộ cơ sở ở Hà Nội dừng đón hội viên; chi nhánh Nha Trang cũng đóng cửa. Các cơ sở tại Đà Nẵng và Biên Hòa đã ngừng hoạt động, trong khi tại TP.HCM, Landmark 81, Cali Tower, Gigamall, Thảo Điền Pearl, Cali 3/2 và Cali Thủ Đức lần lượt thông báo tạm dừng.

Ngày 31/10, doanh nghiệp công bố khảo sát khả năng mở lại ba địa điểm: Cali Ba Tháng Hai, Cali Trần Duy Hưng và Cali Times City. Gói tập tạm thời được đề xuất có giá 599.000 đồng/tháng với hội viên hiện tại, 999.000 đồng với khách mới.

Mục tiêu là 3.000 người đăng ký tại mỗi địa điểm. California lưu ý đủ số lượng đăng ký cũng không đồng nghĩa các câu lạc bộ chắc chắn mở lại, vì còn phụ thuộc tài chính và năng lực vận hành. Đề xuất thu thêm phí khiến nhiều người phản ứng khi quyền lợi từ hợp đồng cũ chưa được giải quyết.

Tuy nhiên, tối 14/11, hội viên bất ngờ nhận thông báo câu lạc bộ Bình Dương Square sẽ dừng hoạt động từ ngày 15/11. Đây là cơ sở cuối cùng còn mở trong hệ thống. Doanh nghiệp cho biết thẻ vẫn được bảo lưu, nhưng chưa nêu lịch mở cửa lại, địa điểm tập thay thế hay phương án hoàn phí.