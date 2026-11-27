Muốn chạm mức lương 35 triệu đồng/tháng, người lao động ở "đại công trường" Cần Giờ cần có tay nghề, biết đọc bản vẽ và khả năng tập hợp, điều phối một đội khoảng 20 công nhân.

Lê Minh Dũng (46 tuổi, quê xã Chợ Mới, An Giang) từng quen với cảnh công trình lúc có lúc không. Việc làm và thu nhập của anh cùng nhóm thợ phụ thuộc vào từng dự án. Có đợt hết việc, cả nhóm phải nghỉ không lương ba tháng.

“Công trình xong coi như anh em tôi cũng thất nghiệp”, anh Dũng kể với Tri Thức - Znews.

Tháng 7, anh vào làm công nhân cốt thép bậc 3 tại dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (TP.HCM) với mức lương khởi điểm 19 triệu đồng/tháng. Chỉ hai tháng sau, anh được giao làm tiểu đội trưởng tập sự, quản lý 21 người. Thu nhập của anh tăng lên 24 triệu đồng/tháng, gồm khoảng 14,5 triệu đồng lương cơ bản, 6 triệu đồng tiền thưởng “ý thức chất lượng công việc” cùng các khoản hỗ trợ ca đêm, đi lại.

Điều phối 600 công nhân

Tại dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, mức lương của công nhân được xác định theo tay nghề, vị trí và định mức sản lượng họ có thể đáp ứng.

Trong đợt tuyển dụng đầu tháng 11, VinCons thông báo dự kiến tuyển 20.000 lao động cho công trường, với mức thu nhập 14-34 triệu đồng/tháng đối với công nhân và 35-50 triệu đồng/tháng đối với tiểu đội trưởng, tùy vị trí, cấp bậc và năng lực. Doanh nghiệp đồng thời bố trí chỗ ở, bữa ăn và đào tạo người chưa có tay nghề.

Theo anh Dũng, công nhân thường phải làm đủ 6 tháng mới được xét lên vị trí tiểu đội trưởng. Anh cho biết mình được giao phụ trách đội sớm nhờ tay nghề và khả năng tập hợp thợ.

“Để có cơ hội lên vị trí quản lý, người lao động thường phải tự tập hợp được cho mình một tổ đội khoảng 20 người. Tôi nhận thấy việc tự gom quân giúp quá trình xét lên chức thuận lợi hơn hẳn so với khi chờ phòng tuyển dụng phân bổ nhân sự vào”, anh Dũng cho hay.

Tháng 9, khi đã ổn định chỗ làm, anh gọi 7 người thợ quen ở quê lên Cần Giờ, tự lo thủ tục và sắp xếp chỗ ở trong ký túc xá cho họ.

Anh Dũng cùng 5 anh em sát cánh từ công trình ở quê đến "đại công trường" Cần Giờ.

Trong số đó có Nguyễn Phi Hùng và Nguyễn Văn Thái Điền, hai người bạn nghề đã làm cùng anh Dũng hơn 5 năm. Nhận lời rủ của người đội trưởng cũ, anh Hùng nhanh chóng thu xếp lên công trường làm phần việc đắp chỉ.

“Dũng nhiệt huyết, có tâm với công việc, không để anh em trong đội chịu thiệt thòi nên tôi theo lên đây”, anh Hùng nói.

Công việc của anh Dũng bắt đầu từ 6h45. Trong chiếc áo phản quang in chức danh sau lưng, anh tập trung công nhân, báo quân số và chia tổ theo tiến độ để hoàn thành định mức đã cam kết là ít nhất 10 cây cột thép mỗi ngày. Anh phân công người buộc thép, người sang hỗ trợ lắp cốp pha hoặc đổ bê tông. Khi các tổ đã vào việc, anh đi dọc tuyến để kiểm tra khối lượng thi công.

Cuối ngày, anh còn hỗ trợ công nhân chấm công trên hệ thống. Nếu dữ liệu chênh lệch với quân số thực tế, anh phải rà lại từng người rồi giải trình với cấp trên.

“Công việc giấy tờ nối tiếp sau những giờ đứng ở công trường, mệt nhưng vẫn phải hoàn tất để bảo đảm quyền lợi và ngày công của anh em trong đội”, anh nói.

Anh Dũng đang chờ kỳ sát hạch vào tháng 5/2027. Theo anh, nếu đạt, mức lương có thể tăng lên 35 triệu đồng/tháng.

“Nếu lên được tiểu đội trưởng chính thức, tôi sẽ có thêm thu nhập gửi về cho gia đình. Còn không, việc đưa nhóm thợ quen lên Cần Giờ cũng giúp anh em tôi ổn định cuộc sống”, anh bộc bạch.

Anh Thịnh tranh thủ thời gian sau ca làm để hướng dẫn các tiểu đội.

Nguyễn Văn Thịnh (44 tuổi, quê Cần Thơ) hiện nhận 35 triệu đồng/tháng ở vị trí tiểu đội trưởng cốp pha. Anh từng làm thầu phụ, nhận những phần việc do nhà thầu chính giao khoán rồi tự tổ chức nhân công và thi công. Vốn mỏng, anh chưa đủ sức đứng ra làm thầu chính. Nhiều lần, công trình đã bàn giao nhưng đối tác vẫn nợ tiền, khiến anh rơi vào cảnh trắng tay.

“Lúc bàn giao xong bị nợ tiền, thậm chí quỵt lương là chuyện ‘như cơm bữa’ nếu nhận làm công trình ngoài”, anh Thịnh kể.

Khoảng tháng 4, khi dự án ở Cần Giờ mới khởi động, anh ứng tuyển với hy vọng có thu nhập ổn định để trả nợ. Anh được nhận vào vị trí tiểu đội trưởng cốp pha với mức thu nhập 35 triệu đồng/tháng.

Ban đầu, nhóm của anh có khoảng 10-15 người, chủ yếu là người quen ở quê và thợ xây do anh giới thiệu. Qua lời truyền miệng, ngày càng nhiều người tìm đến. Theo anh, số công nhân mình phụ trách có lúc lên tới khoảng 600 người.

Anh Thịnh cho biết những công nhân được anh giới thiệu vẫn phải phỏng vấn và trải qua quy trình tuyển chọn của doanh nghiệp. Việc đánh giá tay nghề và quyết định tiếp nhận thuộc bộ phận tuyển dụng. Tùy phần việc ứng tuyển, thợ chính phải thể hiện được các kỹ năng như cắt, uốn, buộc cốt thép, lắp cốp pha, đổ bê tông hoặc xây trát.

Tiểu đội trưởng cần biết đọc bản vẽ, nắm quy trình an toàn và phân bổ nhân lực. Người chưa có tay nghề được xếp vào nhóm thợ phụ, với mức lương 14 triệu đồng mỗi tháng.

Bên trong "đại công trường" Cần Giờ.

4h sáng, điện thoại reo giữa ca đổ bê tông

Với đội ngũ hàng trăm người, anh Thịnh phân công 30 người phụ trách các nhóm thợ. Mỗi người theo sát khoảng 20 công nhân, lo chấm công, chia việc và theo dõi tiến độ tại từng điểm thi công.

“Tôi không có thời gian cầm tay chỉ việc cho từng người. Tôi sẽ điều phối chung toàn bộ 30 đầu mối này”, anh nói.

Các tổ đội làm việc rải rác trên công trường kéo dài khoảng 14 km, từ khu vực Vịnh Tiên ở phân khu A sang phân khu B. Mỗi ngày, anh Thịnh chạy xe đến từng điểm, dừng khoảng 30 phút để kiểm tra quân số, khối lượng thi công, xử lý vướng mắc về vật tư, mặt bằng hoặc điều chuyển thợ.

Theo anh Thịnh, khoảng ba tháng gần đây, VinCons giới hạn mỗi tiểu đội trưởng phụ trách tối đa 20 công nhân. Anh Thịnh nói thay đổi khiến anh chạnh lòng. Anh đã bỏ công kết nối, gọi người từ quê lên để gây dựng đội ngũ, nhưng việc phụ trách thêm người không đi kèm chế độ đãi ngộ tương xứng.

“Nhiều lúc nghĩ cũng buồn, vì mình bỏ công sức gom được đội ngũ đông anh em vào làm cho dự án, nhưng cuối cùng lại không nhận lại được gì thêm từ phần công sức mở rộng đó”, anh chia sẻ.

Nhóm công nhân làm việc tại phân khu A, trong "đại công trường" Cần Giờ.

Dù vậy, anh Thịnh vẫn mong được xét lên vị trí trung đội trưởng sau một năm gắn bó. Trong khi chờ cấp trên đánh giá, anh tiếp tục theo dõi sản lượng và sắp xếp nhân sự theo quy định mới.

Ở đội bê tông, anh Văn Quý (46 tuổi) phụ trách khoảng 50 công nhân, hưởng mức lương bậc 1 là 27 triệu đồng/tháng.

Đội của anh Quý chỉ có thể bắt đầu khi mặt bằng, cốt thép và cốp pha đã sẵn sàng. Khi bắt đầu đổ bê tông, đội phải duy trì công việc liên tục, đồng thời theo dõi khối lượng và cao độ theo thiết kế. Anh Quý phải nắm quân số, vị trí và tiến độ của từng nhóm để điều người kịp thời. Nếu thông tin đến chậm hoặc thiếu người, công đoạn đổ bê tông có thể bị gián đoạn, ảnh hưởng đến tiến độ cả ca.

Dòng công nhân vào ca lúc 6h30 sáng.

Một ca đổ bê tông mái xéo ở phân khu B có thể bắt đầu lúc 19h và kéo dài đến 6h hôm sau. Trong những ca như vậy, anh Quý không trực tiếp thi công nhưng phải giữ liên lạc với công trường để nắm tình hình, điều phối nhân lực và xử lý việc phát sinh.

“Có mấy đợt tôi bật dậy nghe cuộc gọi điều phối lúc 4h sáng, bởi chỉ cần chậm một nhịp thông tin là cả dây chuyền đổ bê tông phía dưới sẽ bị ùn ứ”, anh cho hay.

Anh luôn để chuông điện thoại ở mức lớn và sạc máy hai lần mỗi ngày. Ngay cả khi về ký túc xá, anh cũng không dám rời chiếc điện thoại.

Mỗi tối, anh Quý tổng hợp số người đi làm hôm sau để báo suất ăn. Anh cũng theo dõi nhu yếu phẩm và việc sinh hoạt của công nhân ở ký túc xá. Những hôm công nhân làm xuyên đêm, giờ ăn và giờ nghỉ phải điều chỉnh theo tiến độ thi công.

Với cường độ công việc hiện tại, anh Quý muốn tiếp tục làm tiểu đội trưởng để giữ nhịp làm việc ổn định cho cả nhóm.

“Cực lắm, tôi chỉ muốn làm ở vị trí này thôi, không muốn lên cao nữa”, anh nói.

Cảnh chen chúc lúc 6h30 trước 'đại công trường' Cần Giờ Theo ghi nhận Tri Thức - Znews, mỗi sáng khoảng 6h30, hàng nghìn công nhân dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ cùng đổ về cổng chính trên đường Thạnh Thới, xã Cần Giờ, TP.HCM.

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