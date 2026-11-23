Dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), một số doanh nghiệp điều chỉnh lịch làm việc để nhân viên có kỳ nghỉ 3-4 ngày. Trong khi đó, nhiều lao động chủ động dùng phép năm.

Nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) được áp dụng từ năm nay. Ảnh: Phương Lâm.

Dự định xin nghỉ phép ngày 23/11 để có kỳ nghỉ dài nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, Hoàng Duyên (sinh năm 1994, TP.HCM) nhận thông báo công ty hoán đổi ngày làm việc vào 21/11, giúp nhân viên nghỉ liên tiếp 3 ngày từ 22 đến 24/11.

Phương án nghỉ gộp do quản lý chủ động sắp xếp và báo cáo cấp trên, giúp nhân viên có thêm thời gian nghỉ ngơi mà không phải sử dụng phép năm.

Thay vì lên kế hoạch đi xa, Duyên chọn ở lại TP.HCM, dành thời gian để ngủ bù, dọn dẹp nhà cửa, gặp gỡ bạn bè và mua sắm. Là nhân viên mới, cô đánh giá môi trường làm việc tại công ty linh hoạt về thời gian, miễn công việc được đảm bảo.

"Tôi nghĩ thời gian làm việc thoải mái giúp nhân viên có tâm lý tốt hơn để cống hiến", cô nói với Tri Thức - Znews.

Từ năm nay, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Ngày lễ đầu tiên rơi vào thứ ba, nên nhiều người mong muốn được nghỉ gộp để nối dài kỳ nghỉ. Một số doanh nghiệp chủ động bố trí lịch làm bù, cho nghỉ thêm hoặc tạo điều kiện để nhân viên sử dụng phép năm, qua đó có kỳ nghỉ 3-4 ngày.

Không làm bù, không trừ phép

Nguyễn Thùy (sinh năm 1999), nhân viên một công ty thiết bị công nghiệp tự động hóa tại Bắc Ninh, hào hứng khi được nghỉ liên tiếp 4 ngày, từ 21 đến hết 24/11. Cô không phải làm bù để hoán đổi ngày nghỉ hay bị trừ phép năm. Thông tin được ban lãnh đạo công bố trong cuộc họp định kỳ vừa qua.

"Khi cấp trên thông báo, tôi và các đồng nghiệp đều rất vui. Mọi người có thêm thời gian nghỉ ngơi hoặc về quê thăm gia đình", cô chia sẻ.

Công ty Hoàng Duyên bố trí làm bù vào ngày 21/11, giúp nhân viên nghỉ liên tiếp 3 ngày từ 22 đến 24/11. Ảnh: NVCC.

Dù vậy, Thùy không lên kế hoạch đi xa trong dịp này, một phần do công ty vừa tổ chức chuyến du lịch tập thể một tuần trước đó. Cô dành ngày nghỉ để thư giãn và giải quyết việc cá nhân.

Theo nữ nhân viên, đây không phải lần đầu doanh nghiệp tạo điều kiện để người lao động có kỳ nghỉ dài. Dịp Quốc khánh 2/9, công ty cô cũng chấp thuận cho nhân sự có nhu cầu sử dụng phép năm vào ngày 31/8, qua đó kéo dài thời gian nghỉ cùng gia đình.

Thùy cho rằng những chính sách linh hoạt như vậy có ý nghĩa với người lao động xa quê, đặc biệt khi khoảng cách di chuyển khiến các kỳ nghỉ cuối tuần thông thường không đủ thời gian để về thăm nhà.

Cũng được nghỉ 4 ngày liên tiếp (21-24/11), Hồ Thiện, nhân viên văn phòng tại TP.HCM, nhanh chóng lên kế hoạch đi chơi ngay sau khi nhận thông báo từ công ty hơn một tuần trước. Anh vẫn được hưởng 100% lương trong suốt kỳ nghỉ theo chính sách của doanh nghiệp.

"Công ty thông báo nghỉ sớm, lại có chế độ đãi ngộ tốt nên cả văn phòng đều phấn khởi", chàng trai nói.

Hồ Thiện lên kế hoạch du lịch vì được nghỉ 4 ngày dịp 24/11. Ảnh: NVCC.

Ngay khi biết lịch, Thiện tranh thủ đặt vé và phòng lưu trú để đi du lịch. Theo anh, những kỳ nghỉ cuối tuần chỉ kéo dài 1-2 ngày thường không đủ để đi xa vì thời gian di chuyển khá cập rập. Lần này, được nghỉ liên tục 4 ngày vào thời điểm thời tiết thuận lợi, anh tranh thủ thay đổi không khí trước khi bước vào giai đoạn làm việc cuối năm.

Thiện cho rằng việc được nghỉ dài ngày không chỉ giúp nhân viên có thêm thời gian tái tạo năng lượng mà còn tạo động lực để trở lại công việc, hoàn thành các chỉ tiêu trong những tháng cuối năm.

Cân đối nhân sự để hỗ trợ nghỉ dài

Tại Unique Media Group, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo ngoài trời và truyền thông tại Hà Nội, 20 trong số 50 nhân viên văn phòng đăng ký nghỉ phép ngày 23/11 để nối dài kỳ nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam.

Ông Phạm Ngọc Linh, nhà sáng lập kiêm tổng giám đốc, cho biết công ty chủ động thông báo phương án nghỉ và tạo điều kiện để nhân viên có nhu cầu sử dụng phép năm. Việc đăng ký được thực hiện trên cơ sở tự nguyện. Quản lý các bộ phận có trách nhiệm kiểm tra tiến độ công việc, sắp xếp bàn giao và bố trí người phụ trách trước khi duyệt nghỉ.

Theo ông Linh, đặc thù ngành truyền thông là các chiến dịch quảng cáo của khách hàng vẫn có thể diễn ra trong kỳ nghỉ. Vì vậy, doanh nghiệp không thể cho toàn bộ nhân sự nghỉ đồng loạt mà phải duy trì đầu mối xử lý công việc phát sinh.

"Tôi luôn tin vào tinh thần chủ động của đội ngũ. Khi được trao quyền và tin tưởng, các bạn sẽ biết cách thu xếp để vừa có thời gian nghỉ ngơi, vừa giữ được trách nhiệm với công việc", ông nói.

Công ty ông Ngọc Linh có 40% nhân sự sử dụng phép năm để nối dài kỳ nghỉ. Ảnh: NVCC.

Vị lãnh đạo cho biết công ty cũng áp dụng cách sắp xếp tương tự trong những dịp lễ khác, khi có ngày làm việc xen giữa kỳ nghỉ. Tùy tình hình thực tế, nhân viên có thể đăng ký phép năm hoặc được bố trí nghỉ luân phiên.

Theo ông Linh, việc cho nhân sự nghỉ dài giúp họ có thêm thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc gia đình, song cũng đòi hỏi doanh nghiệp chuẩn bị kỹ hơn về kế hoạch và phân công công việc. Đặc biệt, cần tránh tình trạng một số người phải gánh thêm quá nhiều nhiệm vụ khi đồng nghiệp nghỉ phép.

Cũng lựa chọn cách sắp xếp linh hoạt theo từng vị trí, Ngọc Huyền (sinh năm 1996), trưởng phòng đào tạo tiếng Trung Hanki (trung tâm đào tạo tiếng Trung tại Hà Nội), duyệt cho một số nhân sự trong nhóm nghỉ thêm ngày 23/11.

Huyền cho biết nhóm cô quản lý gồm hai nhân viên toàn thời gian và hai nhân viên bán thời gian, chủ yếu phụ trách sản xuất nội dung. Do công việc không yêu cầu trực liên tục theo thời gian thực, hai nhân viên bán thời gian có thể chủ động đăng ký ca làm vào ngày khác để nghỉ ngày 23/11.

Trong khi đó, các nhân viên toàn thời gian có nhu cầu nghỉ thêm được tạo điều kiện sử dụng phép năm. Huyền cho biết cô đồng ý duyệt đơn khi công việc đã được sắp xếp, bởi hiểu mong muốn về quê, dành thêm thời gian cho gia đình của đồng nghiệp.

Riêng Huyền vẫn đi làm bình thường vào ngày 23/11 vì không có nhu cầu nghỉ dài. Một số bộ phận như công nghệ thông tin và chăm sóc khách hàng cũng duy trì nhân sự làm việc để đáp ứng yêu cầu vận hành. Đến ngày 24/11, giáo viên và nhân viên khối văn phòng được nghỉ theo quy định.

Công ty Huyền cho nhân sự nghỉ trong ngày 24/11 theo quy định. Ảnh: NVCC.

Tuy nhiên, khác với quan điểm cho rằng doanh nghiệp nên chủ động bố trí những kỳ nghỉ dài cho toàn bộ nhân sự, Huyền nhận định chính sách này không phải lúc nào cũng phù hợp.

Theo cô, việc sắp xếp ca làm hoặc sử dụng phép năm tại bộ phận mình là quyền lựa chọn của từng nhân viên, không phải chế độ nghỉ thêm do công ty áp dụng chung. Những ngành nghề cần phục vụ khách hàng liên tục như dịch vụ, ăn uống, y tế hay an ninh cũng khó bố trí nghỉ đồng loạt.

"Không phải cứ công ty cho nghỉ dài là tốt, còn không cho nghỉ dài là xấu. Điều quan trọng là thực hiện đúng quy định về ngày nghỉ, tiền lương và tôn trọng nhu cầu của từng người", Huyền chia sẻ.

Theo cô, phương án phù hợp cần dựa trên đặc thù công việc, khả năng vận hành của doanh nghiệp và nguyện vọng thực tế của nhân viên.