Việc người chơi dành thời gian hẹn hò, thể hiện tình cảm với nhân vật trong game gây tranh luận về ranh giới giữa giải trí và sự chung thủy trong các mối quan hệ ngoài đời.

Mối quan hệ giữa hai nhân vật chính Jason và Lucia là trọng tâm của phiên bản Grand Theft Auto mới nhất do Rockstar phát triển.

Dành hàng giờ tán tỉnh, nắm tay, đưa một người khác đi hẹn hò có thể khiến đối phương trong một mối quan hệ tình cảm khó chịu. Nhưng nếu những hành động này chỉ diễn ra trong trò chơi điện tử, liệu chúng có được xem là ngoại tình?

Câu hỏi này đang gây tranh luận khi Grand Theft Auto 6 (GTA 6), phiên bản mới nhất của dòng game đình đám do Rockstar phát triển, ra mắt và thu về 3,8 tỷ USD ngay trong ngày đầu tiên.

Bên cạnh những nhiệm vụ liên quan đến tội phạm, trò chơi còn cho phép người chơi phát triển mối quan hệ giữa hai nhân vật chính Jason và Lucia. Họ có thể cùng mua sắm, đến nhà hàng, quán bar, tập thể dục, nắm tay hay nhắn tin cho nhau.

Dù không bắt buộc phải duy trì quan hệ yêu đương để hoàn thành trò chơi, người chơi vẫn có thể lựa chọn dành thời gian vun đắp tình cảm giữa hai nhân vật.

Cơ chế này một lần nữa làm dấy lên câu hỏi: Khi một người quá đầu tư vào mối quan hệ tình cảm trong thế giới ảo, người yêu ngoài đời có lý do để ghen tuông?

Người thấy bình thường, người khó chấp nhận

Tháng 9, công ty khảo sát YouGov đặt câu hỏi về việc xây dựng mối quan hệ lãng mạn với nhân vật trong trò chơi điện tử cho hơn 4.000 người trưởng thành tại Anh.

Kết quả cho thấy khoảng 6% người tham gia coi đây là hành vi ngoại tình, trong khi 19% khác cho biết họ không cảm thấy thoải mái nếu người yêu làm như vậy. Phụ nữ có xu hướng phản đối hành vi này nhiều hơn đáng kể so với nam giới.

Cuộc tranh luận cũng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, nơi người dùng đưa ra những quan điểm khác nhau về ranh giới giữa sở thích giải trí và sự chung thủy.

Alli Franco (30 tuổi), nhà sáng tạo nội dung về anime và trò chơi điện tử tại bang Texas (Mỹ), có hơn một triệu người theo dõi trên TikTok, cho biết cô thất vọng trước những ý kiến coi việc yêu đương trong game là phản bội.

"Nếu người yêu của bạn cảm thấy bất an vì một nhân vật hư cấu, họ thực sự cần nhìn nhận lại vấn đề", Franco nói với BBC.

Theo cô, việc yêu thích hoặc có cảm tình với một nhân vật trong game tương tự cảm giác thích thầm một diễn viên hay ngôi sao truyền hình. Thậm chí, hành vi này còn khó được xem là ngoại tình hơn bởi không có người thật nào khác tham gia.

Rockstar cho biết người chơi không cần phải xây dựng mối quan hệ lãng mạn trong game.

Sau khi Franco đăng video chia sẻ quan điểm, hàng trăm người để lại bình luận đồng tình. Tuy nhiên, không phải ai cũng cho rằng những tương tác tình cảm trong game hoàn toàn vô hại.

Một người bình luận rằng mức độ chấp nhận còn phụ thuộc vào cách người chơi dành thời gian cho mối quan hệ ảo. "Nếu bạn hủy kế hoạch với người yêu hoặc chuyển sự thân mật vốn dành cho họ sang một nhân vật hư cấu, điều đó có phần kỳ lạ", người này viết.

Một phụ nữ khác cũng chia sẻ rằng cô cảm thấy khó chịu trước việc người yêu có những tương tác lãng mạn với nhân vật trong trò chơi điện tử.

Những phản ứng trái chiều cho thấy dù nhân vật trong game không tồn tại ngoài đời thực, việc một người dành nhiều thời gian và cảm xúc cho mối quan hệ hư cấu vẫn có thể ảnh hưởng đến cảm nhận của người yêu.

