Ngày làm văn phòng, tối chơi đàn tỳ bà trên bar

Không học âm nhạc chính quy, Nguyễn Thị Huế dành nhiều giờ sau công việc văn phòng để luyện đàn tỳ bà, từng bước đưa nhạc cụ truyền thống lên sân khấu hiện đại.

Cô gái sinh năm 2002 đánh đàn tỳ bà trên bar Gây chú ý khi cover bài nhạc "Bang Bang Bang" của nhóm nhạc Big Bang bằng đàn tỳ bà, Nguyễn Thị Huế nhận được nhiều lời mời biểu diễn ở các quán bar.

Giữa không gian quán bar sôi động, Nguyễn Thị Huế (sinh năm 2002, quê Hưng Yên) xuất hiện với chiếc khăn mỏ quạ trên đầu, ôm cây đàn tỳ bà trước ngực. Khi giai điệu remix vang lên, những ngón tay cô lướt trên dây đàn, kết hợp âm thanh nhạc cụ truyền thống với tiết tấu hiện đại.

Bên dưới sân khấu, một số khán giả giơ điện thoại ghi hình, reo hò cổ vũ. Kết thúc tiết mục, có người tiến đến bắt tay, dành lời khen và gửi tiền tip để động viên cô gái trẻ.

Ít ai biết rằng người vừa biểu diễn trên sân khấu không phải một nhạc công chuyên nghiệp. Huế hiện làm công việc vận hành sàn thương mại điện tử tại Hà Nội, chưa từng theo học âm nhạc chính quy và bắt đầu làm quen với đàn tỳ bà từ năm 2023.

"Với tôi, những buổi diễn không đơn thuần là công việc kiếm thêm thu nhập mà còn là cơ hội để thử sức với ước mơ âm nhạc từng phải tạm gác lại vì điều kiện kinh tế", Huế nói với Tri Thức - Znews.

Nguyễn Thị Huế được nhiều người biết đến với các bản cover nhạc hiện đại bằng đàn tỳ bà.

Làm văn phòng để nuôi đam mê

Mỗi ngày, Huế có mặt tại văn phòng lúc 8h và kết thúc công việc khoảng 17h. Sau khi trở về nhà, nấu ăn và nghỉ ngơi, cô thường bắt đầu luyện đàn lúc 20h30.

Trong căn phòng nhỏ, cô gái sinh năm 2002 dành khoảng 2-3 tiếng tập những giai điệu mới, chỉnh sửa kỹ thuật. Đến khoảng 23h, cô mới cất đàn, kết thúc một ngày làm việc.

Huế bắt đầu làm quen với đàn tỳ bà năm 2023, sau khi được một người chị hướng dẫn vài buổi. Không có điều kiện theo học bài bản hay sở hữu nhạc cụ riêng, cô chủ yếu mượn đàn, tự tìm nốt và tập chơi những ca khúc yêu thích.

Tuy nhiên, việc thiếu nền tảng nhạc lý khiến quá trình luyện tập gặp nhiều khó khăn, đặc biệt ở các kỹ thuật tay. Có thời gian, Huế phải tạm dừng chơi đàn vì điều kiện tài chính không cho phép.

Huế kết hợp khăn mỏ quạ, đàn tỳ bà với trang phục phá cách hiện đại.

Tháng 9/2024, sau một thời gian đi làm và dành dụm, Huế mua được cây đàn tỳ bà cũ đầu tiên. Ban đầu, cô tiếp tục tự học bằng khả năng cảm âm, thử từng nốt nhạc để chơi lại những giai điệu quen thuộc.

Về sau, Huế quyết định dành một phần thu nhập để học với gia sư nhằm cải thiện kỹ thuật. Do kinh phí và thời gian hạn chế, mỗi tháng cô chỉ theo học khoảng 4 buổi. Biết học trò yêu thích nhạc cụ dân tộc, giáo viên cũng hỗ trợ giảm học phí.

Vừa làm văn phòng toàn thời gian, vừa luyện đàn và duy trì sinh hoạt cá nhân, Huế thừa nhận có những ngày cảm thấy kiệt sức. Dù vậy, cô vẫn cố gắng dành thời gian tập luyện, ngay cả khi chưa biết mình có thể tiến xa đến đâu với âm nhạc.

"Đến nay tôi cũng chỉ dám nhận là biết chơi cơ bản, nhưng tình yêu dành cho nhạc cụ này thì chưa bao giờ vơi", cô chia sẻ.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Huế bắt đầu tự lập về tài chính. Bố mẹ ban đầu chưa thực sự ủng hộ việc con gái theo đuổi nghệ thuật, vì vậy cô lựa chọn công việc văn phòng để trang trải cuộc sống và chi phí học đàn.

Hiện nguồn thu nhập chính của Huế vẫn đến từ công việc vận hành sàn thương mại điện tử, bên cạnh một số hợp đồng quảng cáo không thường xuyên trên mạng xã hội. Cô chưa đặt mục tiêu kiếm sống hoàn toàn bằng biểu diễn âm nhạc.

"Làm văn phòng giúp tôi có nguồn thu nhập để nuôi đam mê, đồng thời tạo đường lui nếu con đường nghệ thuật không như mong đợi", Huế nói.

Huế nhận được nhiều lời mời biểu diễn với đàn tỳ bà.

Mang đàn tỳ bà vào quán bar

Ngay từ khi mới tiếp xúc với đàn tỳ bà, Huế đã tò mò liệu âm thanh của nhạc cụ truyền thống có thể kết hợp với những bản nhạc remix, rap hay Kpop hay không.

Thay vì chỉ lựa chọn những bản nhạc dân gian quen thuộc, cô bắt đầu thử chơi lại giai điệu các ca khúc hiện đại, đặc biệt là những bài có tiết tấu nhanh, vốn ít được liên tưởng đến tiếng đàn tỳ bà.

Trong số đó, Bang Bang Bang của nhóm nhạc Hàn Quốc Big Bang là tiết mục cô tâm đắc nhất. Ý tưởng xuất phát từ lời gợi ý của một người bạn. Ban đầu, Huế cho rằng ca khúc có tiết tấu dồn dập, nhiều đoạn rap sẽ khó thể hiện bằng đàn tỳ bà. Tuy nhiên, khi thử tìm nốt theo giọng hát, cô nhận ra có thể chuyển phần lớn giai điệu sang nhạc cụ này.

"Khi đăng tải các video cover nhạc hiện đại lên mạng, tôi rất vui vì có nhiều người hưởng ứng và dành lời khen", cô nói.

Theo Huế, với một ca khúc đơn giản, cô thường mất khoảng một ngày để tìm nốt, thêm vài ngày ghi nhớ vị trí ngón tay và có thể cần cả tháng luyện tập để chơi trôi chảy.

Huế vẫn sẽ tục nuôi dưỡng đam mê dành cho đàn tỳ bà.

Những video biểu diễn trên mạng xã hội dần mang đến cho Huế các lời mời đi diễn. Tuy nhiên, cô từng chần chừ khá lâu trước khi đồng ý nhận show tại quán bar vì lo kỹ năng chưa đủ tốt. Nhờ bạn bè động viên, cô quyết định thử sức. Trùng hợp, buổi biểu diễn đầu tiên diễn ra tại thành phố Huế, nơi có tên giống cô.

Khác với việc tự quay video tại nhà, lần đầu đứng trước khán giả trong không gian quán bar khiến Huế không khỏi hồi hộp. Cô gái 24 tuổi đã phải uống một chút rượu để lấy lại bình tĩnh trước khi lên sân khấu.

May mắn, sự đón nhận của khán giả giúp những lo lắng ban đầu dần vơi đi. Đặc biệt, việc được một số khách gửi tiền tip khiến Huế bất ngờ. Với cô, đây là nguồn động viên để tiếp tục rèn luyện và tự tin hơn khi biểu diễn trước đám đông.

Dù nhận được nhiều lời mời, Huế chỉ nhận khoảng một buổi biểu diễn mỗi tháng. Cô muốn dành thêm thời gian học đàn, hoàn thiện kỹ thuật trước khi xuất hiện thường xuyên trên sân khấu.

Bên cạnh những lời khen, cô cũng nhận được một số bình luận góp ý, thậm chí chỉ trích kỹ năng chơi đàn. Huế thừa nhận bản thân còn nhiều hạn chế và xem những ý kiến này là động lực để tiếp tục học hỏi.

Về việc đưa nhạc cụ dân tộc vào quán bar, Huế cho rằng những thử nghiệm với âm nhạc hiện đại không nhất thiết làm mất đi giá trị truyền thống. Trong các buổi biểu diễn, cô thường đề nghị đơn vị tổ chức dành một tiết mục cho âm nhạc truyền thống trước khi chuyển sang những bản remix.

"Nhạc cụ dân tộc cần được giữ gìn nhưng cũng cần phát triển. Tôi muốn dùng chính âm sắc dịu dàng, da diết của đàn tỳ bà để làm mới những bản nhạc hiện đại", Huế bày tỏ.