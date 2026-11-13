Ai kiểm soát khối cổ phiếu Nvidia 123 tỷ USD của gia đình Huang?

Jensen và Lori Huang cùng kiểm soát lượng cổ phiếu Nvidia trị giá khoảng 123 tỷ USD qua các tín thác và công ty. Quyền định đoạt số cổ phiếu này tùy thuộc vào từng tín thác.

Vợ chồng Jensen Huang cùng kiểm soát phần lớn khối cổ phiếu Nvidia thông qua các tín thác và công ty do tín thác sở hữu. Ảnh: Reuters.

Ngày 12/11, Nvidia thông báo Jensen Huang từ chức CEO và rời hội đồng quản trị. Ông vẫn trực tiếp nắm khoảng 70 triệu cổ phiếu Nvidia theo hồ sơ giao dịch nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) ngày 18/9. Phần cổ phiếu lớn hơn nhiều do các tín thác mà ông và vợ, bà Lori Huang, cùng quản lý và các công ty thuộc một trong những tín thác này nắm giữ, theo CNBC.

Theo hồ sơ này, khoảng 741 triệu cổ phiếu nằm trong các tín thác và công ty nói trên, trị giá khoảng 123 tỷ USD theo giá đóng cửa ngày 12/11. Cùng mức giá đó, số cổ phiếu ông Huang trực tiếp nắm giữ trị giá khoảng 11,7 tỷ USD .

Quyền biểu quyết và quyết định đầu tư đối với số cổ phiếu do các tín thác nắm giữ được chia sẻ giữa hai vợ chồng. Việc chuyển cổ phiếu ra khỏi từng tín thác còn phụ thuộc vào điều khoản của tín thác đó.

Cổ phiếu Nvidia được nắm giữ ra sao?

Theo hồ sơ SEC, khoảng 468 triệu cổ phiếu Nvidia được nắm giữ trực tiếp thông qua tín thác Jen-Hsun and Lori Huang Living Trust, thành lập năm 1995. Jensen và Lori Huang cùng quản lý tín thác này.

Hai người còn cùng quản lý hai tín thác khác. Trong đó, Huang 2012 Irrevocable Trust nắm giữ 31,4 triệu cổ phiếu, còn Huang Irrevocable Remainder Trust nắm khoảng 109 triệu cổ phiếu. Khoảng 133 triệu cổ phiếu khác do sáu công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) thuộc Living Trust nắm giữ.

Ngoài ra, Lori Huang là chủ tịch quỹ từ thiện Jen-Hsun and Lori Huang Foundation. Theo hồ sơ Nvidia công bố, quỹ này nắm gần 58,7 triệu cổ phiếu tính đến ngày 23/3. Hai vợ chồng tham gia quản lý quỹ và không có lợi ích tài chính đối với số cổ phiếu của quỹ.

Theo các luật sư được CNBC dẫn lời, việc lập nhiều tín thác có thể giúp gia đình quản lý tài sản và chuẩn bị chuyển giao cho thế hệ sau. Lợi ích về thuế tùy thuộc vào cách thiết lập từng tín thác.

Jensen Huang trực tiếp nắm giữ khoảng 70 triệu cổ phiếu Nvidia, trị giá khoảng 11,7 tỷ USD theo giá đóng cửa ngày 12/11. Ảnh: Yonhap News.

Living Trust của gia đình Huang thuộc loại tín thác có thể hủy bỏ, cho phép người lập sửa đổi điều khoản hoặc chấm dứt tín thác. Các cặp vợ chồng có thể dùng loại tín thác này để quản lý nhà cửa, tiền bạc và cổ phiếu. Khi một người qua đời, tài sản đã đưa vào tín thác có thể được chuyển cho người thụ hưởng mà không cần qua thủ tục chứng thực di sản tại tòa.

Kathleen Martone, luật sư tại hãng Varnum LLP, ví loại tín thác này như một tài khoản ngân hàng chung của hai vợ chồng. Theo bà, trong trường hợp ly hôn, tài sản trong loại tín thác này thường dễ phân chia hơn tài sản trong tín thác không thể hủy bỏ.

Việc bán cổ phiếu có thể còn chịu ràng buộc theo các thỏa thuận với Nvidia, tùy điều khoản áp dụng.

Leslie Evans, luật sư tại hãng Withers, nêu một phương án nếu hai vợ chồng chia tài sản. Jensen Huang có thể tiếp tục nắm cổ phiếu, còn Lori Huang được hưởng giá trị kinh tế từ số cổ phiếu đó. Quyền biểu quyết và quyền tham gia quản lý có thể được xử lý riêng.

Vì sao khó rút cổ phiếu khỏi hai tín thác còn lại?

Khác với Living Trust, hai tín thác còn lại của gia đình Huang thuộc loại không thể hủy bỏ. Khi chuyển tài sản vào loại tín thác này, người lập thường không thể đơn phương lấy lại tài sản hoặc sửa đổi điều khoản.

Các luật sư được CNBC dẫn lời nhận định Huang 2012 Irrevocable Trust có thể được thiết kế để người lập tiếp tục trả thuế thu nhập phát sinh từ tài sản đã chuyển vào tín thác. Đây là một khả năng dựa trên cách các tín thác loại này thường được thiết lập.

Azriel Baer, luật sư chuyên về tài sản và thừa kế tại hãng Farrell Fritz ở New York, giải thích rằng người lập tín thác có thể dùng tiền riêng để trả thuế thay cho tín thác. Nhờ vậy, tín thác có thể giữ lại phần tài sản lẽ ra phải dùng để nộp thuế.

Theo các luật sư, Huang Irrevocable Remainder Trust có thể được lập vì lợi ích của các con vợ chồng Huang. Với số cổ phiếu trong hai tín thác không thể hủy bỏ, việc bán cổ phiếu do tín thác nắm giữ và việc chuyển cổ phiếu ra khỏi tín thác là hai quyết định khác nhau. Thẩm quyền đối với từng quyết định phụ thuộc vào văn kiện tín thác và luật áp dụng.

Hai tín thác không thể hủy bỏ do vợ chồng Huang cùng quản lý nắm tổng cộng khoảng 140 triệu cổ phiếu Nvidia theo hồ sơ nộp ngày 18/9. Ảnh: Oneida Baptist Institute.

Kathleen Martone cho biết các điều khoản của tín thác có thể giúp bảo toàn tài sản dành cho người thụ hưởng. Trong một số trường hợp, những điều khoản này cũng có thể ảnh hưởng đến việc tài sản trong tín thác được xử lý ra sao nếu vợ chồng ly hôn. Mức độ bảo vệ tùy thuộc vào văn kiện cụ thể và luật áp dụng.

Tại California, trong một số trường hợp, những người thụ hưởng có thể đề nghị tòa sửa đổi hoặc chấm dứt tín thác không thể hủy bỏ. Nếu việc duy trì tín thác là cần thiết để thực hiện một mục đích quan trọng, tòa phải cân nhắc mục đích đó khi xem xét đề nghị.

Rochelle Schultz, luật sư tại hãng Weinstock Manion, nhận định nếu các tín thác được thành lập vì lợi ích của con cái, việc tiếp tục giữ tài sản trong tín thác sẽ phù hợp với mục đích ban đầu của gia đình.