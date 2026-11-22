Mồ côi mẹ từ nhỏ, từng làm thuê để trang trải việc học, Vương Thị Lệ Trinh có lúc không định vào đại học. Nhờ nỗ lực, cô theo đuổi con đường nghiên cứu tại Hàn Quốc và Mỹ.

Lệ Trinh hiện nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Harvard.

Mỗi sáng, sau bữa ăn và ly cà phê, Vương Thị Lệ Trinh (sinh năm 1996) đạp xe khoảng 15 phút từ nhà đến Đại học Harvard (Mỹ), nơi cô đang nghiên cứu sau tiến sĩ (postdoc) về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong y tế.

Công việc của Trinh còn bao gồm hướng dẫn sinh viên thực hiện các dự án. Cô thường rời nơi làm việc vào khoảng 18h, đôi khi ở lại muộn hơn để hoàn thành những phần việc còn dang dở.

Hơn 20 năm trước, khi còn là học sinh tiểu học ở Lâm Đồng, Trinh từng theo chị gái đi bóc mít, sơ chế chanh dây thuê để có tiền mua quần áo, sách vở. Có thời điểm, hai chị em phải dùng chung một đôi giày thể thao đến trường.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Trinh cho biết con đường từ cô bé lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn đến công việc nghiên cứu tại Harvard trải qua nhiều lần thay đổi dự định. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô thậm chí từng lựa chọn tu tập tại chùa thay vì tiếp tục học đại học.

"Nhưng sau nhiều ngã rẽ, tôi có được kết quả ngày hôm nay. Tôi phần nào tự hào về bản thân sau những gì đã trải qua", Trinh nói.

Tuổi thơ thiếu thốn

Sinh ra tại Lâm Đồng, Trinh mất mẹ khi mới một tuổi. Tuổi thơ của cô gắn với bà nội, chị gái và một người em họ. Bố đi làm xa, sau đó có gia đình riêng, điều kiện kinh tế cũng không khá giả. Bà nội là người chăm lo phần lớn việc học hành, sinh hoạt của hai chị em Trinh.

Dù được miễn học phí, gia đình vẫn chật vật với chi phí sách vở, quần áo và sinh hoạt. Bà của Trinh thường xin lại sách giáo khoa, áo dài cũ từ người quen để các cháu sử dụng.

"Nhiều khi tôi nghĩ lại, nếu phải sống lại khoảng thời gian đó, không biết mình có vượt qua được không", Trinh chia sẻ.

Trinh từng không có ý định theo học đại học.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Trinh thi đại học nhưng không có ý định tiếp tục con đường học vấn. Thay vào đó, cô lựa chọn đến chùa tu tập vì cảm thấy cuộc sống nơi đây phù hợp với những suy nghĩ, mong muốn của bản thân lúc bấy giờ.

Tại ngôi chùa nuôi dưỡng trẻ mồ côi, một sư cô khuyến khích Trinh tiếp tục học, đặc biệt là kiến thức công nghệ thông tin để sau này có thể hỗ trợ hoạt động của chùa và cô nhi viện. Sau thời gian suy nghĩ, Trinh quyết định thi đại học lần thứ hai, chọn Trường Đại học Đà Lạt gần nơi mình đang tu tập.

Đến khi Trinh học năm hai, người em họ qua đời vì tai nạn giao thông. Sau biến cố gia đình, cô rời chùa, trở về sống cùng gia đình và tiếp tục việc học. Theo học ngành Sư phạm Toán, cô được miễn học phí và nhận hỗ trợ từ Quỹ học bổng Lương Văn Can. Ngoài giờ lên lớp, Trinh làm gia sư, có những dịp Tết ở lại thành phố làm thêm để trang trải sinh hoạt.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, PGS.TS Đặng Tuấn Hiệp, giảng viên bộ môn Toán, Trường Đại học Đà Lạt, người từng trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp cho Trinh, đánh giá cô là sinh viên có năng lực học tập tốt, luôn chủ động đặt mục tiêu và tìm cách thực hiện. Ngoài giờ học, Trinh cũng tích cực tham gia các hoạt động, hòa đồng và sẵn sàng giúp đỡ bạn bè.

"Trinh là sinh viên rất xuất sắc, chịu khó, vượt lên nghịch cảnh. Tôi rất vui và tự hào khi thấy học trò ngày càng tiến xa", nam giảng viên chia sẻ.

Trinh tốt nghiệp tiến sĩ tại Hàn Quốc vào đầu năm nay.

Cơ hội tại Harvard

Sau khi tốt nghiệp đại học, Trinh làm kỹ sư dữ liệu tại Intel Việt Nam trong khoảng một năm. Bước ngoặt tiếp theo đến từ một nhóm học tiếng Hàn mà Trinh tham gia trên mạng xã hội.

Qua lời giới thiệu của một người bạn, cô biết đến cộng đồng chia sẻ thông tin học bổng và các vị trí trợ lý nghiên cứu tại Hàn Quốc. Trinh chủ động gửi email ứng tuyển đến nhiều phòng thí nghiệm, nhận được một số lời mời và cuối cùng chọn làm việc với giáo sư Jin Tae Kwak tại Đại học Sejong.

Năm 2019, Trinh sang Hàn Quốc theo học chương trình thạc sĩ Khoa học và Kỹ thuật Máy tính. Khi giáo sư hướng dẫn chuyển công tác sang Đại học Korea, cô tiếp tục theo thầy và được đề nghị ở lại học tiến sĩ.

Trinh đang có những ngày tháng làm nghiên cứu tại Mỹ.

Nhờ Học bổng Hyundai Motor Chung Mong-Koo Global, Trinh có điều kiện theo đuổi chương trình tiến sĩ Kỹ thuật Điện và Máy tính tại Đại học Korea. Trong giai đoạn này, cô còn có thời gian nghiên cứu tại Đại học Warwick (Anh).

Dù không còn phải lo học phí, Trinh vẫn cân đối chi tiêu, hạn chế những chuyến về Việt Nam để gửi một phần tiền về hỗ trợ gia đình.

"Gia đình khó khăn và chủ yếu làm nông, mọi người khó có thể hiểu những vấn đề tôi gặp phải khi học ở nước ngoài hay giúp đỡ được. Vì vậy, tôi hiếm khi kể, và tôi cũng chỉ muốn báo những tin vui, thành tựu để mọi người mừng", cô nói.

Trinh kỳ vọng tận dụng thời gian ở Mỹ để tích lũy kinh nghiệm, phát triển chuyên môn.

Đến giai đoạn cuối chương trình tiến sĩ, Trinh bắt đầu gửi hồ sơ đến nhiều cơ sở nghiên cứu, trong đó có Đại học Harvard. Ngày nhận tin trúng tuyển, cô báo cho ba người thầy đã viết thư giới thiệu, sau đó đặt vé về Việt Nam thăm gia đình trước khi sang Mỹ. Vì không biết khi nào mới có dịp trở về, Trinh tổ chức một bữa ăn mời người thân, họ hàng và hàng xóm. Gia đình chuẩn bị 5 mâm cỗ để mọi người cùng chung vui.

Với Trinh, những dịp gặp mặt như vậy đặc biệt có ý nghĩa. Cô từng chạnh lòng khi dự lễ tốt nghiệp ở nước ngoài, nhìn bạn bè có bố mẹ bay sang chung vui, trong khi gia đình mình không đủ điều kiện làm điều tương tự.

Sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ tại Đại học Korea, Trinh đến Mỹ vào tháng 2 để bắt đầu công việc nghiên cứu sau tiến sĩ tại Harvard. Dự kiến làm việc tại đây trong khoảng 3 năm, cô mong có thể tận dụng thời gian này để tích lũy kinh nghiệm, phát triển chuyên môn và xây dựng sự nghiệp ổn định hơn.

Nhìn lại hành trình từ cô bé đi làm thuê mỗi dịp hè đến nhà nghiên cứu tại Harvard, cô gái sinh năm 1996 hài lòng với những trải nghiệm đã có, kể cả những lần phải thay đổi dự định.

"Hãy cứ mơ mộng, đặt mục tiêu lớn và hành động để đạt được mục tiêu của mình", cô nhắn nhủ những bạn trẻ chung hoàn cảnh hay đang gặp khó khăn trên con đường học tập.