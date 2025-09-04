Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú nghỉ hưu

  • Thứ năm, 4/9/2025 07:56 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngày 3/9, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình ký Quyết định số 1890 của Thủ tướng về việc ông Đào Minh Tú, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nghỉ hưu.

Theo quyết định của Thủ tướng, ông Đào Minh Tú, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 1/10.

Dao Minh Tu anh 1

Ông Đào Minh Tú. Ảnh: PV.

Ông Đào Minh Tú sinh năm 1964. Ông Tú được bổ nhiệm chức vụ Phó thống Đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lần đầu vào tháng 5/2012, sau đó được bổ nhiệm lại giữ chức vụ này vào tháng 5/2017 và tháng 5/2022.

Phó Chủ nhiệm UB Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại nghỉ hưu trước tuổi

Trung tướng Đỗ Quang Thành được phê chuẩn cho thôi giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại khóa XV, để nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 1/8/2025 theo nguyện vọng cá nhân, kết thúc biệt phái, trở lại công tác tại Bộ Quốc phòng.

07:11 15/8/2025

Chủ tịch TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh xin nghỉ hưu trước tuổi

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh xin nghỉ hưu trước tuổi để thuận tiện cho việc sắp xếp cán bộ sau sáp nhập từ ngày 1/7.

19:23 23/6/2025

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam nghỉ hưu trước tuổi

Từ ngày 1/7, ông Trần Ngọc Tam, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, sẽ nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng cá nhân.

08:06 30/6/2025

Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và Đột phá

Cuốn sách Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và Đột phá của Thủ tướng, Phó giáo sư Phạm Minh Chính và Vương Quân Hoàng, khái quát bức tranh toàn cảnh nền kinh tế Việt Nam từ khi giành được độc lập tới cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008. Qua đó, giúp bạn đọc hiểu tường tận về một giai đoạn thăng trầm và đột phá của kinh tế nước nhà. Cuốn sách là kết quả của sự đầu tư nghiêm túc với lượng thông tin phong phú, được sưu tầm, tuyển chọn và tính toán từ nhiều nguồn trong nước và nước ngoài trong khoảng thời gian dài.

https://tienphong.vn/pho-thong-doc-ngan-hang-nha-nuoc-dao-minh-tu-nghi-huu-post1775256.tpo

Trường Phong/Tiền Phong

Đào Minh Tú Phó thống đốc Đào Minh Tú Ngân hàng nhà nước

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý