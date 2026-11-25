4 Nhà thuốc kiêm điểm giặt sấy, in hồ sơ

Nhà thuốc Ngọc Vy cách “đại công trường” khoảng 100 m mở cửa từ sau Tết Nguyên đán. Chủ tiệm cho biết công nhân ghé đông nhất vào chiều tối, thường hỏi mua thuốc trị ho, cảm, sốt và miếng dán giảm đau.

Bên cạnh quầy thuốc, Vy cùng anh trai nhận photocopy hồ sơ, in ảnh, giặt sấy và bán thêm mì gói, sữa, gia vị. Vy cho biết nguồn thu từ các dịch vụ này giúp trang trải tiền thuê mặt bằng khoảng 25 triệu đồng/tháng.