Các con của Jensen Huang ra sao sau khi cha từ chức?

Theo nhiều chuyên gia, việc Jensen Huang từ chức có thể khiến vị thế của hai người con ruột cùng con rể tại Nvidia bị lung lay.

Gia đình ông Jensen Huang.

Ngày 12/11, Jensen Huang từ chức CEO của tập đoàn công nghệ Nvidia sau bê bối ngoại tình. Bà Colette Kress, người giữ chức vụ giám đốc tài chính lâu năm của Nvidia, được bổ nhiệm thay thế tạm thời, theo Business Insider.

Ban quản trị tập đoàn cho biết họ đang tìm kiếm CEO chính thức và sẽ "xem xét cả ứng viên nội bộ và bên ngoài".

Trong khi nhà sáng lập trở thành tâm điểm gây tranh cãi, khiến giá cổ phiếu Nvidia lao dốc, sự chú ý của dư luận cũng tập trung vào số phận của 2 người con cùng con rể của ông Huang - những người được cất nhắc vào vị trí quan trọng tại tập đoàn.

Vị thế lung lay

Theo The Guardian, khủng hoảng của ông Jensen Huang làm dấy lên nhiều câu hỏi về tương lai của những người con. Các nhà phân tích cho rằng vị trí của họ có thể bị lung lay sau khi Huang từ chức, vì tầm ảnh hưởng của họ phần lớn bắt nguồn từ quyền lực và sự tin tưởng mà ông dành cho họ.

Hiện tại, con gái của ông Huang, Madison Huang, giữ chức Giám đốc cấp cao về Tiếp thị Nền tảng Trí tuệ nhân tạo Vật lý. Trong khi đó, anh trai của cô, Spencer Huang, là Giám đốc Quản lý sản phẩm robot.

Nico Caprez, chồng mới cưới của Madison, là Phó Chủ tịch Phát triển Cơ sở hạ tầng Trí tuệ nhân tạo toàn cầu, giám sát việc mở rộng trung tâm dữ liệu.

Madison và Spencer đều vươn lên các vị trí cao trong tập đoàn Nvidia nhờ tầm ảnh hưởng của cha. Ảnh: Bloomberg News.

Đáng chú ý, cả 3 thành viên gia đình của ông Huang đều không có xuất phát điểm liên quan đến trí tuệ nhân tạo hay bán dẫn.

Madison từng theo tại Học viện Ẩm thực Mỹ và Le Cordon Bleu trước khi học trường kinh doanh, sau đó chuyển sang lĩnh vực tiếp thị hàng xa xỉ tại tập đoàn LMVH - công ty mẹ của Louis Vuitton. Cô gia nhập Nvidia vào năm 2020 trong vai trò thực tập sinh và nhanh chóng vươn cao.

Spencer điều hành một quán bar cocktail ở Đài Loan (Trung Quốc), lấy bằng MBA chuyên ngành công nghệ tại Đại học New York và gia nhập Nvidia năm 2022.

Caprez, cựu vận động viên trượt tuyết người Thụy Sĩ và chuyên gia tư vấn của BCG, gia nhập tập đoàn vào năm 2024.

Theo Chosun, mặc dù xuất thân không phải là người có chuyên môn kỹ thuật, các thành viên trong gia đình Huang đã mở rộng vai trò của mình trong các hoạt động kinh doanh cốt lõi của Nvidia.

Theo The Information - trang tin tức và hãng truyền thông kỹ thuật số chuyên sâu về ngành công nghiệp công nghệ, kinh doanh và khởi nghiệp, một số nhân viên coi Madison và Caprez là những nhà lãnh đạo tiềm năng thế hệ tiếp theo.

Tuy nhiên, vụ bê bối đã làm lung lay lòng tin của nhân viên đối với Huang, một yếu tố quan trọng. CNBC đưa tin rằng những nhân viên từng ngưỡng mộ Huang đang khó chấp nhận những cáo buộc này. Điều này có thể ảnh hưởng đến vị thế của gia đình, vốn dựa vào sức hút và uy tín của ông.

Ai sẽ kế nhiệm?

