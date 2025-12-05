Citibank lần đầu bổ nhiệm Tổng giám đốc người Việt Nam

Bà Ngô Thị Hồng Minh trở thành người Việt Nam đầu tiên đảm nhiệm cương vị Tổng giám đốc kể từ khi Citibank bắt đầu hoạt động tại Việt Nam hơn 3 thập kỷ trước.

Bà Ngô Thị Hồng Minh, tân Tổng giám đốc Citibank N.A, chi nhánh TP.HCM. Ảnh: Citibank.

Ngày 5/12, Ngân hàng Citibank Việt Nam công bố bổ nhiệm bà Ngô Thị Hồng Minh vào vị trí Tổng giám đốc Citibank N.A, chi nhánh TP.HCM.

Bà Minh sẽ thay thế ông Ramachandran trong vai trò đại diện cao nhất của Citibank tại Việt Nam, đồng thời trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của ngân hàng này tại Việt Nam.

Với quyết định này, bà Ngô Thị Hồng Minh trở thành người Việt Nam đầu tiên đảm nhiệm cương vị Tổng giám đốc Citibank Việt Nam kể từ khi ngân hàng bắt đầu hoạt động tại Việt Nam hơn 30 năm trước.

Bà Minh có gần 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính. Bà gia nhập Citi từ đầu năm 2024, phụ trách mảng kinh doanh vốn và thị trường. Trước đó, bà có 6 năm giữ chức Trưởng bộ phận Kinh doanh thị trường nội địa của JP Morgan Việt Nam. Giai đoạn 2016-2017, bà từng là Giám đốc khối Tài chính doanh nghiệp và Bảo lãnh phát hành tại Ngân hàng Quốc tế (VIB).

Citi là một trong những ngân hàng lâu đời nhất của Mỹ, thành lập năm 1812 và hiện diện tại hơn 180 quốc gia. Ngân hàng mở chi nhánh đầu tiên tại Việt Nam từ năm 1993, cung cấp cho các tập đoàn, định chế tài chính và nhà đầu tư danh mục toàn diện các sản phẩm, dịch vụ tài chính.

Đầu năm 2023, Citi hoàn tất việc chuyển nhượng mảng ngân hàng bán lẻ tại 4 thị trường Đông Nam Á, gồm Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và Indonesia cho UOB (Singapore) với tổng giá trị khoảng 3,6 tỷ USD . Tại Việt Nam, Citibank hiện tập trung phát triển mảng khách hàng doanh nghiệp.