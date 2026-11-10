Citigym bất ngờ đóng cửa một chi nhánh tại TP.HCM

Citigym vừa thông báo đóng cửa chi nhánh Vạn Hạnh Mall, sau khi cân nhắc nhiều phương án và giải pháp để duy trì.

Citigym thông báo chính thức ngừng hoạt động chi nhánh Vạn Hạnh Mall (phường Hòa Hưng, TP.HCM) từ ngày 10/11. Ảnh: Citigym.

Chuỗi phòng tập nổi tiếng Citigym thông báo chính thức ngừng hoạt động chi nhánh Vạn Hạnh Mall (phường Hòa Hưng, TP.HCM) từ ngày 10/11, sau 8 năm đồng hành cùng hội viên.

Trong thông báo gửi đến các hội viên, Citigym bày tỏ việc đưa ra quyết định này không phải là điều dễ dàng. Chuỗi cũng đã cân nhắc nhiều phương án, nỗ lực tìm kiếm giải pháp để tiếp tục duy trì hoạt động CLB.

Tuy nhiên, trước những khó khăn và điều kiện vận hành thực tế, Citigym buộc phải đưa ra lựa chọn đóng cửa phòng tập Vạn Hạnh Mall như một bước điều chỉnh cần thiết cho các kế hoạch sắp tới.

Theo Citigym, trong bối cảnh thị trường fitness có nhiều biến động và hoạt động vận hành đang đối mặt nhiều thách thức, hệ thống đã tiến hành rà soát, đánh giá và điều chỉnh định hướng hoạt động nhằm tối ưu nguồn lực, tinh gọn chi phí và tập trung nâng cao hiệu quả vận hành tại các CLB còn lại.

Bên cạnh động thái đóng cửa phòng tập, Citigym cũng gửi đến hội viên thông báo điều chỉnh lịch lớp GroupX và Yoga.

Đối với lớp GroupX, hệ thống sẽ tạm ngưng toàn bộ các lớp học tại hệ thống CLB từ ngày 9/11 đến hết ngày 15/11.

Riêng với lớp yoga, Citigym cho biết sẽ điều chỉnh và cắt giảm số lượng lớp yoga tại một số CLB. Lịch yoga cập nhật trong tuần sẽ được hệ thống thông báo riêng để thuận tiện cho hội viên theo dõi cũng như sắp xếp lịch tập.

"Việc điều chỉnh này xuất phát từ những khó khăn trong công tác sắp xếp nguồn lực và vận hành lớp học trong giai đoạn hiện tại. Citigym đang nỗ lực phối hợp các bộ phận liên quan để khắc phục và đưa hoạt động lớp học trở lại trong thời gian sớm nhất", nội dung thông báo nêu rõ.

Trước đó vào giữa tháng 9, chuỗi phòng tập này đã phát thông báo tạm dừng hoạt động 2 chi nhánh Vạn Hạnh Mall và Điện Biên Phủ (TP.HCM) từ 1/10, nhằm thực hiện kế hoạch di dời và tái cấu trúc hoạt động, phân bổ nguồn lực phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của thị trường và hội viên.

Tuy nhiên chỉ vài ngày sau, trên trang mạng xã hội chính thức, Citigym lại gây bất ngờ khi cho biết chi nhánh tại Vạn Hạnh Mall (TP.HCM) sẽ vẫn tiếp tục duy trì hoạt động. Cùng thời điểm, chuỗi phòng gym cũng thông báo sau thời gian điều chỉnh và đánh giá, chi nhánh Điện Biên Phủ sẽ tiếp tục mở cửa với nhiều thay đổi.

Thậm chí vào thời điểm đó, Citigym dự kiến trong tương lai sẽ triển khai một số thay đổi tại hệ thống câu lạc bộ hiện hữu và các cơ sở mới. Các nội dung điều chỉnh tập trung vào việc nâng cấp không gian, máy móc và thiết bị tập luyện, đồng thời bổ sung thêm các chương trình và lớp học.

Doanh nghiệp cũng tập trung tăng cường ứng dụng công nghệ trong hoạt động vận hành và phục vụ khách hàng, đồng thời điều chỉnh một số chính sách dành cho hội viên, trong đó có nhóm khách hàng Signature.