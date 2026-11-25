Với ngân sách dự kiến 3.000 USD và không mua vé khứ hồi, Mai Thanh Tâm bắt đầu hành trình khám phá châu Phi mà không có lịch trình cố định hay bạn đồng hành.

Hồi tháng 5, Mai Thanh Tâm (sinh năm 1999, quê Hà Tĩnh) đưa ra một đề bài cho công cụ AI: Với 3.000 USD , xuất phát từ Kenya, hãy giúp cô xây dựng lịch trình khám phá nhiều quốc gia Đông Phi nhất có thể.

Kết quả trả về là hành trình qua 6 quốc gia, phần lớn di chuyển bằng đường bộ. Tâm, khi ấy vừa nghỉ việc sau hơn một năm làm trong lĩnh vực vận hành và kinh doanh tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), quyết định thử sức với chuyến đi này.

Ngày 8/9, cô lên máy bay từ UAE đến Kenya với hai chiếc ba lô nặng tổng cộng 18 kg. Không mua vé khứ hồi, Tâm tự nhủ nếu sau vài ngày cảm thấy không thích nghi được, cô sẽ trở về, còn nếu mọi chuyện thuận lợi thì tiếp tục lên đường.

Cuối cùng, cô gái Việt dành 42 ngày rong ruổi qua Kenya, Uganda, Rwanda và Tanzania, trước khi quay lại Kenya vào cuối hành trình. Tổng quãng đường di chuyển khoảng 4.500 km, chủ yếu bằng xe buýt. Đây cũng là chuyến du lịch một mình dài ngày nhất của Tâm từ trước đến nay.

Hai lần tình cờ gặp một cuốn sách

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Tâm cho biết sự tò mò của cô dành cho châu Phi bắt đầu từ năm 2023, khi tình cờ đọc cuốn Châu Phi nghìn trùng của nhà văn Karen Blixen trong một chuyến du lịch Đà Lạt.

Sau đó, Tâm tìm xem nhiều nội dung về lịch sử, địa lý, mong một ngày được tận mắt chứng kiến những loài động vật hoang dã trong môi trường sống tự nhiên của chúng. Tuy nhiên, với một sinh viên mới ra trường khi ấy, chuyến đi châu Phi vẫn chỉ là mơ ước.

Tâm tò mò về châu Phi sau khi đọc cuốn "Châu Phi nghìn trùng".

Đầu năm 2026, trong chuyến du lịch một mình tại Kuwait, Tâm bất ngờ bắt gặp cuốn sách năm nào, lần này là phiên bản gốc tiếng Anh mang tên Out of Africa. Cuộc gặp tình cờ thứ hai khiến cô nghiêm túc nghĩ đến việc đặt chân tới lục địa này, thay vì thực hiện chuyến du lịch Trung Á như kế hoạch ban đầu.

Trước đó, Tâm đã dành dụm một khoản tiền khoảng 50 triệu đồng để đi du lịch sau khi nghỉ việc. Việc thay đổi điểm đến khiến cô phải tích lũy thêm. Dù từng đi du lịch khá nhiều, Tâm mới có hai chuyến đi một mình, lần lượt đến A Pa Chải năm 2022 và Kuwait đầu năm 2026, đều là những hành trình ngắn ngày.

Lần này, cô không tìm bạn đồng hành vì muốn được tự do thay đổi điểm đến, thời gian lưu trú tùy hứng. Tâm cũng hạn chế xem các video review du lịch trước khi khởi hành vì không muốn những trải nghiệm của mình bị chi phối bởi góc nhìn của người khác.

Tâm một mình khám phá 4 nước châu Phi trong 42 ngày.

Dù vậy, cô vẫn có những chuẩn bị nhất định về an toàn. Ngoài tiêm phòng và mang theo các loại thuốc, Tâm chuẩn bị hai điện thoại, một chiếc dùng thường xuyên nhưng không lưu thông tin tài khoản cá nhân, chiếc còn lại được cất kỹ, hạn chế sử dụng nơi công cộng. Cả hai thiết bị đều chia sẻ định vị với người thân. Mỗi ngày, cô cập nhật lịch trình tiếp theo cho gia đình.

Với những người xung quanh, Tâm không chia sẻ quá nhiều về kế hoạch vì sợ sang đến nơi vài hôm đã phải bỏ cuộc. Riêng mẹ và em gái vốn quen với những quyết định bất ngờ của cô, chỉ dặn dò đi cẩn thận.

"Bản thân tôi không lo lắng gì, đi chơi ít khi suy nghĩ lắm, để xem đôi chân đưa mình đi được bao xa thôi", Tâm kể.

Những ngày rong ruổi trên xe buýt

Sự tự tin của Tâm phần nào lung lay trong những ngày đầu đặt chân đến Kenya.

