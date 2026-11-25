Dòng xe ken kín cổng ‘đại công trường’ Cần Giờ lúc tan ca
Công nhân nối đuôi nhau qua cổng trên đường Thạnh Thới, có người mang theo hộp cơm tối. Gần đó, các sạp bán đồ bảo hộ, tiệm thuốc và tiệm giặt sấy đón khách tan ca.
Quỳnh Danh - Vi Lê
Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise) rộng khoảng 2.870 ha tại xã Cần Giờ (TP.HCM), khởi công ngày 19/4/2025. Quyết định 826/QĐ-TTg quy định tiến độ thực hiện dự án là 11 năm kể từ ngày 12/6/2020, tương ứng tháng 6/2031. Vinpearl công bố kế hoạch khai trương công viên VinWonders, các sân golf và một số cơ sở lưu trú vào ngày 1/7/2027.
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Cảnh tan ca vào chiều chủ nhật ở “đại công trường” Cần Giờ
Công nhân làm việc tại dự án khu đô thị du lịch lấn biển Vinhomes Green Paradise Cần Giờ tan ca lúc 17h30, qua chốt an ninh và kiểm tra cốp xe trước khi ra ngoài. Đến khoảng 18h30, dòng người dồn ra các cổng của dự án, gây ùn tắc cục bộ. Cổng chính 30/4 trên đường Thạnh Thới là điểm ghi nhận lượng công nhân đổ ra đông đúc nhất trong số 9 cổng của dự án.
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Đồng phục bảo hộ
Theo nhân viên bảo vệ tại cổng 30/4, công nhân qua cổng phải mặc đồng phục, đội mũ bảo hộ và mang giày bảo hộ. Nhân viên này cho biết công nhân cơ hữu mặc áo xanh dương, thợ điện mặc áo cam, người giữ chức vụ từ tiểu đội trưởng trở lên mặc áo phản quang có in chức danh ở lưng.
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Chợ Hàng Dương nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm
Nằm ngay mặt tiền chợ Hàng Dương, cửa hàng tạp hóa của chị Huỳnh Kim Hạnh Nguyên mở bán được khoảng 6 tháng, luôn tấp nập người ra vào. Theo chị Nguyên, chợ trước đây chủ yếu bán hải sản. Khoảng 6 tháng qua, chợ có thêm các sạp bán găng tay, đồ bảo hộ, nước giải khát và bánh kẹo cho công nhân. Bên trong cũng mở thêm bãi đỗ ôtô đón khách đến tham quan dự án.
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Nhà thuốc kiêm điểm giặt sấy, in hồ sơ
Nhà thuốc Ngọc Vy cách “đại công trường” khoảng 100 m mở cửa từ sau Tết Nguyên đán. Chủ tiệm cho biết công nhân ghé đông nhất vào chiều tối, thường hỏi mua thuốc trị ho, cảm, sốt và miếng dán giảm đau.
Bên cạnh quầy thuốc, Vy cùng anh trai nhận photocopy hồ sơ, in ảnh, giặt sấy và bán thêm mì gói, sữa, gia vị. Vy cho biết nguồn thu từ các dịch vụ này giúp trang trải tiền thuê mặt bằng khoảng 25 triệu đồng/tháng.
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Bình nước treo xe
Một công nhân móc bình nước bên hông xe máy khi rời công trường. Đây là hành trang không thể thiếu của người lao động làm việc ngoài trời dưới cái nắng gắt vùng ven biển.
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Bữa cơm chiều
Một công nhân chạy xe máy lướt qua khung hình, mang theo hộp cơm chiều do doanh nghiệp cấp phát. Thông tin do VinCons công bố, người lao động được hỗ trợ 3 bữa ăn/ngày, tương đương 100.000 đồng/ngày. Thực đơn thay đổi mỗi ngày bao gồm 1 món mặn, canh, rau, đôi khi đi kèm tráng miệng.
Công nhân không có nhu cầu ăn cơm sáng có thể đăng ký nhận sữa. Người lao động có thể dùng bữa sáng, trưa ngay tại công trường và nhận phần ăn tối mang về nơi lưu trú. Khi muốn đổi món, công nhân có thể lựa chọn ăn ngoài. Một phần cơm tấm ở hàng quán sát công trường có giá 35.000-40.000 đồng.
Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise) rộng khoảng 2.870 ha tại xã Cần Giờ (TP.HCM), khởi công ngày 19/4/2025. Quyết định 826/QĐ-TTg quy định tiến độ thực hiện dự án là 11 năm kể từ ngày 12/6/2020, tương ứng tháng 6/2031. Vinpearl công bố kế hoạch khai trương công viên VinWonders, các sân golf và một số cơ sở lưu trú vào ngày 1/7/2027.