Từng được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất Brazil, Gustavo Scarpa đang truyền cảm hứng đọc sách cho hàng nghìn người nhờ niềm đam mê văn học.

Niềm đam mê văn học của Gustavo Scarpa truyền cảm hứng cho nhiều người hâm mộ. Ảnh: Tamás Bodolay/The Guardian.

Julián Scatolaro (35 tuổi), chủ một hiệu sách tại thành phố Chajarí (Argentina), bất ngờ khi nhiều khách hàng liên tiếp tìm mua cuốn Cái chết của Ivan Ilyich (The Death of Ivan Ilyich) của đại văn hào Nga Lev Tolstoy trong vài ngày.

Tác phẩm ra đời từ năm 1886 vốn không phải lựa chọn phổ biến của khách hàng tại đây. Theo Scatolaro, khi tìm đọc Tolstoy, mọi người thường hỏi mua Chiến tranh và hòa bình hơn. Sự quan tâm đột ngột khiến anh đăng video lên mạng xã hội, gọi hiện tượng này là "bí ẩn Tolstoy".

Sau khi tìm hiểu, chủ hiệu sách phát hiện nguyên nhân đến từ Gustavo Scarpa (32 tuổi), cầu thủ bóng đá người Brazil đang thi đấu cho CLB Atlético Mineiro. Scarpa từng được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất giải vô địch Brazil năm 2022 và hai lần vô địch Copa Libertadores, giải đấu cấp CLB hàng đầu Nam Mỹ. Tuy nhiên, điều khiến anh được chú ý gần đây lại không liên quan đến sân cỏ.

"Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình nổi tiếng như hiện tại. Không phải nhờ bóng đá, mà nhờ những cuốn sách tôi giới thiệu", Scarpa chia sẻ với The Guardian.

Từng là cầu thủ ít đọc sách

Gustavo Scarpa hiện được biết đến như một "BookTuber", người sáng tạo nội dung giới thiệu và đánh giá sách trên YouTube. Những video của anh thường xuyên lan truyền trên mạng xã hội Brazil, thu hút cả những người trước đây không có thói quen đọc sách.

Đáng chú ý, sau khi Scarpa giới thiệu Cái chết của Ivan Ilyich, tác phẩm này vươn lên vị trí số một trong bảng xếp hạng bán chạy toàn bộ sản phẩm trên Amazon Brazil. Sức hút của cuốn sách còn lan sang Argentina, nơi sử dụng tiếng Tây Ban Nha thay vì tiếng Bồ Đào Nha như Brazil.

Cuối tháng 10, Scarpa được mời tham gia trao giải tại một trong những giải thưởng văn học hàng đầu Brazil. Thay vì áo đấu và giày đinh quen thuộc, anh xuất hiện trong bộ vest để công bố giải thưởng ở hạng mục dành cho những người có ảnh hưởng góp phần thúc đẩy văn hóa đọc.

Alicia Klein, cây bút bình luận thể thao của trang UOL, nhận xét hiện tượng này gần giống một thí nghiệm xã hội.

Scarpa nuôi dưỡng tình yêu đọc sách khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Ảnh: @gustavoscarpa10/Instagram.

"Liệu mọi người có chịu đọc một tác phẩm kinh điển của văn học Nga nếu người giới thiệu là một cầu thủ bóng đá? Rõ ràng họ đã làm vậy, và còn thích cuốn sách nữa", bà nói.

Theo Klein, sức ảnh hưởng của Scarpa càng đáng chú ý trong bối cảnh hơn một nửa dân số Brazil không đọc cuốn sách nào trong ba tháng gần nhất. Trong khi nhiều ngôi sao bóng đá sử dụng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm thương mại, Scarpa lại tận dụng sự nổi tiếng để giới thiệu văn học.

Dù vậy, cầu thủ 32 tuổi thừa nhận bản thân không phải người yêu sách từ nhỏ. Lớn lên tại vùng nội địa bang São Paulo, Scarpa gần như chỉ đọc những tác phẩm bắt buộc ở trường và Kinh Thánh. Thói quen đọc sách của anh hình thành khá muộn, khi đã trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Năm 2019, trong thời gian thi đấu cho Palmeiras, một thực tập sinh thuộc ban huấn luyện thể lực đưa ra lời hứa đặc biệt: Mỗi khi Scarpa ghi bàn hoặc kiến tạo, người này sẽ tặng anh một cuốn sách. Những năm tiếp theo cũng là giai đoạn thành công trong sự nghiệp của Scarpa, đồng nghĩa số sách anh nhận được ngày càng nhiều.

