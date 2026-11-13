Cú sốc với người hâm mộ Jensen Huang sau bê bối ngoại tình

Từng tạo nên cơn sốt "Jensanity" mỗi lần về quê nhà Đài Loan, Jensen Huang nay khiến người hâm mộ vừa thất vọng, vừa tiếc nuối sau bê bối đời tư và quyết định từ chức CEO Nvidia.

Hsiao Kui-yu từng nghĩ những thông tin về bê bối của Jensen Huang là tin giả. Người phụ nữ 68 tuổi bán trái cây sấy ở khu thương mại Siping, Đài Bắc, nơi nhà đồng sáng lập Nvidia thường ghé qua mỗi lần tới Đài Loan (Trung Quốc). Trong mắt bà, ông là người thân thiện, biết quan tâm tới mọi người.

Những cuộc gặp ấy khiến bà khó tin khi vị doanh nhân được yêu mến thừa nhận không chung thủy với vợ. "Tôi tưởng đó là tin giả", bà nói với Reuters ngày 10/11.

Hai ngày sau, Nvidia thông báo Huang từ chức CEO, tổng giám đốc và thành viên hội đồng quản trị, có hiệu lực ngay lập tức. Giám đốc tài chính (CFO) Colette Kress được giao tạm thời điều hành công ty.

Trước đó, ngày 8/11, Huang gửi thông điệp xin lỗi gia đình và nhân viên, thừa nhận đã không chung thủy, khiến vợ con tổn thương và phụ lòng những người tin tưởng mình. Ông nhận trách nhiệm về hành động cá nhân và mong có cơ hội hàn gắn gia đình.

Bà Hsiao Kui-yu khó tin khi vị doanh nhân mình yêu mến vướng bê bối đời tư. Ảnh: Reuters.

Thất vọng nhưng vẫn muốn cảm thông

Sau khi Jensen Huang từ chức, Gingera Yang, người dẫn chương trình của đài CTS, chia sẻ cảm giác vừa giận vừa tiếc nuối. Nữ MC cho rằng sự ngưỡng mộ trước đây càng lớn thì nỗi thất vọng hiện tại càng sâu sắc.

Dù cho rằng Huang đã mắc sai lầm, Yang vẫn xem ông như người thân và không muốn vì bê bối đời tư mà phủ nhận những đóng góp trước đây của vị doanh nhân.

Với Ray Wang, thợ cắt tóc 57 tuổi ở Đài Bắc, Huang còn là vị khách quen từ năm 2017. Tiệm của Wang nằm gần khách sạn nơi nhà đồng sáng lập Nvidia thường lưu trú mỗi lần tới đây. Khi bê bối xuất hiện, ông muốn viết thư động viên nhưng ngần ngại vì nghĩ Huang đang bận đối phó với biến cố.

"Ngày nào tôi cũng cầu nguyện, mong ông Huang vượt qua giai đoạn khó khăn này", Wang bày tỏ.

Ray Wang quen biết Jensen Huang từ năm 2017 và dành cho ông nhiều sự yêu mến. Ảnh: Reuters.

Không phải tất cả người hâm mộ đều muốn đánh giá Huang chỉ qua sai lầm trong đời tư. Liu I-li, một học giả 49 tuổi được Reuters phỏng vấn khi đang chờ bàn tại nhà hàng chân giò heo mà Huang yêu thích, cho rằng việc doanh nhân này thừa nhận sai lầm là điều đáng ghi nhận.

"Chúng ta không thể đánh giá một con người chỉ qua một sự việc. Nên nhìn nhận họ toàn diện hơn, bởi không ai hoàn hảo", ông nói.

TVBS dẫn lời Lev Nachman, phó giáo sư tại Đại học Đài Loan, nhận xét Huang từ lâu được công chúng nhìn nhận như một "người chú thú vị, dễ mến". Hình ảnh gần gũi ấy khiến nhiều người khó hình dung ông có thể vướng vào bê bối đời tư.

Jensen Huang ký tặng người hâm mộ bên ngoài một nhà hàng ở Đài Loan năm 2025. Ảnh: Reuters.

