Choáng ngợp cảnh công nhân vào ca ở 'đại công trường' Cần Giờ

Nhà cách công trường chỉ khoảng 2 km, nhưng Phạm Văn Sang (25 tuổi, ảnh 2), thợ chống thấm, vẫn dậy từ 5h30 để kịp vào ca. Trên đường đi làm, anh ghé hàng quen cạnh chợ Hàng Dương mua hai chiếc bánh bao và một ly sữa đậu nành. “Phải dậy sớm, đi sớm, tôi mà ngủ ráng thêm 15 phút thôi là phải đợi kẹt xe lâu lắm”, Sang nói với Tri Thức - Znews.