Trong hơn 30 năm qua, Jensen Huang dường như là gương mặt đại diện không thể lay chuyển của Nvidia. Ông đồng sáng lập công ty khi còn là một kỹ sư trẻ vào năm 1993, giám sát sự phát triển của nó thành một nhà sản xuất chip trị giá hàng nghìn tỷ USD và là người dẫn đầu ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo nói chung.

Ông cũng đã biến tập đoàn này thành một doanh nghiệp gia đình. Trong khi các con đảm nhận các vai trò lãnh đạo tại công ty, vợ ông, bà Lori Mills Huang, lãnh đạo quỹ gia đình. Tính đến năm 2024, quỹ này kiểm soát hơn 60 triệu cổ phiếu Nvidia.

Nhưng hình ảnh người đàn ông của gia đình của Huang đã bị phá vỡ sau các vụ ngoại tình liên tiếp bị bóc mẽ và người trong cuộc cũng lên tiếng thừa nhận.

Việc ông Huang từ chức có thể khiến vị thế của các thành viên trong gia đình bị lung lay. Ảnh: Bloomberg.

Các con của Huang cũng thiếu nền tảng vững chắc để tạo ảnh hưởng độc lập. Theo hồ sơ gửi lên SEC hồi tháng 5, tính đến ngày 23/3, cổ phần sở hữu trực tiếp của ông Huang là 3,58%, bao gồm cả cổ phần nắm giữ thông qua các quỹ tín thác, công ty trách nhiệm hữu hạn và các tổ chức từ thiện.

Cổ phần riêng của các con và con rể ông vẫn chưa được tiết lộ, khiến gia đình khó có thể khẳng định quyền kiểm soát quản lý chỉ thông qua vốn chủ sở hữu.

Ngay cả khi Huang bị cách chức, việc làm hoặc chức danh của các thành viên gia đình cũng sẽ không tự động thay đổi. Hồ sơ của SEC ghi nhận rằng các con của ông không được xếp vào nhóm giám đốc điều hành chủ chốt và không báo cáo trực tiếp cho Huang. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo việc suy giảm ảnh hưởng của người sáng lập có thể gây nguy hiểm cho vị trí lâu dài của họ.

Anne Lepton, giáo sư tại Trường Luật Colorado, nói với TechCrunch: "Việc thuê người thân của nhà sáng lập là điều không mong muốn từ góc độ quản trị và việc thiếu một kế hoạch kế nhiệm rõ ràng càng làm tăng thêm rủi ro".

Todd Henderson, giáo sư tại Trường Luật Đại học Chicago, bổ sung: "Ý tưởng con cái của nhà sáng lập thừa kế vị trí CEO tại một công ty đại chúng lớn như Nvidia là điều phi lý".

Dan Ives, đối tác và nhà phân tích tại ngân hàng đầu tư Yorkville Ives, cũng cho rằng vai trò của gia đình Huang tại Nvidia làm tăng thêm phức tạp cho hội đồng quản trị.

"Hội đồng quản trị phải đưa ra quyết định độc lập khỏi mạng lưới quan hệ phức tạp của Jensen và gia đình ông ấy tại Nvidia. Điều này khiến hội đồng phải xử lý tình huống này một cách rất phức tạp khi cả thế giới đang dõi theo", Ives nói với tờ Guardian.

Ken Mahoney, CEO và chủ tịch của Mahoney Asset Management, cho biết Huang có vai trò tương tự như Steve Jobs đối với Apple. "Nếu bạn hỏi bất kỳ nhà đầu tư nào của Nvidia hoặc bất kỳ ai tham gia vào lĩnh vực công nghệ và thị trường, liệu họ có muốn thấy Jensen ra đi không? Chắc chắn là không, nhưng dù thế nào thì Nvidia sẽ vẫn tồn tại", ông nói.

Câu hỏi lớn hơn là liệu người kế nhiệm có thể duy trì tầm nhìn chiến lược và khả năng dự đoán xu hướng phát triển của ngành như Huang hay không, và người lãnh đạo mới sẽ được thử thách như thế nào nếu mọi việc trở nên khó khăn.