Chuỗi gym California đóng cửa phòng tập cuối cùng trên cả nước

California Fitness & Yoga thông báo tạm dừng hoạt động câu lạc bộ tại Bình Dương từ ngày 15/11, nhưng chưa công bố thời gian mở cửa trở lại hay phương án đảm bảo quyền lợi cho hội

Tối 14/11, California Fitness & Yoga phát thông báo tạm dừng hoạt động câu lạc bộ California Bình Dương kể từ ngày 15/11. Thông báo được đưa ra lúc 23h, chỉ vài giờ trước thời điểm cơ sở ngừng đón khách.

Đây là câu lạc bộ cuối cùng còn hoạt động trong hệ thống California Fitness & Yoga trên cả nước, sau khi hàng loạt chi nhánh tại TP.HCM và các địa phương khác lần lượt đóng cửa.

Thông báo đóng cửa chi nhánh được gửi đi vào lúc 23h. Ảnh: NVCC.

Trong thông báo, doanh nghiệp cho biết việc tạm dừng hoạt động nhằm phục vụ điều chỉnh công tác vận hành toàn hệ thống. Thẻ hội viên tiếp tục được bảo lưu.

Tuy nhiên, California Fitness & Yoga chưa công bố thời gian dự kiến mở cửa trở lại, địa điểm tập thay thế hoặc phương án hoàn phí đối với các dịch vụ khách hàng đã thanh toán nhưng chưa sử dụng.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Hoàng Tân, hội viên sở hữu thẻ tập trọn đời có quyền sử dụng tại các chi nhánh trên toàn quốc, cho biết việc đóng cửa liên tiếp khiến anh không còn địa điểm tập luyện.

Trước đây, anh thường tập tại các cơ sở ở quận 4, quận 10 và quận Phú Nhuận cũ (TP.HCM). Sau khi những địa điểm này ngừng hoạt động, anh từng đi xe buýt đến chi nhánh Bình Dương để duy trì việc tập luyện, dù khoảng cách xa và bất tiện.

Ngày 14/11, anh Tân tiếp tục nhận thông báo cơ sở Bình Dương đóng cửa. “Hiện tại, không còn chi nhánh nào còn mở cửa. Tôi và mọi người phải đăng ký tạm các trung tâm khác để tập luyện, chờ ngày California tái vận hành”, anh nói.

Theo anh Tân, ngày 19/10, CEO Dane Fort từng đề nghị hội viên cho doanh nghiệp 30 ngày để tái cấu trúc. Tuy nhiên, khi thời hạn này sắp kết thúc vào ngày 19/11, anh vẫn chưa thấy những thay đổi cụ thể.

“Tôi không kỳ vọng quá nhiều, chỉ mong có thể khôi phục khoảng 3 câu lạc bộ ở khu vực trung tâm để hội viên tiếp tục tập luyện”, anh nói.

CEO Dane Fort từng xin lỗi và cam kết rằng các nhu cầu cơ bản của hệ thống phòng tập California Fitness & Yoga sẽ được khôi phục. Ảnh chụp từ video.

Trước đó, ngày 3/11, California Fitness & Yoga thông báo tạm đóng cửa câu lạc bộ tại Aeon Mall Bình Tân (TP.HCM) cho đến khi có thông báo mới, với lý do điều chỉnh hoạt động vận hành. Ngày 25/10, chuỗi phòng tập này cũng dừng hoạt động toàn bộ cơ sở tại Hà Nội. Cùng thời gian, chi nhánh tại Nha Trang ngừng đón khách, sau các cơ sở ở Biên Hòa và Đà Nẵng.

Ngày 31/10, California Fitness & Yoga từng lấy ý kiến hội viên về gói tập tạm thời, với mức phí dự kiến 599.000 đồng/tháng cho hội viên hiện tại và 999.000 đồng/tháng đối với khách hàng mới. Đề xuất thu thêm phí vấp phải phản ứng của nhiều người đã thanh toán trước cho các gói tập dài hạn.

Ngày 4/11, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết hội viên có thể khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền để yêu cầu chấm dứt hợp đồng và hoàn trả chi phí, kể cả trường hợp hợp đồng mẫu của doanh nghiệp có điều khoản trọng tài. Việc khách hàng có được hoàn tiền hay không, cùng số tiền cụ thể, sẽ do tòa án xem xét, quyết định nếu vụ việc được thụ lý.