Theo Wall Street Journal, sự yêu mến dành cho Huang còn gắn với niềm tự hào về một người sinh ra tại Đài Loan, đạt thành công trong ngành công nghệ có vai trò quan trọng với kinh tế địa phương. Thành công của Nvidia đồng thời mang lại cơ hội cho các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng tại đây. Ông được chào đón không chỉ vì danh tiếng cá nhân, mà còn bởi những lợi ích gắn với sự phát triển của công ty.

Vì vậy, đối với một bộ phận công chúng Đài Loan, Huang không chỉ là nhà lãnh đạo doanh nghiệp nổi tiếng mà còn là nhân vật gắn với những thành tựu công nghệ của quê hương. Điều này phần nào lý giải phản ứng vừa thất vọng, vừa cảm thông khi bê bối của ông được công khai.

Cơn sốt mang tên "Jensanity"

Trước bê bối, chỉ riêng thông tin Huang có thể tới một nhà hàng cũng đủ khiến hàng trăm người đứng chờ.

Australian Financial Review từng mô tả cảnh tượng ấy ở Đài Bắc trong những ngày ông dự sự kiện Computex hồi tháng 6. Giữa thời tiết oi nóng, mỗi chiếc ôtô đen chạy qua lại khiến đám đông chú ý, mong người mình đang chờ ngồi bên trong. Có người hy vọng chụp ảnh, xin chữ ký, người khác chỉ muốn được vị CEO đáp lại vài câu.

Sinh viên Hsu Han-yun, khi đó 21 tuổi, là một trong những người xin được chữ ký. "Ông ấy đã khích lệ những người trẻ Đài Loan như tôi. Tôi tin rằng những gì ông ấy đang làm là điều chúng tôi nên học hỏi", Hsu nói.

Sự săn đón dành cho Huang tại Đài Loan khác biệt đáng kể so với những lần ông tham dự sự kiện công nghệ ở Mỹ. Trong khi vị doanh nhân thường không thu hút quá nhiều sự chú ý tại quê hương thứ hai, ở Đài Bắc, các vệ sĩ phải liên tục giữ khoảng cách giữa ông với người hâm mộ và phóng viên.

Truyền thông địa phương gọi hiện tượng này là "Jensanity", kết hợp giữa tên Jensen và từ "insanity" (cuồng nhiệt).

Jensen Huang tạo ra sức hút hiếm thấy với một doanh nhân công nghệ. Ảnh: Bloomberg.

Ngay cả Mark Zuckerberg cũng ví sức hút của Huang với một ngôi sao ca nhạc. Tháng 3/2024, CEO Meta đăng ảnh hai người đổi áo khoác cho nhau trên Instagram. Khi một người dùng không nhận ra người đứng cạnh mình, Zuckerberg đáp: "Ông ấy giống như Taylor Swift của giới công nghệ đấy", theo Business Insider.

Cơn sốt còn tạo ra nhu cầu sở hữu những món đồ gắn với Huang. Tại Computex năm 2025, Nvidia từng mở cửa hàng tạm thời bán áo, bộ bài và các sản phẩm lưu niệm in hình nhà đồng sáng lập.

Chiếc áo khoác da, món đồ gắn liền với phong cách của Huang, cũng trở thành vật phẩm được chú ý. Theo Fast Company, một chiếc áo Tom Ford từng được ông mặc và ký tên đã bán qua Sotheby's hồi tháng 7 với giá 960.000 USD (khoảng 24,6 tỷ đồng ), cao gấp nhiều lần mức ước tính ban đầu là 40.000- 60.000 USD (1- 1,5 tỷ đồng ).

Theo cây bút Rob Walker, Huang đã xây dựng được hình ảnh cá nhân đặc biệt nổi bật trong giới lãnh đạo doanh nghiệp. Tuy nhiên, sự nổi tiếng cũng khiến đời tư của ông chịu mức độ chú ý lớn hơn khi bê bối xuất hiện.

Trong thông điệp xin lỗi ngày 8/11, Huang thừa nhận hành động của mình đã gây tổn thương cho gia đình, đồng thời chấp nhận những lời chỉ trích. Ông cũng hiểu rằng việc lấy lại niềm tin không thể diễn ra trong thời gian ngắn.

"Tôi biết một lời xin lỗi không thể xóa đi những gì mình đã làm", ông viết.