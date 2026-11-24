Đường đông, quán kín bàn, các điểm tham quan phải xếp hàng dài, song nhiều người vẫn tận hưởng dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) theo cách riêng.

Dòng người xếp hàng dài mua vé ở bến thuyền sông Nho Quế Sáng 23/11, nhiều người phải chờ hàng tiếng đồng hồ để mua được vé tại khu vực bến thuyền sông Nho Quế do lượng người đổ về tăng cao.

"Cảm giác 'một nửa Việt Nam' rủ nhau lên Đà Lạt chơi lễ", Thư Ý (sống tại TP.HCM) thốt lên sau gần 2 tiếng vật vã vượt quãng đường 10 km dẫn lên đèo Đại Ninh sáng 23/11. Đây là ngày thứ 3 trong chuyến du lịch Đà Lạt (Lâm Đồng) của cô cùng nhóm bạn nhân dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam.

Đến điểm check-in, nhóm Ý vẫn phải đợi gần 30 phút mới tìm được một góc ban công gỗ đủ trống để chụp vài kiểu ảnh.

"May mắn, trời Đà Lạt se lạnh, nắng nhẹ và không mưa khiến việc chờ đợi ngoài trời cũng dễ chịu hơn", cô kể với Tri Thức - Znews.

Dù tốn nhiều thời gian di chuyển, chủ yếu là kẹt xe trên đường, Ý và các bạn vẫn hài lòng với chuyến đi. Với những người trẻ mới đi làm và bận rộn như họ, đây là dịp hiếm hoi để vui chơi, nạp lại năng lượng.

Trong dịp nghỉ lễ 24/11 đầu tiên, nhiều người xin nghỉ phép hoặc được công ty hoán đổi ngày làm việc, thậm chí cho nghỉ không phải làm bù, để có 4 ngày nghỉ liên tiếp. Không ít gia đình, bạn trẻ đổ về các địa điểm tham quan nổi tiếng như Đà Lạt; Tà Xùa (Sơn La) hay Hà Giang (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang)... tạo nên cảnh tượng đông nghịt.

Khung cảnh đông đúc ở trung tâm Đà Lạt tối 22/11. Ảnh: Nhân Đà Lạt Street.

"Bể" kế hoạch vì quá đông

Trong những ngày ở Đà Lạt, nhóm của Thư Ý phải thay đổi một số kế hoạch ăn uống, vui chơi vì lượng khách tại các địa điểm nổi tiếng rất đông. Có buổi trưa, họ chạy xe quanh trung tâm, lần lượt ghé những quán lẩu gà lá é, bánh căn và cơm niêu... đã lưu sẵn địa chỉ, nhưng đều không còn bàn trống. Cuối cùng, nhóm rẽ vào một quán cơm bình dân để ăn trưa.

Chiều cùng ngày, khi ghé quán cà phê ngắm hoàng hôn trên đồi Đa Phú, Ý cùng các bạn không tìm được bàn ngoài trời như dự định. Tình trạng "kẹt giữa biển người" cũng xảy ra vào buổi tối, lúc nhóm tới Chợ đêm Đà Lạt và Quảng trường Lâm Viên chơi.

Nhiều địa điểm ở trung tâm Đà Lạt nhóm của Thư Ý ghé qua đều đông nghịt người. Ảnh: Nhân Đà Lạt Street.

Dù không thể thực hiện mọi kế hoạch ban đầu, Ý cho rằng những thay đổi nhỏ không ảnh hưởng nhiều đến chuyến đi. Điều cả nhóm mong đợi nhất vẫn là có thời gian gặp gỡ, cùng nhau tận hưởng cái lạnh của Đà Lạt.

Ngay khi biết năm nay có thêm dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam, anh Hoàng Văn Dưỡng (đến từ Hà Nội) cùng nhóm bạn lập tức lên kế hoạch đi Tà Xùa để "đổi gió".

Trưa 22/11, khi đến khu vực chân núi dẫn lên Tà Xùa, anh kinh ngạc trước dòng ôtô nối dài trên đường. Cả nhóm mất khoảng 4 tiếng cho quãng đường 12 km lên khu vực trung tâm xã.

"Đi đúng dịp nghỉ lễ, tôi xác định gặp cảnh đông đúc, nhưng thực tế còn hơn những gì tôi tưởng tượng", chàng trai kể.

Nhờ tìm hiểu và đặt trước chỗ nghỉ tại một homestay ở khu vực trung tâm, nhóm anh Dưỡng không mất thêm thời gian tìm phòng sau khi đến nơi. Chủ homestay nơi anh thuê cho biết lượng khách đổ về Tà Xùa tăng cao khiến quỹ phòng hết rất nhanh. Một số khách đi tự túc hoặc đặt sát ngày đành chọn cách nghỉ tạm tại các quán cà phê mở xuyên đêm hoặc ngồi chờ đợi ngoài trời giữa tiết trời vùng cao se lạnh. Các hàng quán ăn uống quanh khu vực trung tâm cũng luôn trong tình trạng kín bàn từ tối muộn.

