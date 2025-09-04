Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú nghỉ hưu

Ngày 3/9, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình ký Quyết định số 1890 của Thủ tướng về việc ông Đào Minh Tú, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nghỉ hưu.

Theo quyết định của Thủ tướng, ông Đào Minh Tú, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 1/10.

Ông Đào Minh Tú. Ảnh: PV.

Ông Đào Minh Tú sinh năm 1964. Ông Tú được bổ nhiệm chức vụ Phó thống Đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lần đầu vào tháng 5/2012, sau đó được bổ nhiệm lại giữ chức vụ này vào tháng 5/2017 và tháng 5/2022.