Trên thực tế, những mối quan hệ tình cảm trong game không phải hiện tượng mới xuất hiện cùng GTA 6. Từ năm 1996, người chơi đã có thể kết hôn với dân làng trong Harvest Moon, tác động đến diễn biến tình cảm trong Final Fantasy VII hoặc theo đuổi các mối quan hệ lãng mạn phức tạp hơn trong Baldur's Gate II.

Trong trò chơi mô phỏng cuộc sống The Sims, người chơi thậm chí có thể tán tỉnh, hẹn hò, kết hôn và sinh con với những nhân vật do máy tính điều khiển.

Tuy nhiên, phần lớn tương tác trước đây đều dựa trên kịch bản và quy tắc được nhà phát triển lập trình sẵn. Những trò chơi mới đang mở rộng khả năng lựa chọn, khiến mối quan hệ giữa các nhân vật trở nên linh hoạt hơn.

Khi AI khiến tình yêu ảo chân thực hơn

Theo Arienne Ferchaud, phó giáo sư tại Đại học Bang Florida (Mỹ), người nghiên cứu cách con người hình thành sự gắn bó với nhân vật hư cấu, công nghệ đang khiến ranh giới giữa trải nghiệm trong game và các tương tác xã hội ngoài đời trở nên khó phân biệt hơn.

"Trò chơi càng tinh vi, người chơi càng ít bị kéo ra khỏi cảm giác nhập vai. Các trò chơi đang ngày càng mô phỏng tốt hơn thực tế và những mối quan hệ xã hội", bà nhận định.

Trong GTA 6, mối quan hệ giữa Jason và Lucia có thể phát triển thông qua nhiều hoạt động trong thế giới mở, thay vì chỉ phụ thuộc vào những diễn biến cố định của cốt truyện.

Tuy nhiên, theo BBC, bước tiến đáng chú ý tiếp theo của ngành công nghiệp trò chơi điện tử có thể đến từ trí tuệ nhân tạo (AI). Các tập đoàn công nghệ và nhà phát triển game như Nvidia, Ubisoft đang thử nghiệm hệ thống AI tạo sinh, cho phép người chơi trò chuyện tự nhiên hơn với những nhân vật không do người thật điều khiển (NPC).

Mối quan hệ tình cảm giữa Jason và Lucia trong GTA 6 làm dấy lên tranh luận về việc tương tác lãng mạn với nhân vật trong game có được xem là ngoại tình.

Thay vì chỉ phản hồi theo một số câu thoại được viết sẵn, các nhân vật trong tương lai có thể ghi nhớ những lần gặp gỡ trước đó, phản ứng với hành động của người chơi và thay đổi cách cư xử theo quá trình tương tác.

Điều này đồng nghĩa mối quan hệ giữa người chơi và nhân vật ảo có thể phát triển theo nhiều hướng, tùy thuộc vào những lựa chọn và trải nghiệm riêng của từng người.

Phó giáo sư Ferchaud cho rằng công nghệ như vậy có thể khiến người chơi cảm thấy mối quan hệ với nhân vật trong game bền chặt hoặc đặc biệt hơn. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh AI hiện nay vẫn chỉ tạo ra một "ảo giác thuyết phục hơn" về sự gắn bó, chứ chưa hình thành một mối quan hệ thực sự có ý nghĩa như giữa hai con người.

Việc ứng dụng AI trong trò chơi điện tử cũng đang gây ra những phản ứng trái chiều. Trong khi một số người hào hứng với khả năng tương tác tự nhiên hơn, những người khác tỏ ra dè dặt trước sự hiện diện ngày càng lớn của công nghệ này.

Alli Franco cho biết cô đã bắt gặp những quảng cáo về chatbot AI cho phép người hâm mộ trò chuyện với các nhân vật anime yêu thích. Cô tin rằng AI hoàn toàn có thể được tích hợp sâu hơn vào trò chơi điện tử, khiến những cuộc trò chuyện và tương tác với nhân vật trở nên chân thực.

Dù vậy, Franco không cho rằng sự phát triển này sẽ làm thay đổi bản chất của các mối quan hệ trong game.

"Ngay cả khi điều đó xảy ra, tôi vẫn xem đây chỉ là một trò chơi. Suy cho cùng, bạn không thể ngoại tình với những dòng mã lập trình", cô nói.