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Choáng ngợp cảnh công nhân vào ca ở 'đại công trường' Cần Giờ

  • Thứ hai, 16/11/2026 09:08 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trước cổng chính dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, dòng xe máy nối dài trên đoạn đường Thạnh Thới khoảng 500 m vào giờ công nhân vào ca và tan ca.

Cảnh chen chúc lúc 6h30 trước 'đại công trường' Cần Giờ Theo ghi nhận Tri Thức - Znews, mỗi sáng khoảng 6h30, hàng nghìn công nhân dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ cùng đổ về cổng chính trên đường Thạnh Thới, xã Cần Giờ, TP.HCM.
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Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, khoảng 6h sáng, công nhân từ nhiều hướng đổ về cổng chính dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (TP.HCM). Đoạn đường Thạnh Thới dẫn vào cổng nhanh chóng đông xe.
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Xe máy nối đuôi nhau nhích về phía cổng. Xen giữa dòng xe là những nhóm công nhân đi bộ, trong đó có người vừa xuống xe buýt.
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Nhiều công nhân tấp xe vào lề mua bánh mì, cà phê rồi hòa vào dòng xe đang tiến về cổng. Các hàng ăn sáng ven đường nhộn nhịp từ trước giờ vào ca.

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Đến 6h30, xe máy ken đặc trên đoạn đường trước cổng, người đi làm phải nhích từng chút một. Trong các khung giờ ghi nhận, khu vực này đông nhất lúc công nhân vào ca buổi sáng và tan ca khoảng 17h45.
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Nhà cách công trường chỉ khoảng 2 km, nhưng Phạm Văn Sang (25 tuổi, ảnh 2), thợ chống thấm, vẫn dậy từ 5h30 để kịp vào ca. Trên đường đi làm, anh ghé hàng quen cạnh chợ Hàng Dương mua hai chiếc bánh bao và một ly sữa đậu nành. “Phải dậy sớm, đi sớm, tôi mà ngủ ráng thêm 15 phút thôi là phải đợi kẹt xe lâu lắm”, Sang nói với Tri Thức - Znews.

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Khoảng 11h30,dòng xe qua cổng đông trở lại khi một số công nhân ra ngoài ăn trưa. Người về ký túc xá hoặc về nhà ăn uống, nghỉ ngơi, người ở lại công trường chờ giờ làm buổi chiều.
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Dự án có khoảng 9 cổng. Hai nơi có đông công nhân qua lại nhất là cổng chính trên đường Thạnh Thới và cổng trên đường Duyên Hải, ở đoạn từ Depot Cần Giờ đến đường Thạnh Thới. Khoảng 6h30, công nhân dồn về cổng chính, khiến lối vào một chiều nhanh chóng ùn ứ. Dòng xe nhích từng chút một.

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Anh Văn Toàn, nhân viên phòng an toàn lao động, cho biết bộ phận của anh thường cử người điều phối, nhắc công nhân đi đúng phần đường. “Công nhân đi bộ, xe máy và xe phục vụ công trường cùng lưu thông nên chỉ một người đi cắt ngang dòng xe cũng có thể gây nguy hiểm”, anh Toàn nói.
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Khoảng 17h45, công nhân tan ca, xe máy nối đuôi nhau chờ qua cổng an ninh. Bảo vệ lần lượt kiểm tra cốp xe trước khi cho xe ra ngoài. Theo ghi nhận của phóng viên, thời gian chờ khoảng 10-15 phút.
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Một công nhân mang phần cơm được công ty phát về nhà ăn tối.
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Theo số liệu doanh nghiệp công bố, ít nhất 15.000 người tham gia thi công dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Trong đợt tuyển dụng đầu tháng 11, VinCons thông báo dự kiến tuyển 30.000 công nhân cho hai dự án ở Hạ Long và Cần Giờ, trong đó 20.000 người dành cho công trường Cần Giờ.
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Trong đợt tuyển dụng này, VinCons công bố mức thu nhập 14-34 triệu đồng/tháng đối với công nhân và 35-50 triệu đồng/tháng đối với tiểu đội trưởng, tùy vị trí, cấp bậc và năng lực. Doanh nghiệp cũng thông báo bố trí chỗ ở, bữa ăn và đào tạo cho lao động chưa có tay nghề.

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Quỳnh Danh - Vi Lê

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