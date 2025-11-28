Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhận thêm nhiệm vụ mới

  • Thứ sáu, 28/11/2025 19:06 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngày 28/11, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc ký Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

Theo quyết định, ông Nguyễn Ngọc Cảnh kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thay ông Đào Minh Tú, đã nghỉ hưu theo chế độ.

Thời gian bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định có hiệu lực từ ngày 28/11.

Nguyen Ngoc Canh anh 1

Ông Nguyễn Ngọc Cảnh kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

Ông Nguyễn Ngọc Cảnh, sinh năm 1972, quê quán tỉnh Bắc Ninh; trình độ: Thạc sĩ kinh tế Trường đại học Birmingham, Vương quốc Anh.

Ông Nguyễn Ngọc Cảnh trải qua nhiều cương vị tại Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Ông Cảnh từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Trợ lý Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước.

Ngày 19/2, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Cảnh giữ chức Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú nghỉ hưu

Ngày 3/9, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình ký Quyết định số 1890 của Thủ tướng về việc ông Đào Minh Tú, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nghỉ hưu.

07:56 4/9/2025

5 bộ ngành được tăng số lượng thứ trưởng, 2 bộ có 9 thứ trưởng

Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được tăng số lượng thứ trưởng. Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính tăng nhiều nhất với 9 thứ trưởng.

06:00 15/2/2025

Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và Đột phá

Cuốn sách Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và Đột phá của Thủ tướng, Phó giáo sư Phạm Minh Chính và Vương Quân Hoàng, khái quát bức tranh toàn cảnh nền kinh tế Việt Nam từ khi giành được độc lập tới cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008. Qua đó, giúp bạn đọc hiểu tường tận về một giai đoạn thăng trầm và đột phá của kinh tế nước nhà. Cuốn sách là kết quả của sự đầu tư nghiêm túc với lượng thông tin phong phú, được sưu tầm, tuyển chọn và tính toán từ nhiều nguồn trong nước và nước ngoài trong khoảng thời gian dài.

https://tienphong.vn/pho-thong-doc-ngan-hang-nha-nuoc-nhan-them-nhiem-vu-moi-post1800347.tpo

Luân Dũng/Tiền Phong

Nguyễn Ngọc Cảnh Hồ Đức Phớc Nguyễn Ngọc Cảnh Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc

  • Hồ Đức Phớc

    Hồ Đức Phớc

    Ông Hồ Đức Phớc là Tổng Kiểm toán Nhà nước; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức vụ Chủ tịch HĐND, Bí thư tỉnh ủy Nghệ An.

    • Chức vụ: Tổng Kiểm toán Nhà nước
    • Năm sinh: 1963
    • Quê quán: Nghệ An
    • Học vị, học hàm: Tiến sĩ kinh tế

Đọc tiếp

31 diem sat lo nguy hiem o TP.HCM hinh anh

31 điểm sạt lở nguy hiểm ở TP.HCM

35 phút trước 20:34 28/11/2025

0

TP.HCM có 31 vị trí sạt lở ven sông, kênh rạch trên địa bàn, trong đó 8 điểm đặc biệt nguy hiểm và 23 điểm nguy hiểm.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý