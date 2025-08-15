Phó Chủ nhiệm UB Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại nghỉ hưu trước tuổi

Trung tướng Đỗ Quang Thành được phê chuẩn cho thôi giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại khóa XV, để nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 1/8/2025 theo nguyện vọng cá nhân, kết thúc biệt phái, trở lại công tác tại Bộ Quốc phòng.

Chiều 14/8, tại trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại tổ chức Hội nghị triển khai các Quyết định về công tác cán bộ và kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, Ngày truyền thống ngành ngoại giao.

Tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, đã công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn cho thôi giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại khóa XV đối với Trung tướng Đỗ Quang Thành, để nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 1/8/2025 theo nguyện vọng cá nhân, kết thúc biệt phái, trở lại công tác tại Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Lê Tấn Tới và Trung tướng Đỗ Quang Thành. Ảnh: QH

Trung tướng Đỗ Quang Thành tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV và tiếp tục là đại biểu hoạt động kiêm nhiệm tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Trung tướng Đỗ Quang Thành (sinh năm 1965, quê quán tỉnh Thái Bình) là đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV của tỉnh Cao Bằng, được phê chuẩn giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh từ tháng 10/2016;

Đến tháng 6/2020, ông được phê chuẩn giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh; đến tháng 2/2025 là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, với gần trọn 2 nhiệm kỳ công tác tại Quốc hội.

Trung tướng Đỗ Quang Thành là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, từng trải qua nhiều cương vị công tác tại địa phương đến cơ quan Trung ương.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiện toàn chức danh lãnh đạo Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, ngày 7/7 vừa qua, Trung tướng Đỗ Quang Thành đã có đơn tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng cá nhân.

Cũng tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Minh Đức đã công bố Quyết định bổ nhiệm Thiếu tá Nguyễn Văn Khoa Điềm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, trực thuộc Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại. Ông Điềm là Trưởng phòng thuộc Văn phòng Bộ Công an, Sĩ quan Công an nhân dân biệt phái, Thư ký Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thứ trưởng Bộ Công an.