Ngày cuối của kỳ nghỉ, anh Dưỡng dự định dậy sớm săn mây và ghé thăm các điểm nổi tiếng ở Tà Xùa. Với anh, việc chờ đợi trên đường hay tại các điểm chụp ảnh là điều đã lường trước, nhóm vẫn vui vẻ tận hưởng.

Anh Dưỡng tranh thủ check-in trong lúc chờ đoàn xe nối đuôi nhau lên đỉnh Tà Xùa. Ảnh: NVCC.

Tìm cách tận hưởng chuyến đi

Minh Quân (nhân viên văn phòng ở Hà Nội) từng đặt chân đến bản Lô Lô Chải (Hà Giang cũ, nay thuộc tỉnh Tuyên Quang) nhiều lần. Nhưng ngày 21/11, anh mất gần 5 tiếng di chuyển trên đường đèo mới đến được nơi lưu trú.

"Khác với mấy đợt trước, dịp này đi đâu tôi cũng thấy ken đặc người. Muốn 'đổi gió' nên tôi xác định trước tâm lý, chấp nhận cảnh đông đúc", anh chia sẻ.

Thay vì cố gắng ghé thăm nhiều địa điểm trong một ngày, Quân lựa chọn ở lại Lô Lô Chải đến chiều 24/11. Có nhiều thời gian hơn, anh không phải vội vàng di chuyển theo lịch trình cố định.

Quân thường dậy từ 6h, tranh thủ dạo quanh những con ngõ đá khi bản làng còn vắng người. Đến gần trưa, anh mới bắt đầu di chuyển đến các điểm tham quan khác. Theo chàng trai, việc dành trọn 4 ngày cho chuyến đi giúp anh thoải mái hơn trong việc sắp xếp thời gian, kể cả khi phải chờ đợi hoặc thay đổi kế hoạch.

Dòng người đông đúc tại Lô Lô Chải (trái) ngày 23/11. Bến thuyền sông Nho Quế cũng có hàng dài người xếp hàng mua vé. Ảnh: NVCC.

Là người làm dịch vụ, Lù Dung Tú (sinh năm 2003), hướng dẫn viên du lịch ở Hà Giang, lựa chọn điều chỉnh giờ xuất phát để nhóm khách do mình phụ trách có thêm thời gian tham quan. Sáng 23/11, thay vì khởi hành lúc 7h30 như dự kiến, Tú đề nghị đoàn 4 khách xuất phát từ 6h để đến bến thuyền sông Nho Quế sớm hơn.

"Chúng tôi có mặt tại bến thuyền lúc 6h30 nên được đi ngay. Trong khi đó, những đồng nghiệp cùng công ty đi muộn hơn phải xếp hàng khoảng 1,5 tiếng để mua vé", cô kể.

Theo Tú, nhờ sự điều chỉnh phù hợp, các vị khách hài lòng vì có thêm thời gian dành cho những điểm đến tiếp theo.

Nhờ chủ động giờ giấc, Thảo vẫn có thể check-in một số điểm nổi tiếng trong dịp lễ mà không gặp phải cảnh đông đúc. Ảnh: NVCC.

Trong khi đó, Lương Thảo (đến từ Hà Nội) cùng hai người bạn dành 5 ngày kết hợp công tác và du lịch, đi qua nhiều địa danh ở vùng cực Bắc.

Tại bến thuyền sông Nho Quế và khu vực phố cổ Đồng Văn, nhóm của Thảo phải chờ đến lượt xuống thuyền hoặc tìm bàn ăn vì lượng khách đông. Tuy nhiên, cô không đặt nặng việc phải hoàn thành mọi điểm đến đúng kế hoạch.

Để giữ sức và bảo đảm an toàn trong hành trình dài ngày, nhóm thuê tài xế địa phương thông thuộc đường đèo thay vì tự lái xe. Bên cạnh những điểm tham quan nổi tiếng, họ còn lựa chọn khám phá khu vực sông Gâm ở Na Hang (Tuyên Quang), nơi có những cảnh quan khác với các địa điểm đã ghé thăm.

Với Thảo, chuyến đi không chỉ là cơ hội chụp những bức ảnh đẹp mà còn để trải nghiệm cảnh sắc và nhịp sống vùng cao. Vì vậy, ngay cả khi thời tiết không như mong đợi hoặc phải dành thêm thời gian di chuyển, cô vẫn tìm thấy những điều thú vị trên đường.

"Nếu chỉ kỳ vọng những bức ảnh check-in trời quang mây tạnh hay di chuyển nhanh gọn, chắc chắn sẽ thấy mệt mỏi. Nhưng khi xác định đi để trải nghiệm, cả nhóm lại thấy màn sương mù trên đèo hay việc di chuyển chậm rãi mang đến một góc nhìn rất khác về núi rừng", Thảo chia sẻ.