"Tôi đọc ngay cả khi đi bộ quanh sân tập. Trước các trận đấu, những cầu thủ khác thường nghe nhạc, còn tôi ngồi ở một góc, đeo tai nghe và đọc sách", anh kể.

Thói quen khác biệt đôi khi khiến Scarpa bị đồng đội trêu chọc, nhưng anh vẫn duy trì việc đọc. Sau đó, cầu thủ bắt đầu chia sẻ những nhận xét ngắn gọn, hài hước về sách trên Instagram.

Với Quân vương (tựa tiếng Anh: The Prince) của Niccolò Machiavelli, anh viết: "Tôi thích cuốn này. Không thấy nó gây tranh cãi như mọi người nói".

Cuốn Trả lời ngắn gọn những câu hỏi lớn (tựa gốc: Brief Answers to the Big Questions) của Stephen Hawking được anh đánh giá "khá thú vị", dù bản thân không đồng tình với tác giả ở một vài điểm.

Ban đầu, những bài đăng này chủ yếu thu hút sự tò mò của báo chí và người hâm mộ. Bước ngoặt đến khi Scarpa gặp chấn thương và có thêm thời gian quay video giới thiệu sách trên mạng xã hội, cũng như kênh YouTube cá nhân. Các video nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, giúp anh xây dựng lượng người theo dõi mới bên ngoài cộng đồng bóng đá.

Truyền cảm hứng đọc sách

Sức ảnh hưởng của Scarpa không chỉ thể hiện qua doanh số bán sách mà còn góp phần hình thành những cộng đồng đọc sách. Một nhóm cổ động viên Atlético Mineiro đã thành lập Galeitura, tên gọi kết hợp giữa "galo" (gà trống, linh vật của CLB) và "leitura" (đọc sách) trong tiếng Bồ Đào Nha.

Ban đầu, đây chỉ là cộng đồng những người hâm mộ cùng yêu thích sách. Sau đó, Galeitura phát triển thành câu lạc bộ đọc sách, tổ chức quyên góp và các hoạt động khuyến đọc tại trường học. Hiện nhóm có hơn 130.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Mô hình này còn truyền cảm hứng để cổ động viên của những đội bóng khác thành lập câu lạc bộ tương tự.

Carolina Marques Martins (22 tuổi), sinh viên văn học và là một trong những người tổ chức Galeitura, cho biết nhiều thành viên bắt đầu đọc sách nhờ ảnh hưởng của Scarpa.

"Nhiều người tìm đến chúng tôi và nói rằng trước đây họ chưa từng đọc sách hoặc không thích đọc, nhưng đã bắt đầu nhờ Scarpa", cô chia sẻ.

Scarpa thường chia sẻ cảm nhận về các cuốn sách từng đọc trên trang cá nhân. Ảnh: Tamás Bodolay/The Guardian.

Về phía Scarpa, anh tiếp tục duy trì thói quen đọc và giới thiệu sách song song với sự nghiệp thi đấu. Khi được hỏi về thể loại yêu thích, cầu thủ cho biết thường tìm đến những tác phẩm khai thác xung đột nội tâm, đặc biệt là văn học của Fyodor Dostoevsky.

"Đó là những cuốn sách có phần khó đọc, không hẳn u sầu mà tập trung vào những xung đột bên trong con người", anh giải thích.

Trong số những tác phẩm từng đọc, Scarpa chọn Những người khốn khổ (tựa gốc: Les Misérables) của Victor Hugo là cuốn sách yêu thích nhất.

Anh cũng cho biết đã thuyết phục được 5 đồng đội bắt đầu đọc sách. Trong khi đó, Eduardo Domínguez, huấn luyện viên người Argentina của Atlético Mineiro, chia sẻ những cuốn sách Scarpa giới thiệu đang giúp ông học tiếng Bồ Đào Nha.

Với cầu thủ 32 tuổi, điều khiến anh hài lòng nhất là những người vốn đối đầu nhau vì bóng đá lại có thể tìm thấy điểm chung qua sách.

"Tôi đã gắn bó với bóng đá hơn 20 năm và hiểu người hâm mộ có thể cuồng nhiệt đến mức nào, thậm chí có người sẵn sàng giết người chỉ vì đối phương ủng hộ một câu lạc bộ khác", Scarpa nói.

"Vì vậy, được chứng kiến cổ động viên của các đội bóng đối địch cùng nhau đọc sách, được truyền cảm hứng từ một phong trào mà chính tôi góp phần khởi xướng, là điều khiến tôi cảm thấy vô cùng mãn nguyện", anh nói thêm.