Vào ngày thứ ba của chuyến đi, cô vô tình đặt phòng khách sạn tại một khu vực khá nhộn nhạo ở thủ đô Nairobi. Ban đêm, tiếng la hét từ phòng bên cạnh cùng sự cố mất điện đột ngột khiến cô liên tục giật mình tỉnh giấc. Sau khoảng một tuần, Tâm mới dần cảm thấy thoải mái hơn với môi trường mới.

Việc không có lịch trình cố định cũng khiến cô nhiều lần rơi vào thế bị động. Khi chuẩn bị rời Kenya đến Uganda, Tâm vẫn chưa nhận được thị thực điện tử dù đã nộp hồ sơ. Cô phải lưu lại thành phố Kisumu thêm 3 ngày. Đúng hôm định từ bỏ ý định đến Uganda để chuyển hướng sang Tanzania, Tâm nhận được thị thực lúc 19h và lại thu xếp hành lý lên đường vào sáng hôm sau.

Tâm làm quen với những chuyến xe buýt đường dài ở châu Phi.

Do chi phí vé máy bay khá cao, cô gái Việt lựa chọn di chuyển bằng xe buýt qua các cửa khẩu, dành ngân sách cho những trải nghiệm tại điểm đến.

Thông tin về các chuyến xe trên Internet không phải lúc nào cũng chính xác. Vì vậy, cô thường trực tiếp ra bến, hỏi han và lựa chọn phương tiện phù hợp. Có những chuyến xe nhỏ phải đợi 2-3 tiếng mới đủ khách để khởi hành. Tâm cũng không ít lần ngồi chen chúc với người bản địa, thậm chí có chuyến cô bế giúp con của một hành khách suốt quãng đường.

Chặng di chuyển khiến cô mệt mỏi nhất là từ Rwanda sang Tanzania, với hơn 1.300 km đường bộ và tổng cộng khoảng 35 tiếng ngồi xe buýt trong nhiều ngày liên tiếp.

"Cứ nghĩ tới việc ngày mai lại đi xe buýt là thấy không muốn lên đường", cô nhớ lại.

Trong một chuyến xe đêm tại Tanzania, vì lo ngại bị quấy rối khi ngồi cạnh một người đàn ông lạ, Tâm thức đến quá nửa đêm, chỉ yên tâm chợp mắt khi người ngồi bên cạnh đổi thành một phụ nữ. Tuy nhiên, trong suốt 42 ngày, cô không gặp sự cố trộm cắp hay quấy rối nào. Nhiều người bản địa cũng rất thân thiện, chủ động hỏi thăm, giúp đỡ khi thấy cô đi một mình.

Những cuộc gặp gỡ tình cờ cũng nhiều lần làm thay đổi hành trình của Tâm. Ban đầu, cô chỉ dự định dành 4 ngày ở Rwanda. Tại một nhà nghỉ, Tâm làm quen với một cô gái người Đức cũng đang du lịch một mình. Hai người nhanh chóng trở thành bạn đồng hành.

Thay vì tiếp tục đến Tanzania như dự kiến, Tâm ở lại Rwanda thêm 3 ngày để cùng người bạn mới leo núi, tìm hiểu về công tác bảo tồn khỉ đột tại Vườn quốc gia Núi lửa.

Việc du lịch một mình giúp Tâm có thể ngẫu hứng khám phá theo sở thích.

Dẫu hào hứng với những trải nghiệm mới, Tâm thừa nhận du lịch một mình dài ngày cũng có những lúc mất động lực. Có hôm, cô chỉ muốn nằm ngủ trong nhà nghỉ, ước có ai đó lên sẵn kế hoạch rồi rủ mình đi chơi. Song, đó cũng là điều cô thích ở việc đi một mình. Tại Moshi, thị trấn dưới chân núi Kilimanjaro ở Tanzania, vì thích thời tiết nơi đây, Tâm quyết định ở thêm một ngày chỉ để ngủ và đi dạo.

Ngày 20/10, nữ du khách Việt kết thúc chuyến đi châu Phi. Hai quốc gia Malawi và Zambia trong lịch trình do AI gợi ý ban đầu được bỏ lại cho một dịp khác. Cô không cho rằng chuyến đi đã thay đổi con người mình, mà tạo cơ hội để những phẩm chất vốn có được bộc lộ rõ nét hơn.

Nếu có cơ hội thực hiện lại chuyến đi, cô muốn tích lũy nhiều tiền hơn hoặc tìm một công việc có thể làm từ xa để rong ruổi trong 3-4 tháng, thay vì chỉ 42 ngày.

"Tôi khá biết ơn bản thân vì đã dám bắt đầu hành trình này, đã đủ dũng cảm và linh hoạt để đón nhận mọi trải nghiệm mới", Tâm chia sẻ.