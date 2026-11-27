Nhà sản xuất âm nhạc Nhật Bản Tsunku chia quá trình làm việc thành các giai đoạn khởi động, tập trung cao độ và hạ nhiệt, trong đó đặc biệt coi trọng 30 phút đầu tiên.

Nếu có thể, hãy lên sẵn lịch làm việc, nghỉ ngơi cho cả tuần để tập trung tốt hơn. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Quy tắc 29: Tăng động lực làm việc bằng cách dành ra ngày nghỉ xả hơi ngay từ đầu

Thay vì xử lý công việc một cách uể oải, nếu phân định rõ ngày nghỉ và ngày tập trung làm việc, bạn sẽ yêu công việc hơn!

Không phải ai cũng có thể duy trì tâm trạng hứng khởi và hoàn thành công việc một cách hoàn hảo mọi lúc như Chuột Mickey. Tôi nghĩ số người đang cảm thấy công việc quá tải không hề ít.

Tôi cũng vậy, đặc biệt là thời còn nghiệp dư, nên tôi hiểu rõ lắm. Vừa học đại học vừa sáng tác nhạc, tập luyện cùng ban nhạc, rồi thiết kế tờ rơi, lôi kéo khách hàng... nên tôi cứ hay nghĩ “Dù có bao nhiêu thời gian cũng không đủ!”.

Cách sử dụng thời gian của tôi đã thay đổi sau khi trở thành dân chuyên nghiệp

Nhưng sau khi lên chuyên nghiệp và chuyển đến Tokyo, tôi cảm thấy cách sử dụng thời gian của mình đã thay đổi. Khác với thời nghiệp dư khi chúng tôi tự làm hết mọi thứ, giờ đây tôi có thể giao các phần việc thuộc chuyên môn khác cho các chuyên gia đảm nhiệm. Và tôi bắt đầu tập trung thời gian vào phần mà chỉ mình tôi làm được.

Cụ thể như thế này. Thay vì dồn sức vào một, hai ngày ngay trước hạn chót, tôi lập lịch trình ngay từ đầu. Nếu có thời hạn một tuần, tôi sẽ lập lịch như sau:

Thứ Hai: Sáng tác (làm việc)

Thứ Ba: Ngày đi dạo (nghỉ)

Thứ Tư: Sáng tác (làm việc)

Thứ Năm: Ngày xem phim (nghỉ)

Thứ Sáu, thứ Bảy: Sáng tác liên tục (làm việc)

Chủ nhật: Ngày dự phòng

Quyết định ngày nghỉ xả hơi ngay từ đầu

Ví dụ nếu có một tuần, thường thì vài ngày đầu bạn sẽ hay lười biếng phải không? Nhưng thay vì vậy, hãy bắt tay vào làm một cách cần mẫn ngay từ đầu. Và điểm mấu chốt là định ra sẵn cả những ngày không làm gì hết để nghỉ ngơi.

Hãy dành ra sẵn ngày nghỉ xả hơi ngay từ đầu. Vào những ngày đó, tuy tôi không làm việc nhưng khi đi dạo trên phố, ngồi trên tàu điện hay vào hiệu sách, tôi luôn ở trong trạng thái tìm kiếm những gợi ý cho việc sáng tác ca khúc mọi lúc mọi nơi. Nhờ vậy, những thứ như biển quảng cáo mình thường lướt qua, nhạc nền trong quán ăn trưa, thời trang của các nữ sinh cấp 3 đi trên phố... đều trở thành gợi ý, và nhiều ý tưởng nhạc sẽ nảy ra.

Kỳ lạ thay, lúc đó tôi thường cảm thấy muốn về sáng tác ngay. Khi ấy tôi có thể về và sáng tác luôn, hoặc có thể ghi chép lại những gì vừa nhận ra để bắt tay vào làm từ ngày hôm sau. Sau khi áp dụng lịch trình như vậy, công việc sáng tác ca khúc của tôi bắt đầu có dòng chảy, có nhịp điệu hơn.

Nếu đang là nhân viên công ty thì có lẽ bạn không thể làm y hệt như tôi, nhưng tôi nghĩ rằng thay vì xử lý công việc một cách uể oải, nếu phân định rõ ngày nghỉ hoặc làm việc ít và ngày tập trung làm việc, bạn sẽ yêu công việc hơn và có thể tập trung tốt hơn.

Lời khuyên từ Tsunku: Nếu muốn nâng cao khả năng tập trung thì hãy áp dụng Quy tắc 3 giờ

Tôi nghĩ rằng khoảng thời gian mà con người thực sự tập trung và nhạy bén nhất chỉ giới hạn trong khoảng 20-30 phút mà thôi. Đó được gọi là “thời gian siêu tập trung”. Tuy nhiên, không phải lúc nào bạn cũng có thể lao ngay vào trạng thái siêu tập trung. Khi sáng tác nhạc, tôi thường dành khoảng 30 phút đầu tiên để lắp đặt thiết bị, dọn dẹp bàn làm việc, đọc tài liệu hoặc thậm chí ăn vặt. Đó là thời gian khởi động.

Rồi trong khoảng một giờ đồng hồ sau khi bắt đầu làm việc, tạp niệm dần dần giảm bớt và tôi bước vào thời gian siêu tập trung. Những giai điệu hay hoặc phần quan trọng của bài hát thường ra đời trong khoảng đỉnh điểm của giai đoạn này.

Khi thời gian siêu tập trung kết thúc, tôi sẽ dùng khoảng 30 phút tiếp theo để “hạ nhiệt”, bình tĩnh sắp xếp lại mọi thứ trong lúc tâm trạng còn hứng khởi và sau đó có thể nghỉ ngơi. Đại khái là như vậy. Còn tùy vào thời lượng có thể sử dụng trong ngày nhưng thường thì tôi sẽ tạo ra một đợt tập trung cao độ trong khoảng hai đến ba giờ. Nếu còn thời gian, tôi sẽ tạo thêm một đợt tập trung cao độ nữa để xúc tiến công việc sáng tác.

Thực ra, quan trọng nhất là 30 phút đầu tiên. Nếu không thực hiện được công tác chuẩn bị để hướng tới sự tập trung ở phần khởi động này thì toàn bộ quá trình sẽ kết thúc trong tình trạng uể oải, mất tập trung.