Nữ MC VTV là tiến sĩ, giảng viên 'hot' ở ĐH Kinh tế Quốc dân

Vừa hoàn thành 5 năm học tiến sĩ, Trần Hồng Nhung tiếp tục thử sức với truyền hình, xoay xở giữa giảng đường, trường quay và việc chăm sóc hai con trai.

Nữ tiến sĩ dẫn bản tin tiếng Anh của VTV Từ đầu năm nay, Trần Hồng Nhung thử sức với vai trò biên tập viên kênh truyền hình đối ngoại bằng tiếng Anh Vietnam Today. Chị là tiến sĩ, giảng viên nổi tiếng tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

5h30, khi trời còn chưa sáng rõ, Trần Hồng Nhung (sinh năm 1990) đã có mặt tại trường quay Vietnam Today ở Hà Nội, chuẩn bị cho những bản tin trực tiếp đầu ngày. Sau nhiều giờ làm việc liên tục, chị rời đài truyền hình, vội đến Đại học Kinh tế Quốc dân để kịp giờ lên lớp buổi chiều.



Tan dạy, nữ giảng viên lại hòa vào dòng xe trên đường, hướng về điểm đón hai con trai ở cách đó gần 8 km. Bữa tối, bài tập của con và những công việc còn dang dở nối tiếp nhau, trước khi cả gia đình đi ngủ lúc 22h30.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Nhung cho biết đó là một ngày bận rộn điển hình của mình - một giảng viên đại học, biên tập viên truyền hình và mẹ của hai cậu con trai 10 và 12 tuổi. Guồng quay này khiến chị nhiều lúc cảm thấy mệt, đến mức một buổi sáng được ngủ mà không cần đặt báo thức cũng là điều xa xỉ.

"Nhưng có lẽ, tôi vẫn muốn 'sống gấp' một chút", chị nói.

Hồng Nhung hiện là giảng viên tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

5 năm theo đuổi bằng tiến sĩ

Cuối tháng 10, Hồng Nhung vừa nhận bằng tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân, khép lại hành trình học tập kéo dài 5 năm.

Khi chị bắt đầu chương trình, hai con trai Minh và Kiên vẫn đang học mẫu giáo. Những buổi tối, chị ngồi trước máy tính đọc tài liệu, làm bài, trong khi hai cậu bé quấn mẹ đến mức nằm ngủ ngay dưới chân bàn. May mắn, thời gian này chỉ kéo dài khoảng một năm, trước khi chị chuyển sang quá trình tự nghiên cứu và có thể chủ động sắp xếp thời gian hơn.

Nữ giảng viên lấy bằng tiến sĩ ở tuổi 36.

Tuy nhiên, hành trình lấy bằng tiến sĩ không suôn sẻ như dự tính. Nữ giảng viên thừa nhận đôi khi quá mải mê công việc, nhận thêm nhiều nhiệm vụ nên thường gác lại việc nghiên cứu.

"Luận án vì thế kéo dài hơn kế hoạch, buộc tôi phải gia hạn đến năm thứ 5 mới hoàn thành", chị chia sẻ.

Nhìn lại chặng đường ấy, chị Nhung không cho rằng mình có khả năng quản lý thời gian đặc biệt xuất sắc. Khi công việc và trách nhiệm gia đình cùng đòi hỏi sự quan tâm, chị thường phải sắp xếp lại lịch trình theo thứ tự ưu tiên.

Trong đó, việc chăm sóc hai con là nhiệm vụ khó thay đổi nhất. Ông bà đã lớn tuổi, còn chồng thường làm việc từ sáng đến tối, chị cố gắng chủ động thời gian để có thể đưa đón và nấu ăn cho các con.

Hiện Minh và Kiên lần lượt 12 và 10 tuổi, đã tự lập hơn, biết bảo ban và hỗ trợ nhau trong sinh hoạt. Dù mẹ là giảng viên được nhiều người biết đến và xuất hiện trên truyền hình, chị Nhung cho biết các con không quá để tâm. Trong mắt hai cậu bé, chị vẫn như bao người mẹ khác.

Hồng Nhung cố gắng cân bằng việc học, giảng dạy và chăm sóc gia đình.

"Sống gấp" ở tuổi 36

Sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, Hồng Nhung quyết định thử sức với công việc mới.

Tháng 1 năm nay, khi biết kênh truyền hình đối ngoại bằng tiếng Anh Vietnam Today tuyển dụng, chị đăng ký ứng tuyển. Nữ giảng viên mong muốn được đào tạo bài bản về nghiệp vụ truyền hình, đồng thời tích lũy kinh nghiệm thực tế để chia sẻ với sinh viên ngành quan hệ công chúng.

Lần đầu bước vào trường quay, chị Nhung bất ngờ trước không gian rộng lớn cùng hệ thống máy quay, đèn và thiết bị hiện đại. Dù chị đã quen đứng trước hàng trăm sinh viên, công việc dẫn bản tin trực tiếp vẫn mang đến những trải nghiệm khác biệt.

Hồng Nhung làm biên tập viên tại kênh tiếng Anh Vietnam Today.

Hồng Nhung kể khi lên hình, chị phải tập trung cao độ nên gần như không còn thời gian để hồi hộp. Mỗi bản tin đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên trong ê-kíp để hạn chế sai sót. Dù vậy, nữ biên tập viên nhớ mãi một lần chưa hoàn thành công việc như mong muốn.

Trong buổi đầu kết nối trực tiếp với phóng viên tại hiện trường, vì chưa quen quy trình, chị Nhung quên gửi lời cảm ơn đồng nghiệp trước khi chuyển sang tin tiếp theo. Sự việc khiến chị áy náy.

"Sau chương trình, tôi chủ động xin lỗi riêng bạn phóng viên và tự nhắc mình phải chú ý hơn đến những chi tiết nhỏ trong quá trình dẫn bản tin", chị nói.

Để duy trì công việc ở cả giảng đường và đài truyền hình, Hồng Nhung thường đăng ký ca sáng tại VTV. Những hôm phải làm ca chiều hoặc tối, chị tranh thủ khoảng nghỉ giữa hai bản tin để về đón con rồi quay lại trường quay.

Ngoài công việc, nữ giảng viên còn dành thời gian cho các hoạt động thể thao như tập tạ, leo núi trong nhà và lặn tự do. Cơ duyên đến với những bộ môn này bắt đầu khi chị tham gia một số dự án cùng các bác sĩ, qua đó tìm hiểu về vai trò của cơ bắp đối với sức khỏe và sự suy giảm khối cơ khi con người lớn tuổi. Từ tập tạ, chị dần thử thêm leo núi trong nhà và lặn tự do để việc vận động bớt nhàm chán, đồng thời học những kỹ năng sinh tồn mới.

Để có thời gian duy trì sở thích, chị Nhung thường đưa hai con cùng tham gia. Ba mẹ con đi bơi, leo núi trong nhà và lặn cùng nhau, vừa rèn luyện sức khỏe vừa có thêm những hoạt động chung ngoài giờ học, giờ làm.

Hồng Nhung tập tạ, yoga, leo núi, cố gắng cân bằng sở thích với công việc.

Thời gian gần đây, Hồng Nhung còn được nhiều người biết đến qua những video TikTok ghi lại khoảnh khắc hài hước sau giờ học, do sinh viên quay. Được bạn bè gửi cho xem, chị cảm thấy vui trước sự yêu mến của học trò, song cho biết việc được chú ý trên mạng xã hội không ảnh hưởng nhiều đến công việc hay cuộc sống thường ngày.

Điều khiến chị áp lực hơn đôi khi lại là việc phải duy trì vẻ ngoài chỉn chu khi lên lớp và xuất hiện trước máy quay.

Khác với hình ảnh trang điểm, ăn mặc thanh lịch trên truyền hình, ở nhà, chị Nhung thích những bộ đồ lanh giản dị do mẹ may. Tự nhận lười ăn diện, chị cho biết việc chuẩn bị trang phục, trang điểm mỗi sáng cũng đòi hỏi không ít cố gắng.

"Làm xong, tôi chỉ muốn thay đồ thật nhanh để trở về chính mình", chị vui vẻ kể.

Sau khi nhận bằng tiến sĩ ở tuổi 36, Hồng Nhung chưa có ý định giảm nhịp sống. Chị cho rằng mình đang ở giai đoạn may mắn khi còn đủ sức khỏe, hai con dần trưởng thành và bố mẹ vẫn khỏe mạnh. Với nữ giảng viên, đây là khoảng thời gian chị muốn tận dụng để tiếp tục học hỏi, thử sức với những công việc mới và dành thêm thời gian trải nghiệm cùng gia đình.

"Tôi muốn tranh thủ thời gian này để học thêm nhiều kỹ năng mới, giúp đỡ nhiều người hơn và kiếm cho ba mẹ con nhiều trải nghiệm nhất có thể", chị chia sẻ.